 Su təsərrüfatı və meliorasiya işçiləri təltif edilib - SƏRƏNCAM | 1news.az | Xəbərlər
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Su təsərrüfatı və meliorasiya işçiləri təltif edilib - SƏRƏNCAM

First News Media15:32 - Bu gün
Su təsərrüfatı və meliorasiya işçiləri təltif edilib - SƏRƏNCAM

Prezident İlham Əliyev su təsərrüfatı və meliorasiya işçilərinin təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

1news.az xəbər verir ki, su təsərrüfatı və meliorasiya sahəsində səmərəli fəaliyyətinə görə aşağıdakı şəxslər təltif ediliblər:

2-ci dərəcəli "Əmək" ordeni ilə

Quliyev Zakir Bəybala oğlu

Məmmədov Etibar Kərim oğlu

3-cü dərəcəli "Əmək" ordeni ilə

Bəşirov Yaşar Miskin oğlu

Əliyev Siyah Əli oğlu

Fərzəliyev Mehrəli Məmməd oğlu

Qafarlı Adil Rzaquli oğlu

Nəsirov Əlizadə Vahid oğlu

Seyidov Mirkamil Miriş oğlu

"Tərəqqi" medalı ilə

Allahverdiyev Hüseyn Məmməd oğlu

Aşumova Nərminə Nazim qızı

Əhədi Yusif Məmmədağa oğlu

Əliyev Səxavət Qədimalı oğlu

Əliyev Taleh Həbulla oğlu

Həmidov Akif Dəyyam oğlu

Xanverdiyev İntiqam Yunus oğlu

Qasımov Zahid Süleyman oğlu

Qoçəliyev Vüsal Aslan oğlu

Paşayev Mehdi Paşa oğlu

Səfərov Emil Qanbay oğlu

Səmədov Vasif Abid oğlu

Vəliyev Yaşar Həsən oğlu

"Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə" medalı ilə

Rüstəmov Oktay Musa oğlu.

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