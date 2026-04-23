Dövlət Neft Fondunun aktivləri 74 milyard dollara yaxınlaşıb

15:03 - Bu gün
Dövlət Neft Fondunun (ARDNF) aktivləri 2026-cı ilin əvvəlinə 73 milyard 541,5 milyon ABŞ dolları (125 milyard 20,5 milyon manat) təşkil edib.

1news.az bu barədə ARDNF-yə istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, Fondun aktivləri 2026-cı il mart ayının 31-nə isə 73 milyard 515,9 milyon ABŞ dolları (124 milyard 976,9 milyon manat) təşkil edib.

Bundan başqa, 2026-cı ilin yanvar-mart ayları ərzində ARDNF-nin ümumi gəlirləri 3 milyard 180 milyon manat təşkil edib. Sözügedən dövrdə Fondun neft-qaz gəlirləri 1 milyard 803,1 milyon manat olub. Vəsaitlərin idarə edilməsi fəaliyyətindən əldə olunan toplam gəlirlər 1 milyard 376,8 milyon manat təşkil edib, o cümlədən qızıl qiymətinin dəyişməsindən və valyutalar üzrə məzənnə fərqindən yaranan büdcədənkənar gəlirlər 2 milyard 117,9 milyon manat olub. Eyni zamanda, investisiya portfelinin bazar dəyərinin dəyişməsi fonunda investisiya gəlirləri üzrə 741,1 milyon manat həcmində azalma qeydə alınıb. Büdcə xərcləri hesabat dövrü üzrə 3 milyard 223,5 milyon manat təşkil edib.

11-ci sinif üzrə buraxılış imtahanında 9 nəfər maksimal nəticə göstərib

Martın 15-i keçirilmiş buraxılış imtahanının nəticələri elan olunub

Natiq İbrahimov yenidən Lənkəran Dövlət Universitetinin rektoru təyin edilib

WUF13 ilə bağlı Bakıda tədrisin təşkilində dəyişikliklər ediləcək

Bakıda 140A nömrəli marşrut nağdsız ödəniş sisteminə keçir

Ombudsman nümayəndələri yanğın baş vermiş internat məktəbinə baş çəkib

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

“FOMO Baku” “DJ Mag”-in dünyanın ən yaxşı klublar siyahısında 49-cu yerə yüksəldi - FOTO

Metronun fəaliyyəti bərpa edilib - YENİLƏNİB 5

Mehdiabadda qəza nəticəsində avtomobildə sıxılan sürücü xilas edilib - VİDEO

Ağdam şəhərində daha 92 ailəyə evlərinin açarları təqdim olunub - FOTO - YENİLƏNİB

Bakıda 140A nömrəli marşrut nağdsız ödəniş sisteminə keçir

11-ci sinif üzrə buraxılış imtahanında 9 nəfər maksimal nəticə göstərib

Martın 15-i keçirilmiş buraxılış imtahanının nəticələri elan olunub

Ombudsman nümayəndələri yanğın baş vermiş internat məktəbinə baş çəkib

Baş Prokurorluqda geniş Kollegiya iclası keçirilib

Səfərbərlik Xidmətinin rayon şöbələrində keçirilən əməliyyatda saxlanılanların ADLARI - YENİLƏNİB

Natiq İbrahimov yenidən Lənkəran Dövlət Universitetinin rektoru təyin edilib

WUF13 ilə bağlı Bakıda tədrisin təşkilində dəyişikliklər ediləcək

İran səfiri Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib

Daşkəsən rayonunda silsilə ağacəkmə aksiyaları keçirilib - FOTO

Sarı və narıncı xəbərdarlıq: Külək güclənəcək

Salyanda “Aystore” marketdə istehlaka yararsız məhsullar aşkarlanıb - FOTO

ABŞ-dən yeni əməliyyat: İran nefti daşıyan tanker saxlanıldı

Taleh Ziyadov Avropa Badmintonu Direktorlar Şurasının üzvü seçilib

Qəzzada can itkisi artır: ölənlərin sayı 72 min 568-ə çatdı

“Optimal Finance” BOKT-un lisenziyası ləğv olunub

Azərbaycan XİN Türkiyəni 23 Aprel – Milli Suverenlik və Uşaq Bayramı münasibətilə təbrik edib

Metroda qatarların hərəkəti tam bərpa olundu

Bakıda cibgirlik edən şəxs saxlanılıb

