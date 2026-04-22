 Ələt azad iqtisadi zonası üzrə İşçi Qrupun III iclası keçirilib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

11:21 - Bu gün
Ələt azad iqtisadi zonası üzrə İşçi Qrupun III iclası keçirilib

Ələt azad iqtisadi zonasının inkişafı və investisiya imkanlarının genişləndirilməsi məqsədilə yaradılmış İşçi Qrupun III iclasında Zonada həyata keçirilən layihələr, infrastruktur quruculuğu və investorların cəlbi məsələləri müzakirə olunub.

1news.az xəbər verir ki, Ələt azad iqtisadi zonasının inkişafının təmin edilməsi məqsədi ilə yaradılmış İşçi Qrupun III iclası keçirilib.

İqtisadiyyat naziri, İşçi Qrupun rəhbəri Mikayıl Cabbarovun iştirakı ilə keçirilən iclasda Ələt azad iqtisadi zonasının fəaliyyətinin səmərəli təşkili və investisiyaların cəlb edilməsi ilə bağlı məsələlər ətrafında müzakirələr aparılıb.

Bildirilib ki, Ələt azad iqtisadi zonasında qabaqcıl idarəetmə təcrübəsinə əsaslanan, yüksək əlavə dəyər yaradan və ixracyönümlü istehsalı təşviq etmək məqsədilə işlər davam etdirilir.

Tədbirdə Ələt azad iqtisadi zonasında beynəlxalq hava limanının tikintisi və infrastrukturun qurulması işlərinin icra vəziyyəti barədə məlumat verilib. Azad iqtisadi zonada qeydiyyatdan keçmiş və fəaliyyətə başlamış şirkətlər, bir sıra investorlar tərəfindən təqdim olunan layihələr diqqətə çatdırılıb. Vurğulanıb ki, Zonanın fəaliyyətinin gücləndirilməsi innovativ texnologiyalar tətbiq edən investorların cəlb edilməsi, onların yerli şirkətlərlə əməkdaşlığının genişləndirilməsi, eləcə də yeni iş yerlərinin yaradılması baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Qeyd edək ki, Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanının yaxınlığında və qlobal nəqliyyat dəhlizlərinin üzərində strateji coğrafi mövqeyə malik olan Ələt azad iqtisadi zonasında investorlar üçün bir çox fiskal və qeyri-fiskal imtiyazlar tətbiq edilir. Zonada fəaliyyət göstərən rezidentlər üçün xüsusi vergi rejimi çərçivəsində əlavə dəyər vergisi də daxil olmaqla bir sıra vergi və gömrük güzəştləri nəzərdə tutulur. Həmçinin, əcnəbi hüquqi və fiziki şəxslərin Ələt Azad İqtisadi Zonasında mülkiyyət sahibi olmasına heç bir məhdudiyyətin tətbiq edilməməsi, valyuta əməliyyatları və mənfəətin repatriasiyasının sərbəst olması, xarici investorlar üçün yerli tərəfdaş və səhmdar tələbinin olmaması və digər üstünlüklər mövcuddur. Bundan başqa, investorlara ərazi-daxili (daxili yollar, elektrik, su, qaz xətləri, kanalizasiya sistemi, rabitə və s. ) və ərazi-xarici infrastruktur (magistral yollar, dəmir yolu bağlantıları, dəniz və hava limanına çıxış və s.), eləcə də mühəndis-kommunikasiya sistemləri ilə təchiz edilmiş istifadəyə hazır sənaye torpaq sahələrinin təqdim olunması Ələt azad iqtisadi zonasının cəlbediciliyini daha da artırır.

Paylaş:
142

Aktual

Rəsmi

Latviya Prezidentinin şərəfinə rəsmi lanç verilib

Cəmiyyət

Bakı metrosunda girişə məhdudiyyət qoyulmayıb, hərəkət tənzimlənir - İddialara rəsmi cavab - VİDEO

Rəsmi

Azərbaycan və Latviya prezidentlərinin geniş tərkibdə görüşü keçirilib - YENİLƏNİB

Rəsmi

Azərbaycan-Latviya sənədləri mübadilə edilib - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

5 Azərbaycan vətəndaşı Suriyanın münaqişə bölgəsindən ölkəyə gətirilib

Bəzi çaylardan sel keçəcək - XƏBƏRDARLIQ

Muğanlı–İsmayıllı–Qəbələ avtomobil yolunun bir hissəsində təmir işləri aparılacaq

Bakı metropoliteni bu intervalla işləyəcək

Redaktorun seçimi

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Sizin üçün xəbərlər

Metronun fəaliyyəti bərpa edilib - YENİLƏNİB 5

FHN qeyri-sabit hava ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib

Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyindəki körpələr evinin işçilərinin maaşları artırılıb

İmtahanda maksimum bal toplayan Aydın: Çox yox, düzgün çalışmaq lazımdır

Son xəbərlər

5 Azərbaycan vətəndaşı Suriyanın münaqişə bölgəsindən ölkəyə gətirilib

Bu gün, 15:59

Bəzi çaylardan sel keçəcək - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 15:55

Muğanlı–İsmayıllı–Qəbələ avtomobil yolunun bir hissəsində təmir işləri aparılacaq

Bu gün, 15:48

Bakı metropoliteni bu intervalla işləyəcək

Bu gün, 15:40

Biləsuvarda ictimai iaşə obyektində nöqsanlar aşkarlanıb - FOTO

Bu gün, 15:38

“Erməni irsinin dağıdılması” iddiaları reallığı təhrif etmək cəhdidir - ŞƏRH

Bu gün, 15:28

Edqars Rinkeviçs “Bakı Ağ Şəhər”də olub

Bu gün, 15:20

Sabiq rəis müavininin qızı həbs edilib: Yarım milyon manatdan çox dələduzluq

Bu gün, 15:14

Latviya Prezidentinin şərəfinə rəsmi lanç verilib

Bu gün, 14:55

Bakı metrosunda girişə məhdudiyyət qoyulmayıb, hərəkət tənzimlənir - İddialara rəsmi cavab - VİDEO

Bu gün, 14:47

Azərbaycan və Latviya prezidentlərinin geniş tərkibdə görüşü keçirilib - YENİLƏNİB

Bu gün, 14:42

Səyahət xidmətlərində yeni mərhələ: “SABRE” və ABB əməkdaşlığı - FOTO

Bu gün, 14:30

Azərbaycan-Latviya sənədləri mübadilə edilib - YENİLƏNİB

Bu gün, 14:05

“ASAN xidmət” UNESCAP sessiyasında diqqət mərkəzində olub

Bu gün, 13:57

Prezident: Azərbaycan-Ermənistan nümayəndələrinin qarşılıqlı səfərləri normal mühitin bərqərar edilməsinə töhfə verir

Bu gün, 13:51

Edqars Rinkeviçs: Latviya ilə Azərbaycan strateji tərəfdaş ölkələrdir

Bu gün, 13:49

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Bu gün, 13:43

Azərbaycan Prezidenti latviyalı həmkarını sülh prosesi barədə məlumatlandırıb

Bu gün, 13:40

Barat Yusubov vəzifəsindən azad edildi

Bu gün, 13:28

Binədə narkopriton aşkarlanıb, 5 nəfər saxlanılıb - VİDEO

Bu gün, 13:19
Bütün xəbərlər