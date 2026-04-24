“Gənclik” metrosunun qarşısındakı meydan rahat şəhər mühitinə çevriləcək - FOTO

Qafar Ağayev17:08 - Bu gün
“Bakı şəhərində və ətraf ərazilərdə nəqliyyat infrastrukturunun təkmilləşdirilməsinə dair 2025–2030-cu illər üçün Dövlət Proqramı” çərçivəsində Bakı şəhərində piyada zonalarının (dəhlizlərinin) yaradılması davam etdirilir.

Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən 1news.az-a verilən məlumata görə, bu dəfə paytaxtın daha iki geniş piyada zonası olan Atatürk və Antena parklarının optimal şəkildə birləşdirilməsi imkanları təhlil edilib. Layihə Nəqliyyatı Əlaqələndirmə Şurasına təqdim edilib və baxılaraq qəbul olunub.

Artıq “Gənclik” metro stansiyasının şimal çıxışında, Atatürk parkının girişinə bitişik meydanda işlərə yaxın zamanda başlanılacaq.

Qeyd edək ki, bu ərazi daim piyadalar üçün çoxsaylı maneələri, tənzimlənməyən parklanma yerləri olan məkan olub. Həyata keçirilən layihənin məqsədi bu ərazini də piyadalar üçün rahat şəhər mühitinə çevirməkdir.

Layihə çərçivəsində Atatürk parkının giriş hissəsində yaşıllıq zonası, skamyalar və söhbətgahlar, uşaq meydançası və digər obyektlər qurularaq müasir və cəlbedici ictimai məkan yaradılacaq. Bununla da Atatürk və Antena parkları, həmçinin ictimai nəqliyyat və ticarət obyektləri arasında piyada əlaqəsi yaradılacaq. Layihə, həmçinin sakinlərin və turistlərin gəzinti zamanı təhlükəsiziyini artıracaq.

Agentlik: Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətində araşdırma aparılması ilə bağlı məlumatlar əsassızdır

Cəmiyyət

“Son zəng”də bu şəxslər iştirak edə biləcək - Təlimat göndərildi

İqtisadiyyat

“Yelo Bank” Avropa İttifaqının sanksiyalarına düşdü

Cəmiyyət

Füzuli şəhərində bərpa işləri ilə bağlı təqdimatda milyarder Vahid Ələkbərov da iştirak edib - FOTO

Cəmiyyət

Azərbaycan və Qazaxıstan Xəzərdə səviyyə azalması ilə bağlı birgə fəaliyyətləri genişləndirir

Şagird yerdəyişməsi müvəqqəti dayandırılır

Qarabağ Dirçəliş Fondu ADA Universitetində gənclərlə maarifləndirmə görüşü keçirib

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Xırdalanda qətl hadisəsi törədilib - YENİLƏNİB

Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 57 nəfər saxlanılıb

FHN qeyri-sabit hava ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

Yelo Bank Aİ sanksiyaları ilə bağlı danışdı

Azərbaycan və Qazaxıstan Xəzərdə səviyyə azalması ilə bağlı birgə fəaliyyətləri genişləndirir

Şagird yerdəyişməsi müvəqqəti dayandırılır

Tramp: “İrana qarşı nüvə silahı istifadə etməyəcəyəm”

Qarabağ Dirçəliş Fondu ADA Universitetində gənclərlə maarifləndirmə görüşü keçirib

Agentlik: Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətində araşdırma aparılması ilə bağlı məlumatlar əsassızdır

Binədə mənzillərdən oğurluq edən şəxs saxlanılıb - VİDEO

“Formula 1” həyəcanı Türkiyədə 6 ildən sonra yenidən yaşanacaq - Ərdoğan açıqladı

Türkiyədə sosial mediada yaş məhdudiyyəti necə tətbiq olunacaq?

Ölkə ərazisində küləkli hava şəraiti davam edir - FAKTİKİ HAVA

“Son zəng”də bu şəxslər iştirak edə biləcək - Təlimat göndərildi

“Bolt”dan yeni xidmət: 4,99 AZN ilə daha çox qənaət – FOTO

İran XİN başçısı Ərakçi danışıqlar üçün Pakistana gedir

Müdafiə Nazirliyi ilə Hərbi Prokurorluq arasında Memorandum imzalanıb

Fantaziyanın sərhədi yoxdur: Cəmil Hüseynovun “Fantazm” sərgisi Bakıda - FOTO

MİQ-də iştirak üçün ödənişin məbləği təsdiqləndi

“Yelo Bank” Avropa İttifaqının sanksiyalarına düşdü

Nazirlər Kabineti vahid indekslərin siyahısında dəyişiklik edib

Kamran Əliyev İranın Azərbaycandakı səfirini qəbul edib

