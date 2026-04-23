16:48 - Bu gün
Daşkəsən rayonunda silsilə ağacəkmə aksiyaları keçirilib - FOTO

“AzerGold” QSC və Regional İnkişaf İctimai Birliyinin (RİİB) birgə təşəbbüsü və təşkilatçılığı, eləcə də Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin dəstəyi ilə Daşkəsən rayonunda silsilə ağacəkmə aksiyaları keçirilib.

“AzerGold” QSC və Regional İnkişaf İctimai Birliyinin fəaliyyətinin 10 illiyi çərçivəsində təşkil edilən ağacəkmə aksiyaları 22 aprel – Beynəlxalq Yer Gününə həsr edilib.

Ətraf mühitin mühafizəsi, yaşıllıq sahələrinin genişləndirilməsi və ekoloji tarazlığın qorunmasına töhfə vermək məqsədilə təşkil edilən genişmiqyaslı aksiyada səhmdar cəmiyyətinin, rayon icra hakimiyyətinin, eləcə də Regional İnkişaf İctimai Birliyinin əməkdaşları və könüllülər fəal iştirak ediblər.

Aksiyanın ilk günündə “Çovdar” qızıl mədəninin ətrafında, ümumilikdə 1,5 hektar sahədə yerli iqlim şəraitinə uyğun 1400-dən çox vələs tingi əkilib, onlara aqrotexniki qulluq göstərilib. Ekoloji aksiyanın növbəti günü isə Daşkəsən Şəhidlər Xiyabanının ətrafında 300 ədəd həmişəyaşıl şam ağacı əkilib. Aksiya çərçivəsində Daşkəsən şəhərinin müxtəlif ərazilərində isə 1000-dən artıq ağac tingi torpağa basdırılıb.

Qeyd edək ki, həyata keçirilən bu cür davamlı təşəbbüslər regionlarda ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılmasına, yaşıllıq zonalarının genişləndirilməsinə və biomüxtəlifliyin qorunmasına xidmət edir. “AzerGold” QSC və Regional İnkişaf İctimai Birliyinin tərəfindən gələcəkdə də ətraf mühitin mühafizəsinə yönəlmiş layihələrin davam etdirilməsi planlaşdırılır. Cari il ərzində “AzerGold” QSC-nin 10 illiyi çərçivəsində Daşkəsən və Göygöl rayonlarında ümumilikdə 10 000 ağacın əkilməsi nəzərdə tutulur.

Aktual

Cəmiyyət

11-ci sinif üzrə buraxılış imtahanında 9 nəfər maksimal nəticə göstərib

Cəmiyyət

Martın 15-i keçirilmiş buraxılış imtahanının nəticələri elan olunub

Rəsmi

Natiq İbrahimov yenidən Lənkəran Dövlət Universitetinin rektoru təyin edilib

Cəmiyyət

WUF13 ilə bağlı Bakıda tədrisin təşkilində dəyişikliklər ediləcək

Cəmiyyət

Bakıda 140A nömrəli marşrut nağdsız ödəniş sisteminə keçir

11-ci sinif üzrə buraxılış imtahanında 9 nəfər maksimal nəticə göstərib

Martın 15-i keçirilmiş buraxılış imtahanının nəticələri elan olunub

Ombudsman nümayəndələri yanğın baş vermiş internat məktəbinə baş çəkib

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

Mehdiabadda qəza nəticəsində avtomobildə sıxılan sürücü xilas edilib - VİDEO

İmtahanda ən yüksək bal toplayan Muhammedali: Yüksək bal toplayacağıma inanırdım - EKSKLUZİV

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 57 nəfər saxlanılıb

Son xəbərlər

Bakıda 140A nömrəli marşrut nağdsız ödəniş sisteminə keçir

Bu gün, 17:58

11-ci sinif üzrə buraxılış imtahanında 9 nəfər maksimal nəticə göstərib

Bu gün, 17:50

Martın 15-i keçirilmiş buraxılış imtahanının nəticələri elan olunub

Bu gün, 17:42

Ombudsman nümayəndələri yanğın baş vermiş internat məktəbinə baş çəkib

Bu gün, 17:33

Baş Prokurorluqda geniş Kollegiya iclası keçirilib

Bu gün, 17:30

Səfərbərlik Xidmətinin rayon şöbələrində keçirilən əməliyyatda saxlanılanların ADLARI - YENİLƏNİB

Bu gün, 17:19

Natiq İbrahimov yenidən Lənkəran Dövlət Universitetinin rektoru təyin edilib

Bu gün, 17:07

WUF13 ilə bağlı Bakıda tədrisin təşkilində dəyişikliklər ediləcək

Bu gün, 17:02

İran səfiri Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib

Bu gün, 16:56

Daşkəsən rayonunda silsilə ağacəkmə aksiyaları keçirilib - FOTO

Bu gün, 16:48

Sarı və narıncı xəbərdarlıq: Külək güclənəcək

Bu gün, 16:41

Salyanda “Aystore” marketdə istehlaka yararsız məhsullar aşkarlanıb - FOTO

Bu gün, 16:38

ABŞ-dən yeni əməliyyat: İran nefti daşıyan tanker saxlanıldı

Bu gün, 16:33

Taleh Ziyadov Avropa Badmintonu Direktorlar Şurasının üzvü seçilib

Bu gün, 16:19

Qəzzada can itkisi artır: ölənlərin sayı 72 min 568-ə çatdı

Bu gün, 15:58

“Optimal Finance” BOKT-un lisenziyası ləğv olunub

Bu gün, 15:56

Azərbaycan XİN Türkiyəni 23 Aprel – Milli Suverenlik və Uşaq Bayramı münasibətilə təbrik edib

Bu gün, 15:31

Metroda qatarların hərəkəti tam bərpa olundu

Bu gün, 15:19

Bakıda cibgirlik edən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 15:09

Dövlət Neft Fondunun aktivləri 74 milyard dollara yaxınlaşıb

Bu gün, 15:03
Bütün xəbərlər