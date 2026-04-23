İran səfiri Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib

16:56 - Bu gün
İranın Azərbaycandakı səfiri Müctəba Dəmirçilu son dövrlərdə baş verən hadisələr zamanı nümayiş etdirdiyi mövqeyə görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib.

1news.az xəbər verir ki, səfir bu barədə Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Ramin Məmmədovla görüşündə danışıb.

O, İran ilə Azərbaycan arasında tarixi, dini və mədəni bağların mövcudluğunu vurğulayaraq, bu əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsinin vacibliyini qeyd edib.

M.Dəmirçilu Azərbaycan dövləti tərəfindən edilən humanitar yardımların və göstərilən mənəvi dəstəyin xüsusi əhəmiyyətə malik olduğunu, yüksək qiymətləndirildiyini diqqətə çatdırıb.

R.Məmmədov ölkədə mənəvi dəyərlərin qorunması və inkişafına dövlət tərəfindən göstərilən xüsusi qayğını vurğulayaraq bildirib ki, Azərbaycanda dini-mənəvi irsin yaşadılması, milli-mənəvi dəyərlərin gələcək nəsillərə ötürülməsi və tolerantlıq ənənələrinin möhkəmləndirilməsi dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biridir.

Görüşdə Azərbaycan ilə İran arasında dini sahədə əməkdaşlıq məsələləri, qarşılıqlı əlaqələrin inkişaf perspektivləri və regionda dini sabitliyin qorunmasının əhəmiyyəti müzakirə olunub.

Həmçinin dini-elmi tədqiqatlar üzrə təcrübə mübadiləsinin həyata keçirilməsi imkanları ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

Aktual

Cəmiyyət

11-ci sinif üzrə buraxılış imtahanında 9 nəfər maksimal nəticə göstərib

Cəmiyyət

Martın 15-i keçirilmiş buraxılış imtahanının nəticələri elan olunub

Rəsmi

Natiq İbrahimov yenidən Lənkəran Dövlət Universitetinin rektoru təyin edilib

Cəmiyyət

WUF13 ilə bağlı Bakıda tədrisin təşkilində dəyişikliklər ediləcək

Cəmiyyət

Bakıda 140A nömrəli marşrut nağdsız ödəniş sisteminə keçir

11-ci sinif üzrə buraxılış imtahanında 9 nəfər maksimal nəticə göstərib

Martın 15-i keçirilmiş buraxılış imtahanının nəticələri elan olunub

Ombudsman nümayəndələri yanğın baş vermiş internat məktəbinə baş çəkib

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

Şirvanda narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsini təşkil edən 5 nəfər saxlanılıb

FHN qeyri-sabit hava ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib

Ağdam şəhərində daha 92 ailəyə evlərinin açarları təqdim olunub - FOTO - YENİLƏNİB

“FOMO Baku” “DJ Mag”-in dünyanın ən yaxşı klublar siyahısında 49-cu yerə yüksəldi - FOTO

Son xəbərlər

Bakıda 140A nömrəli marşrut nağdsız ödəniş sisteminə keçir

Bu gün, 17:58

11-ci sinif üzrə buraxılış imtahanında 9 nəfər maksimal nəticə göstərib

Bu gün, 17:50

Martın 15-i keçirilmiş buraxılış imtahanının nəticələri elan olunub

Bu gün, 17:42

Ombudsman nümayəndələri yanğın baş vermiş internat məktəbinə baş çəkib

Bu gün, 17:33

Baş Prokurorluqda geniş Kollegiya iclası keçirilib

Bu gün, 17:30

Səfərbərlik Xidmətinin rayon şöbələrində keçirilən əməliyyatda saxlanılanların ADLARI - YENİLƏNİB

Bu gün, 17:19

Natiq İbrahimov yenidən Lənkəran Dövlət Universitetinin rektoru təyin edilib

Bu gün, 17:07

WUF13 ilə bağlı Bakıda tədrisin təşkilində dəyişikliklər ediləcək

Bu gün, 17:02

İran səfiri Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib

Bu gün, 16:56

Daşkəsən rayonunda silsilə ağacəkmə aksiyaları keçirilib - FOTO

Bu gün, 16:48

Sarı və narıncı xəbərdarlıq: Külək güclənəcək

Bu gün, 16:41

Salyanda “Aystore” marketdə istehlaka yararsız məhsullar aşkarlanıb - FOTO

Bu gün, 16:38

ABŞ-dən yeni əməliyyat: İran nefti daşıyan tanker saxlanıldı

Bu gün, 16:33

Taleh Ziyadov Avropa Badmintonu Direktorlar Şurasının üzvü seçilib

Bu gün, 16:19

Qəzzada can itkisi artır: ölənlərin sayı 72 min 568-ə çatdı

Bu gün, 15:58

“Optimal Finance” BOKT-un lisenziyası ləğv olunub

Bu gün, 15:56

Azərbaycan XİN Türkiyəni 23 Aprel – Milli Suverenlik və Uşaq Bayramı münasibətilə təbrik edib

Bu gün, 15:31

Metroda qatarların hərəkəti tam bərpa olundu

Bu gün, 15:19

Bakıda cibgirlik edən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 15:09

Dövlət Neft Fondunun aktivləri 74 milyard dollara yaxınlaşıb

Bu gün, 15:03
Bütün xəbərlər