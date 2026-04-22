“ASAN xidmət” UNESCAP sessiyasında diqqət mərkəzində olub

Qafar Ağayev13:57 - Bu gün
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Asiya və Sakit Okean üzrə İqtisadi və Sosial Komissiyasının 82-ci sessiyası (UNESCAP) çərçivəsində “İnklüziv xidmətlərin göstərilməsində innovativ yanaşmalar: sosial innovasiya vasitəsilə transformativ təsirin gücləndirilməsi” mövzusunda tədbir təşkil olunub.

Prezident yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyindən 1news.az-a verilən məlumata görə, tədbirin məqsədi dövlət xidmətlərinin göstərilməsi sahəsində vətəndaş iştirakı, əlçatanlıq və inklüzivlik əsasında qabaqcıl təcrübə və əldə olunmuş nəticələri paylaşmaq, eləcə də, müvafiq sahələr üzrə yeni yanaşmalar barədə fikir mübadiləsi aparmaq olub.

Dövlət Agentliyinin şöbə müdiri Məhəmmədəli Xudaverdiyev Azərbaycan Prezidentinin təşəbbüsü ilə yaradılan “ASAN xidmət” mərkəzlərinin fəaliyyəti və beynəlxalq əməkdaşlıq çərçivəsində həyata keçirilən işlər barədə onlayn formada geniş təqdimat edib.

Tədbir çərçivəsində “DOST” Agentliyinin nümayəndəsi ölkəmizin “DOST” konsepsiyası barədə geniş məlumat verib. Eləcə də Çin, Türkiyə, Tailand və BMT-nin Asiya və Sakit Okean üzrə İqtisadi və Sosial Komissiyasının aidiyyəti üzrə fəaliyyət göstərən nümayəndələri müvafiq sahə üzrə həyata keçirilən layihələr barədə çıxış ediblər.

Aktual

Rəsmi

Latviya Prezidentinin şərəfinə rəsmi lanç verilib

Cəmiyyət

Bakı metrosunda girişə məhdudiyyət qoyulmayıb, hərəkət tənzimlənir - İddialara rəsmi cavab - VİDEO

Rəsmi

Azərbaycan və Latviya prezidentlərinin geniş tərkibdə görüşü keçirilib - YENİLƏNİB

Rəsmi

Azərbaycan-Latviya sənədləri mübadilə edilib - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

5 Azərbaycan vətəndaşı Suriyanın münaqişə bölgəsindən ölkəyə gətirilib

Bəzi çaylardan sel keçəcək - XƏBƏRDARLIQ

Muğanlı–İsmayıllı–Qəbələ avtomobil yolunun bir hissəsində təmir işləri aparılacaq

Bakı metropoliteni bu intervalla işləyəcək

Redaktorun seçimi

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Sizin üçün xəbərlər

FHN qeyri-sabit hava ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib

Mehdiabadda qəza nəticəsində avtomobildə sıxılan sürücü xilas edilib - VİDEO

İmtahanda ən yüksək bal toplayan Muhammedali: Yüksək bal toplayacağıma inanırdım - EKSKLUZİV

Metronun fəaliyyəti bərpa edilib - YENİLƏNİB 5

Son xəbərlər

5 Azərbaycan vətəndaşı Suriyanın münaqişə bölgəsindən ölkəyə gətirilib

Bu gün, 15:59

Bəzi çaylardan sel keçəcək - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 15:55

Muğanlı–İsmayıllı–Qəbələ avtomobil yolunun bir hissəsində təmir işləri aparılacaq

Bu gün, 15:48

Bakı metropoliteni bu intervalla işləyəcək

Bu gün, 15:40

Biləsuvarda ictimai iaşə obyektində nöqsanlar aşkarlanıb - FOTO

Bu gün, 15:38

“Erməni irsinin dağıdılması” iddiaları reallığı təhrif etmək cəhdidir - ŞƏRH

Bu gün, 15:28

Edqars Rinkeviçs “Bakı Ağ Şəhər”də olub

Bu gün, 15:20

Sabiq rəis müavininin qızı həbs edilib: Yarım milyon manatdan çox dələduzluq

Bu gün, 15:14

Latviya Prezidentinin şərəfinə rəsmi lanç verilib

Bu gün, 14:55

Bakı metrosunda girişə məhdudiyyət qoyulmayıb, hərəkət tənzimlənir - İddialara rəsmi cavab - VİDEO

Bu gün, 14:47

Azərbaycan və Latviya prezidentlərinin geniş tərkibdə görüşü keçirilib - YENİLƏNİB

Bu gün, 14:42

Səyahət xidmətlərində yeni mərhələ: “SABRE” və ABB əməkdaşlığı - FOTO

Bu gün, 14:30

Azərbaycan-Latviya sənədləri mübadilə edilib - YENİLƏNİB

Bu gün, 14:05

“ASAN xidmət” UNESCAP sessiyasında diqqət mərkəzində olub

Bu gün, 13:57

Prezident: Azərbaycan-Ermənistan nümayəndələrinin qarşılıqlı səfərləri normal mühitin bərqərar edilməsinə töhfə verir

Bu gün, 13:51

Edqars Rinkeviçs: Latviya ilə Azərbaycan strateji tərəfdaş ölkələrdir

Bu gün, 13:49

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Bu gün, 13:43

Azərbaycan Prezidenti latviyalı həmkarını sülh prosesi barədə məlumatlandırıb

Bu gün, 13:40

Barat Yusubov vəzifəsindən azad edildi

Bu gün, 13:28

Binədə narkopriton aşkarlanıb, 5 nəfər saxlanılıb - VİDEO

Bu gün, 13:19
Bütün xəbərlər