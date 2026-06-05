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İdman

"Qəbələ" klubu 50 min manat mükafat əldə edəcək

First News Media16:28 - Bu gün
"Qəbələ" klubu 50 min manat mükafat əldə edəcək

Peşəkar Futbol Liqası "Qəbələ"yə 50 min manat əlavə mükafat verəcək.

1news.az xəbər verir ki, bunu "Report"a müsahibəsində qurumun prezidenti Elxan Səmədov deyib.

O, legioner limitindən əldə olunan gəlirin bir hissəsinin Premyer Liqa klubları arasında bölüşüdürüləcəyini söyləyib:

"AFFA İcraiyyə Komitəsinin qərarına əsasən, legioner rüsumundan əldə olunan gəlirin bir hissəsi Premyer Liqa klubları arasında bölüşdürüləcək. Bu, Azərbaycan futbolunda ilk dəfə tətbiq olunan yeni təşviq mexanizmidir. Layihə artıq geridə qoyduğumuz 2025/2026 mövsümündə həyata keçirildi. Bu qərarın qəbulundan sonra PFL tərəfindən mövsümboyu müvafiq hesablamalar aparılıb və bütün göstəricilər dəqiq təhlil edilib".

E.Səmədov Premyer Liqanı tərk edən "Karvan-Yevlax" klubuna da vəsait ayrılacağını bildirib:

"Mexanizmə uyğun olaraq, klublara mövsümün yekun nəticələrinə əsasən tutduqları yerlərə müvafiq maliyyə ödənişləri ediləcək. Bu baxımdan ən yüksək məbləğə layiq görülən klub "Qəbələ"dir. Klub əlavə olaraq 50 min manat mükafat əldə edəcək. İkinci yeri "Sumqayıt", üçüncü yeri isə "Şamaxı" tutub. Eyni zamanda, Premyer Liqanı tərk edən "Karvan-Yevlax" klubuna da nəzərdə tutulan vəsait ayrılacaq. Hesab edirik ki, bu, klubun növbəti mövsüm üçün büdcələrinin formalaşdırılmasına, maliyyə dayanıqlığının gücləndirilməsinə və fəaliyyətlərinin davamlılığının təmin olunmasına müsbət təsir göstərəcək. Misli Premyer Liqasında ötən mövsüm çıxış etmiş klubların hər birinə hüquqi prosedurlar yekunlaşdıqdan sonra ödənişlər PFL tərəfindən həyata keçiriləcək".

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