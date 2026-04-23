Expressbank “Sahibkarlar Günü” münasibətilə sahibkarlarla görüş keçirib - FOTO

10:33 - Bu gün
Expressbank Sahibkarlar Günü münasibətilə Gözəlliyə Xidmət Sahəsində Sahibkarlara Dəstək İctimai Birliyinin (GXSSD) üzvləri ilə işgüzar səhər yeməyi formatında görüş təşkil edib.

Görüşdə sahibkarlarla açıq dialoq aparılıb, onların sahibkarlıq fəaliyyətində üzləşdikləri maliyyə məsələləri və inkişaf imkanları müzakirə edilib.

Eyni zamanda tədbir çərçivəsində iştirakçılar üçün maliyyə savadlılığı mövzuları ətrafında qısa təlim də keçirilib. Təlim zamanı sahibkarlara maliyyə planlaması, nağd pul axınının idarə olunması və bank məhsullarından effektiv istifadə ilə bağlı praktiki məlumatlar təqdim olunub.

Qeyd edək ki, qısa müddət əvvəl Expressbank ilə Gözəlliyə Xidmət Sahəsində Sahibkarlara Dəstək İctimai Birliyi arasında tərəfdaşlıq memorandumu imzalanmışdı. Bank sözügedən əməkdaşlıq çərçivəsində sahibkarların maliyyə savadlılığının artırılmasına dəstək göstərməyi, onların maliyyə alətlərinə çıxış imkanlarını genişləndirməyi və bizneslərinin inkişafına töhfə verməyi hədəfləyir.

Expressbank bu kimi təşəbbüslərlə sahibkarlarla əlaqələrin gücləndirilməsinə və ölkədə sahibkarlıq mühitinin inkişafına dəstək verməyə davam edir.

Expressbank Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Mingəçevir, Bərdə, Şirvan, Qusar, Xaçmaz və Lənkəranda olmaqla, 16 filialı ilə fəaliyyət göstərir. Bankın məhsul və xidmətləri ilə www.expressbank.az saytından, 132 Məlumat Mərkəzindən və ya Bankın “İnstagram”, “Facebook”, “LinkedIN” və “Telegram” sosial platformalarındakı rəsmi hesablarından tanış ola bilərsiniz.

“Expressbank” ASC ARMB tərəfindən 30 dekabr 1992-ci il tarixində verilmiş №119 lisenziya əsasında fəaliyyət göstərir. Ünvan: Bakı şəh., Y.V.Çəmənzəminli küç., 134C.

Dövlət Başçısı Azərbaycan Ağsaqqallar Şurasının IX Qurultayının iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

Cəmiyyət

TƏBİB-dən rəsmi açıqlama: Yeni təyinatlarla bağlı yayılan məlumatlar həqiqəti əks etdirmir

Cəmiyyət

“Yeni Klinika”ya direktor təyin olundu

Cəmiyyət

Paytaxt məktəbində şok iddia: V sinif şagirdi sinif yoldaşlarını ölümlə hədələyib

Cəmiyyət

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Evdən 7000 manat dəyərində qızıl oğurlayan şəxslər saxlanıldı

Rəqsanə barəsində qətimkan tədbiri dəyişdirildi

TƏBİB-dən rəsmi açıqlama: Yeni təyinatlarla bağlı yayılan məlumatlar həqiqəti əks etdirmir

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 57 nəfər saxlanılıb

Ağdam şəhərində daha 92 ailəyə evlərinin açarları təqdim olunub - FOTO - YENİLƏNİB

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bakıda təmir ciddi tıxaca səbəb olub

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 13:06

Evdən 7000 manat dəyərində qızıl oğurlayan şəxslər saxlanıldı

Bu gün, 13:00

Rəqsanə barəsində qətimkan tədbiri dəyişdirildi

Bu gün, 12:54

Dövlət Başçısı Azərbaycan Ağsaqqallar Şurasının IX Qurultayının iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

Bu gün, 12:43

TƏBİB-dən rəsmi açıqlama: Yeni təyinatlarla bağlı yayılan məlumatlar həqiqəti əks etdirmir

Bu gün, 12:39

Azərbaycan Ağsaqqallar Şurasının IX Qurultayı keçirilir

Bu gün, 12:38

Sürücülərin NƏZƏRİNƏ: Bakıda əsas yollarından birində sıxlıq aradan qaldırılıb - VİDEO

Bu gün, 12:26

Türkiyəli qonaqlar işğaldan azad edilmiş ərazilərdə olublar

Bu gün, 12:22

Şəkidə məhkum ölüb

Bu gün, 12:14

Mikayıl Cabbarov millini təbrik etdi: “Avropanın ən güclüsüyük”

Bu gün, 12:09

ADSEA Kür çayının daşması ilə bağlı məlumatlara aydınlıq gətirib

Bu gün, 12:07

Bakıda insident: polisə müqavimət göstərənlər saxlanıldı, silahdan istifadə edildi - VİDEO

Bu gün, 12:02

Danimarkada iki qatar toqquşdu - çox sayda yaralı var

Bu gün, 11:55

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

Bu gün, 11:51

Latviya Prezidentinin Azərbaycana səfəri başa çatıb

Bu gün, 11:48

Ötən gün vətəndaşlar tərəfindən qanunsuz saxlanılan 18 tüfəng aşkarlanıb

Bu gün, 11:42

“Yeni Klinika”ya direktor təyin olundu

Bu gün, 11:21

Paytaxt məktəbində şok iddia: V sinif şagirdi sinif yoldaşlarını ölümlə hədələyib

Bu gün, 11:13

Laçın kanat yolunun inşası 2026-cı ilin sonunadək tamamlanacaq - VİDEO

Bu gün, 11:10

Hazırda ölkə ərazisinin bəzi yerlərində duman müşahidə olunur - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 11:02
Bütün xəbərlər