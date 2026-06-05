Mehriban Əliyeva Avropa çempionu olmuş Azərbaycan minifutbol yığmasını təbrik edib
Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva Avropa çempionu olmuş Azərbaycan minifutbol yığmasını təbrik edib.
1news.az xəbər verir ki, Mehriban Əliyevanın bununla bağlı "X" hesabındakı paylaşımında deyilir:
"Avropa çempionatının qalibi olan Azərbaycan minifutbol yığmasını təbrik edir, milli yığmamızın bütün üzvlərinə möhkəm cansağlığı, güc, enerji və yeni-yeni qələbələr və nailiyyətlər arzulayıram!"
Avropa çempionatının qalibi olan Azərbaycan minifutbol yığmasını təbrik edir, milli yığmamızın bütün üzvlərinə möhkəm cansağlığı, güc, enerji və yeni-yeni qələbələr və nailiyyətlər arzulayıram! 🇦🇿🥇
I congratulate the National Futsal Team of Azerbaijan that gained the victory in… pic.twitter.com/sbIwBfCmit — Mehriban Aliyeva (@1VicePresident) June 5, 2026