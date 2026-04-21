 "Kabus obyekt": Keçmiş Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin binasına kim cavabdehdir?
“Kabus obyekt”: Keçmiş Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin binasına kim cavabdehdir?

Faiqə Məmmədova11:58 - Bu gün
Oxuculara uzun illərdir şəhər mifologiyasının bir hissəsinə çevrilmiş və çəkilişlər üçün populyar məkana dönmüş Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin tərk edilmiş binası haqqında material təqdim etməyi planlaşdırırdıq.

Lakin bu obyektin hazırkı vəziyyətini sadəcə nümayiş etdirmək cəhdi gözlənilmədən hələlik cavabsız qalan suallar doğurdu.

1997-ci ildə təsis edilən bu özəl ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Təhsil Nazirliyinin lisenziyasının ləğv edilməsindən sonra 2010-cu ildə fəaliyyətini dayandırıb.

Həmin vaxtdan etibarən universitetin binası boş qalıb.

Lakin tərk edilmiş bu binanın fasadı arxasında mürəkkəb hüquqi tarix gizlənir. Xatırladaq ki, cari ilin fevral ayında Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin sabiq rektoru Elşad Abdullayevin əmlakı rəsmi şəkildə müsadirə olunub. Qeyd edək ki, Elşad Abdullayev bir neçə maddə üzrə ittiham edilib və Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə 15 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunub.

Bəs bu, obyektin hazırkı vəziyyəti ilə necə əlaqəlidir? Məsələ ondadır ki, məhkəmə qərarına əsasən dövlətin xeyrinə keçirilən aktivlər siyahısına universitetin yerləşdiyi 34 349,7 kvadratmetr sahəni əhatə edən torpaq sahəsi də daxil edilib. Həmin ərazinin bazar dəyəri 16,5–18,1 milyon manat aralığında qiymətləndirilir ki, bu da bu gün boş qalan obyekti şəhərin ən bahalı “kabus”larından birinə çevirir.

Uzun müddət ərzində keçmiş universitetin ərazisi bloqerlər və influenserlər arasında populyarlıq qazanıb. Sosial şəbəkələrdə burada keçirilən çoxsaylı fotosessiyalara dair görüntülərə geniş şəkildə rast gəlinir.

1news.az-ın əməkdaşları da reportaj hazırlamaq üçün tərk edilmiş universitetin ərazisində çəkiliş aparmağa cəhd ediblər, lakin peşə fəaliyyətlərini yerinə yetirərkən maneələrlə üzləşiblər.

Özünü obyektin mühafizəçisi kimi təqdim edən şəxs çəkiliş qrupunun qarşısını kəsib. Əməkdaşlarımızın sözlərinə görə, onu xidməti it müşayiət edib. O, əraziyə girişə mane olmasını hazırda universitetin ərazisində bir sexin fəaliyyət göstərməsi və kənar şəxslərin daxil olmasının qəti qadağan edilməsi ilə əsaslandırıb.

Bundan əlavə, həmin şəxs hadisə yerinə polis əməkdaşı çağırıb. Lakin hüquq-mühafizə orqanının nümayəndəsi əraziyə çatana qədər çəkiliş qrupu artıq oranı tərk edib. Girişə icazə verilmədiyindən jurnalistlər keçmiş təhsil müəssisəsinin bazasında konkret olaraq hansı istehsalın qurulduğunu və bu fəaliyyətə kimin icazə verdiyini müəyyənləşdirə bilməyiblər.

Hadisələrin bu cür gözlənilməz inkişafını nəzərə alaraq, Binəqədi Rayon İcra Hakimiyyətinə müraciət etdik.

Qurumdan bildirildi ki, bu məsələ ilə bağlı onlarda hər hansı məlumat yoxdur və ərazinin idarə olunmasına cavabdeh olan qurumlara müraciət etməyimiz tövsiyə olundu.

“İcra hakimiyyəti qeyri-yaşayış sahələri ilə bağlı məsələlərə müdaxilə etmir. Bu cür obyektlərlə yalnız Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən və ya Memarlıq Komitəsindən müvafiq məlumat daxil olduqda məşğul oluruq”, – deyə rayon administrasiyasında bildirilib.

Araşdırma zamanı məlum olub ki, universitetin ərazisi Elm və Təhsil Nazirliyinin balansında deyil və Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinə də aidiyyəti yoxdur. Təhsil müəssisəsi əvvəlcədən özəl olduğu üçün fəaliyyətini dayandırdıqdan sonra bina bir müddət özəl mülkiyyətdə qalıb.

Araşdırmamızı davam etdirərək və keçmiş universitetin divarları arxasında əslində nələrin baş verdiyini öyrənmək məqsədilə Dövlət Əmlak Məsələləri Xidmətinə sorğu ünvanladıq.

Qurumdan sorğumuza cavab olaraq bildirildi ki, sözügedən obyektlə bağlı araşdırma aparılıb və yoxlama nəticəsində Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin ərazisinin onların balansında olmadığı müəyyən edilib.

Nəhayət, hər hansı məlumat əldə etmək ümidi ilə müraciət etdiyimiz son dövlət qurumu Ədliyyə Nazirliyi olub.

Lakin qurumdan verilən cavabda qeyd edilib ki, qaldırılan məsələlər onların fəaliyyət sahəsinə aid deyil və müvafiq ixtisaslaşmış quruma müraciət etməyimiz tövsiyə olunub.

