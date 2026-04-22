Azərbaycanda lombardlara nəzarət gücləndiriləcək

Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) lombardların fəaliyyətinə nəzarəti gücləndirəcək.

1news.az xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin iclasında AMB-nin sədr müavini Toğrul Əliyev "Maliyyə icarəsi haqqında" qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı bildirib.

Onun sözlərinə görə, hazırda lombardlar məhdud səviyyədə lizinq - maliyyə icarəsi xidmətləri göstərir: "Biz periodik hesabatlılıq vasitəsilə bu istiqamətdə nəzarəti həyata keçiririk. Amma "Maliyyə icarəsi haqqında" qanunun qəbulu onlar üzərinə də müəyyən əlavə tələblər qoyacaq. Bu məsələdə əsas məqsədlərimizdən biri nəzarət yox, daha çox liberallaşmış yanaşma əsasında ölkə iqtisadiyyatına, sahibkarlıq, xüsusən də kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinə dəstək göstərməkdir. Bunun davamı olaraq strategiyamız qəbul olunacaq və öz tənzimləyici sənədlərimizdə bu istiqamətdə addımlar atmağı planlaşdırırıq".

Aktual

Rəsmi

Azərbaycan və Latviya prezidentləri mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər - YENİLƏNİB

Mövqe

“Ədalət uğrunda mübarizə aparıram” – Yasamaldakı yanğın faciəsində həlak olan qızın atası cavab tələb edir – MÜSAHİBƏ

Rəsmi

İlham Əliyev və Edqars Rinkeviçsin iştirakı ilə Azərbaycan-Latviya biznes-forumu keçirilib - FOTO

Rəsmi

Latviya Prezidentinin şərəfinə rəsmi lanç verilib

Cəmiyyət

Cəbrayılda əmək yarmarkasında 100-ə yaxın vakansiya təqdim edilib

Güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ

Sabunçu Tibb Mərkəzinin direktoru da işdən çıxarıldı

Azərbaycanda lombardlara nəzarət gücləndiriləcək

Redaktorun seçimi

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Sizin üçün xəbərlər

FHN qeyri-sabit hava ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib

İmtahanda maksimum bal toplayan Aydın: Çox yox, düzgün çalışmaq lazımdır

İmtahanda ən yüksək bal toplayan Muhammedali: Yüksək bal toplayacağıma inanırdım - EKSKLUZİV

Bakıda yeni doğulan körpənin beyninə qan sızıb

Son xəbərlər

İlham Əliyev Latviyaya dəvət olundu

Bu gün, 17:50

Azərbaycan və Latviya birbaşa uçuşların müzakirəsini planlaşdırır

Bu gün, 17:42

Edqars Rinkeviçs: Qarabağda meşələrin salınması ilə bağlı İlham Əliyevlə müzakirələr etdik

Bu gün, 17:40

ABŞ vətəndaşlarına çağırış etdi: “İrandan ayrılın”

Bu gün, 17:38

Azərbaycan və Latviya prezidentləri mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər - YENİLƏNİB

Bu gün, 17:37

Cəbrayılda əmək yarmarkasında 100-ə yaxın vakansiya təqdim edilib

Bu gün, 17:20

Güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 17:20

Türkiyədə narkotik satıcılarına qarşı əməliyyat nəticəsində 478 nəfər həbs edildi

Bu gün, 17:12

“Ədalət uğrunda mübarizə aparıram” – Yasamaldakı yanğın faciəsində həlak olan qızın atası cavab tələb edir – MÜSAHİBƏ

Bu gün, 17:03

Azərbaycan XİN İsraili Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib

Bu gün, 17:01

Gürcüstan və Qazaxıstan prezidentləri Orta Dəhlizin inkişafını müzakirə ediblər

Bu gün, 16:53

Metropolitendə baş verən texniki insidentlə bağlı avtobusların sayı artırılıb

Bu gün, 16:50

İlham Əliyev və Edqars Rinkeviçsin iştirakı ilə Azərbaycan-Latviya biznes-forumu keçirilib - FOTO

Bu gün, 16:36

Sabunçu Tibb Mərkəzinin direktoru da işdən çıxarıldı

Bu gün, 16:19

Gəncədə fəaliyyət göstərən “Kəpəz-Bazar” ASC-yə məxsus bazarda nöqsanlar aşkarlanıb - FOTO

Bu gün, 16:18

Azərbaycanda lombardlara nəzarət gücləndiriləcək

Bu gün, 16:18

5 Azərbaycan vətəndaşı Suriyanın münaqişə bölgəsindən ölkəyə gətirilib

Bu gün, 15:59

Bəzi çaylardan sel keçəcək - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 15:55

Muğanlı–İsmayıllı–Qəbələ avtomobil yolunun bir hissəsində təmir işləri aparılacaq

Bu gün, 15:48

Bakı metropoliteni bu intervalla işləyəcək

Bu gün, 15:40
Bütün xəbərlər