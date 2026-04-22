Sabahın hava proqnozu

Sabahın hava proqnozu

Aprelin 23-də gözlənilən hava proqnozu açıqlanıb.

Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən 1news.az-a verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir.

Lakin gündüz bəzi yerlərdə qısamüddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Səhər ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Cənub-qərb küləyi səhər şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq.

Havanın temperaturu gecə 9-13° isti, gündüz 15-18° isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 758 mm civə sütunu, nisbi rütubət isə 65-75 % təşkil edəcək.

Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin axşama doğru bəzi şimal və qərb rayonlarında arabir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağıntının qısamüddətli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Arabir güclənən qərb küləyi əsəcək.

Havanın temperaturu gecə 7-12° isti, gündüz 20-25° isti, dağlarda gecə 1-6° isti, gündüz 13-18° isti olacaq.

Latviya Prezidentinin şərəfinə rəsmi lanç verilib

Bakı metrosunda girişə məhdudiyyət qoyulmayıb, hərəkət tənzimlənir - İddialara rəsmi cavab - VİDEO

Azərbaycan və Latviya prezidentlərinin geniş tərkibdə görüşü keçirilib - YENİLƏNİB

Azərbaycan-Latviya sənədləri mübadilə edilib - YENİLƏNİB

5 Azərbaycan vətəndaşı Suriyanın münaqişə bölgəsindən ölkəyə gətirilib

Bəzi çaylardan sel keçəcək - XƏBƏRDARLIQ

Muğanlı–İsmayıllı–Qəbələ avtomobil yolunun bir hissəsində təmir işləri aparılacaq

Bakı metropoliteni bu intervalla işləyəcək

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Həsən Əliyev küçəsinin Tbilisi prospekti ilə kəsişməsi ilk dəfə svetoforlarla tənzimlənəcək - VİDEO

İmtahanda ən yüksək bal toplayan Muhammedali: Yüksək bal toplayacağıma inanırdım - EKSKLUZİV

Bakıda təmir ciddi tıxaca səbəb olub

Metronun fəaliyyəti bərpa edilib - YENİLƏNİB 5

5 Azərbaycan vətəndaşı Suriyanın münaqişə bölgəsindən ölkəyə gətirilib

Bu gün, 15:59

Bəzi çaylardan sel keçəcək - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 15:55

Muğanlı–İsmayıllı–Qəbələ avtomobil yolunun bir hissəsində təmir işləri aparılacaq

Bu gün, 15:48

Bakı metropoliteni bu intervalla işləyəcək

Bu gün, 15:40

Biləsuvarda ictimai iaşə obyektində nöqsanlar aşkarlanıb - FOTO

Bu gün, 15:38

“Erməni irsinin dağıdılması” iddiaları reallığı təhrif etmək cəhdidir - ŞƏRH

Bu gün, 15:28

Edqars Rinkeviçs “Bakı Ağ Şəhər”də olub

Bu gün, 15:20

Sabiq rəis müavininin qızı həbs edilib: Yarım milyon manatdan çox dələduzluq

Bu gün, 15:14

Latviya Prezidentinin şərəfinə rəsmi lanç verilib

Bu gün, 14:55

Bakı metrosunda girişə məhdudiyyət qoyulmayıb, hərəkət tənzimlənir - İddialara rəsmi cavab - VİDEO

Bu gün, 14:47

Azərbaycan və Latviya prezidentlərinin geniş tərkibdə görüşü keçirilib - YENİLƏNİB

Bu gün, 14:42

Səyahət xidmətlərində yeni mərhələ: “SABRE” və ABB əməkdaşlığı - FOTO

Bu gün, 14:30

Azərbaycan-Latviya sənədləri mübadilə edilib - YENİLƏNİB

Bu gün, 14:05

“ASAN xidmət” UNESCAP sessiyasında diqqət mərkəzində olub

Bu gün, 13:57

Prezident: Azərbaycan-Ermənistan nümayəndələrinin qarşılıqlı səfərləri normal mühitin bərqərar edilməsinə töhfə verir

Bu gün, 13:51

Edqars Rinkeviçs: Latviya ilə Azərbaycan strateji tərəfdaş ölkələrdir

Bu gün, 13:49

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Bu gün, 13:43

Azərbaycan Prezidenti latviyalı həmkarını sülh prosesi barədə məlumatlandırıb

Bu gün, 13:40

Barat Yusubov vəzifəsindən azad edildi

Bu gün, 13:28

Binədə narkopriton aşkarlanıb, 5 nəfər saxlanılıb - VİDEO

Bu gün, 13:19
