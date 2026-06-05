Ağcabədidə üç nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib
Ağcabədi rayonunda üç nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
1news.az-ın "Report"a istinadən məlumatına görə, hadisə şəhərin mərkəzi prospektində qeydə alınıb.
Cavid Əfqanlının idarə etdiyi "VAZ-2106" və Elvin Əliyevin idarə etdiyi "VAZ-21011" markalı avtomobillərin toqquşması nəticəsində hər iki sürücü, həmçinin "VAZ-2106"da olan 3 yaşlı uşaq ağır xəsarətlər alıb. Onlar Ağcabədi Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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