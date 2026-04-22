Avtomobil yolları üzrə 176,4 milyon manat artıq vəsait - Nöqsanlar aşkarlandı

09:49 - Bu gün
Avtomobil yolları üzrə vəsaitlərin idarə olunmasında nöqsanlar var.

1news.az Report-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Hesablama Palatasının “Dövlət auditi” bülletenində bildirilib.

Sənədə əsasən, audit zamanı avtomobil yollarına ayrılan vəsaitlərin effektivliyi təhlil olunub. Müqayisə nəticəsində müəyyən edilib ki, 2024-cü ildə (piyada keçidləri, tunellər, körpülər və yol ötürücüləri nəzərə alınmadan) 1 kilometr yol üçün orta hesabla 17 012 manat vəsait ayrılıb. Bu göstərici 2023-cü ildəki 17 037 manatla müqayisədə demək olar ki, dəyişməyib.

Eyni zamanda, 2024-cü ildə “Avtomobil yolları” Məqsədli Büdcə Fondunun gəlirlərini formalaşdıran mənbələr üzrə daxilolmaların ümumi məbləği 330 milyon manat proqnoza qarşı 506,43 milyon manat və yaxud 153,5 % səviyyəsində icra olunub ki, bu da 176,4 milyon manat artıq vəsait deməkdir.

Auditdə qeyd olunub ki, Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin (AAYDA) maliyyə fəaliyyətində, xüsusilə xərclər smetasının planlaşdırılması və icrası sahəsində çatışmazlıqlar mövcuddur.

Belə ki, maliyyə vəsaitlərinin idarə olunması zamanı Vergi Məcəlləsinin, eləcə də Maliyyə Nazirliyinin müvafiq qərarı ilə təsdiq edilmiş mühasibat uçotu qaydalarının tələblərinə tam əməl olunmayıb. Xərclərin gəlirdən çıxılan (əməliyyat xərcləri) və çıxılmayan (kapitallaşdırılmalı xərclər) istiqamətlər üzrə düzgün qruplaşdırılması təmin edilməyib. Bu isə maliyyə uçotunun beynəlxalq standartlara uyğun aparılmasında problemlərin olduğunu göstərir.

Bundan əlavə, Agentlik 2024-cü ilin xərclər smetasında və müvafiq qaydalarda nəzərdə tutulmadığı halda məqsədli büdcə fondunun vəsaitləri hesabına 19 milyon 599,5 min manatı bank kreditləri üzrə ödənişlərə yönəldib. Auditə görə, bu yanaşma avtomobil yollarının və onlarla əlaqədar mühəndis qurğularının, eləcə də təhkim zolaqlarının saxlanılması və təmiri ilə bağlı xərclərin qarşılanmasında məhdudiyyətlər yaradıb, eyni zamanda dövlət büdcəsinin borclarla bağlı hesabatlılığında uyğunsuzluqlara səbəb olub.

Qeyd olunub ki, ümumilikdə bu sahədə vəsaitlərin planlaşdırılması və icrası istiqamətində zəruri tədbirlərin tam həyata keçirilməməsi maliyyə idarəçiliyinin təkmilləşdirilməsinə ehtiyac olduğunu göstərir.

Xatırladaq ki, Saleh Məmmədov 2017-2026-cı illərdə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi İdarə Heyətinin sədri olub.

Latviya Prezidentinin rəsmi qarşılanma mərasimi olub - FOTO

Aprelin 26-sı buraxılış imtahanında iştirak edəcək şagirdlərin sayı açıqlandı

Prokurorluq Gəncə İcra Hakimiyyətində araşdırma aparır

Bakıda internat məktəbinin yataqxanasında yanğın olub - VİDEO - YENİLƏNİB

Ali Məhkəmədən xüsusi statusla təkrar mənzil tələbi ilə bağlı mühüm qərar

Ələt azad iqtisadi zonası üzrə İşçi Qrupun III iclası keçirilib

Şəkidə yük maşını piyadanı vuraraq öldürüb

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Xırdalanda qətl hadisəsi törədilib - YENİLƏNİB

Qış parkının yaxınlığında evdə baş verən yanğın söndürülüb - VİDEO - YENİLƏNİB

“FOMO Baku” “DJ Mag”-in dünyanın ən yaxşı klublar siyahısında 49-cu yerə yüksəldi - FOTO

Bakıda yeni doğulan körpənin beyninə qan sızıb

Ali Məhkəmədən xüsusi statusla təkrar mənzil tələbi ilə bağlı mühüm qərar

Ələt azad iqtisadi zonası üzrə İşçi Qrupun III iclası keçirilib

Latviya Prezidentinin rəsmi qarşılanma mərasimi olub - FOTO

Aprelin 26-sı buraxılış imtahanında iştirak edəcək şagirdlərin sayı açıqlandı

Şəkidə yük maşını piyadanı vuraraq öldürüb

Prokurorluq Gəncə İcra Hakimiyyətində araşdırma aparır

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüşün qiyməti artır

Bakıda internat məktəbinin yataqxanasında yanğın olub - VİDEO - YENİLƏNİB

İranda “İsrailə casusluq” ittihamı ilə bir nəfər edam edildi

Kahramanmaraşda məktəb hücumu: 2 ayrı psixoloq xəbərdarlıq etmişdi

DİN: Axtarışda olan 100-dən çox şəxs saxlanılıb

“Azeronline” yüksək sürətli internet performansı üzrə lider mövqeyini gücləndirir

Latviya Prezidenti Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib

Tarixdə bu gün – 22 aprel nə günüdür?

Bakı metrosunda sıxlıq yaranıb, səbəb açıqlandı

Azərbaycan neftinin qiyməti 111 dollara yaxınlaşıb

İmişlidə canavarlar kəndə hücum edib

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər açıqlanıb