Təəssüf ki, bu istiqamətdə apardığımız araşdırmalar nəticəsiz qalıb. Bir sıra dövlət qurumlarına müraciət etsək də, nə obyektin yeni sahiblərini, nə də ərazinin hansı qurumun idarəsində olduğunu müəyyənləşdirə bildik. Bir növ “kabus”a çevrilmiş bina və ona bitişik sahə hələ də öz müəmmalı sükutunu qoruyur.

Nəticədə, videoreportaj hazırlamaq cəhdimiz uğursuzluqla nəticələnib. Jurnalistlər nəinki əraziyə daxil ola, hətta ən əsas suallara — obyektə kimin nəzarət etdiyi, orada hansı əsasla fəaliyyət göstərildiyi və giriş-çıxışla bağlı icazələrin kim tərəfindən verildiyi kimi məsələlərə də aydınlıq gətirə bilməyiblər.

Halbuki əvvəllər bu ərazidə bloqqerlər sərbəst şəkildə fəaliyyət göstərir, müxtəlif çəkilişlər aparılırdı. Hazırda isə obyekt faktiki olaraq qapalı vəziyyətə gətirilib — giriş qaydaları aydın deyil və onun istifadəsi ilə bağlı qərarların kim tərəfindən və hansı əsaslarla verildiyi şəffaf deyil.

Aktual

Rəsmi

3 il stajı olan məhkəmə hakimləri bu hüquqa malik olacaqlar - FƏRMAN

Cəmiyyət

Bəxtiyar Məmmədov: “Hadisə baş verən anda “Bakı Metropoliteni” xətlərində 30 qatar olub”

Cəmiyyət

Azərbaycanda tolerantlıq mühiti: görünən və görünməyən tərəflər

İqtisadiyyat

Azərbaycan avtonəqliyyat vasitələrinin icbari sığortasının hesablanmasında YENİLİK

Cəmiyyət

Aprel üzrə pensiya ödənişləri yekunlaşıb

Təhdid xarakterli paylaşım edən məktəbli saxlanılıb

Bakı metrosunun stansiya rəisi öldü - FOTO

Ehtiyat generatorlar niyə istifadə edilmədi? - Metropoliten rəsmisindən AÇIQLAMA

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“FOMO Baku” “DJ Mag”-in dünyanın ən yaxşı klublar siyahısında 49-cu yerə yüksəldi - FOTO

İmtahanda ən yüksək bal toplayan Muhammedali: Yüksək bal toplayacağıma inanırdım - EKSKLUZİV

Həsən Əliyev küçəsinin Tbilisi prospekti ilə kəsişməsi ilk dəfə svetoforlarla tənzimlənəcək - VİDEO

Meteoroloji xidmət: Abşeron yarımadasında dolu nadir hallarda baş verir

Aprel üzrə pensiya ödənişləri yekunlaşıb

Bu gün, 17:02

Təhdid xarakterli paylaşım edən məktəbli saxlanılıb

Bu gün, 17:00

Bakı metrosunun stansiya rəisi öldü - FOTO

Bu gün, 16:47

Ehtiyat generatorlar niyə istifadə edilmədi? - Metropoliten rəsmisindən AÇIQLAMA

Bu gün, 16:45

3 il stajı olan məhkəmə hakimləri bu hüquqa malik olacaqlar - FƏRMAN

Bu gün, 16:44

İranda qalan təyyarə 53 gündən sonra Türkiyəyə qayıdır

Bu gün, 16:43

Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə icra olunan “Gənc arıçı” layihəsi Yevlaxda keçiriləcək

Bu gün, 16:34

Bəxtiyar Məmmədov: “Hadisə baş verən anda “Bakı Metropoliteni” xətlərində 30 qatar olub”

Bu gün, 16:26

Azərbaycana qaçaqmalçılıqla narkotik gətirən şəxs tutulub- VİDEO

Bu gün, 16:10

Nazir: Ölkədə kriminogen durum nəzarətdə saxlanılıb

Bu gün, 15:59

Azərbaycanda yol-nəqliyyat hadisələrində ölən və xəsarət alanların sayıda azalma müşahidə olunub

Bu gün, 15:58

İlin ilk 3 ayında cinayətlərin sayı azalıb

Bu gün, 15:50

Vilayət Eyvazov onlayn formatda Kollegiya iclası keçirdi, tapşırıqlar verdi

Bu gün, 15:46

Azərbaycanda tolerantlıq mühiti: görünən və görünməyən tərəflər

Bu gün, 15:45

Azərbaycan avtonəqliyyat vasitələrinin icbari sığortasının hesablanmasında YENİLİK

Bu gün, 15:27

Xırdalanda şirkətdən külli miqdarda oğurluq edilib

Bu gün, 15:19

Ağdam şəhərində daha 92 ailəyə evlərinin açarları təqdim olunub - FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:18

Metronun fəaliyyəti bərpa edilib - YENİLƏNİB 5

Bu gün, 15:11

UFC turnirlərinin 2028-ci ilədək Bakıda keçirilməsi üçün müqavilə imzalanıb

Bu gün, 15:09

Qəzza zolağında ölənlərin sayı 72 min 560-a çatdı

Bu gün, 14:34
