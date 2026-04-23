Tarixdə bu gün – 23 aprel nə günüdür?

Oksana Orucova10:50 - Bu gün
Tarixdə hər bir gün müəyyən hadisələrlə yadda qalır.


1news.az 23 aprel tarixində baş vermiş hadisələri təqdim edir:


1564 – William Shakespeare-in doğum günü kimi qəbul edilir (dəqiq tarix mübahisəlidir, amma ənənəvi olaraq 23 aprel sayılır).
1920 – Türkiyədə Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı; bu gün indi Milli Suverenlik və Uşaq Bayramı kimi qeyd olunur.
1993 — Azərbaycan kontr-admiralı Eduard Hüseynov Bakıda yaşadığı binanın girişində qətlə yetirilib.
2002 — Bakıda Miniatür Kitab Muzeyi açılıb.
2005 — İlk Youtube videosu "Me at the zoo" saytın həmtəsisçisi Cavid Kərim tərəfindən yüklənib.

2005 — "Hesabat" jurnalı ilk dəfə nəşr olunub.
2020 — Komor adalarında ilk dəfə COVID-19 qeydə alınıb.
Qeyd edək ki, Dünya Kitab və Müəllif Hüquqları Günü – UNESCO tərəfindən təsis edilib və hər il 23 apreldə qeyd olunur.

