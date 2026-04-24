Avropa – Asiya hava məkanında uçuşların koordinasiyası Budapeştdə müzakirə olunub

12:19 - Bu gün
AZCON Holding şirkətlərindən olan “Azərbaycan Hava Yolları” QSC-nin “Azəraeronaviqasiya” Hava Hərəkəti İdarəsinin (AZANS) sədrliyi ilə SOCEA təşkilatının (Avropa və Asiya Hava Hərəkəti Xidməti Təminatçıları Təşkilatı) hava hərəkətinin koordinasiyasının gücləndirilməsinə həsr olunan yüksəksəviyyəli müşavirəsi Budapeşt şəhərində keçirilib.

1news.az xəbər verir ki, tədbirdə “Uzaeronavigatsia”, “Kyrgyzaeronavigatsia”, “Kazaeronavigatsia”, Türkiyənin Dövlət Hava Meydanları İdarəsi (DHMİ) və “HungaroControl” kimi aeronaviqasiya xidmət təminatçılarının rəhbərləri iştirak ediblər. İştirakçılar regionlararası əməkdaşlığın inkişafı, idarəetmə yanaşmalarının təkmilləşdirilməsi və uçuşların təhlükəsizliyinin təmin olunması istiqamətində koordinasiya məsələlərini müzakirə ediblər.

İclas çərçivəsində regional və qlobal proseslərin hava hərəkətinə təsiri, həmçinin bu şəraitdə əməliyyat davamlılığının təmin edilməsi üzrə yanaşmalar nəzərdən keçirilib, hava daşımalarının təhlükəsiz və dayanıqlı təşkili ilə bağlı qərarlar qəbul olunub. Eyni zamanda hava hərəkətinin idarə olunması, məlumat mübadiləsinin təşkili və qurumlararası qarşılıqlı fəaliyyət mexanizmləri müzakirə edilib.

Tədbir Avropa – Asiya istiqamətində artan hava hərəkətinin koordinasiyalı şəkildə idarə olunmasına, eləcə də regionlararası uçuşların təhlükəsiz və fasiləsiz həyata keçirilməsinə töhfə verir.

Qeyd edək ki, 11 sentyabr 2025-ci il tarixində Almatı şəhərində keçirilmiş SOCEA Baş Assambleyasında “Azəraeronaviqasiya” Hava Hərəkəti İdarəsinin direktoru təşkilatın prezidenti seçilib və sədrlik səlahiyyətləri rəsmi olaraq Türkiyədən Azərbaycana ötürülüb.

Agentlik: Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətində araşdırma aparılması ilə bağlı məlumatlar əsassızdır

Cəmiyyət

“Son zəng”də bu şəxslər iştirak edə biləcək - Təlimat göndərildi

İqtisadiyyat

“Yelo Bank” Avropa İttifaqının sanksiyalarına düşdü

Cəmiyyət

Füzuli şəhərində bərpa işləri ilə bağlı təqdimatda milyarder Vahid Ələkbərov da iştirak edib - FOTO

İqtisadiyyat

“Yelo Bank” Avropa İttifaqının sanksiyalarına düşdü

Avropa – Asiya hava məkanında uçuşların koordinasiyası Budapeştdə müzakirə olunub

Azərbaycana məxsus 5 gəmi Avropa İttifaqının sanksiya siyahısından çıxarılıb

Qızılın qiymətli 4700 dollardan aşağı enib

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüşün bahalaşması davam edir

Azərbaycanda I rübdə 10 mindən çox şəxsə əmək pensiyası təyin olunub

Azərbaycandan Ermənistana dizel göndərilib - YENİLƏNİB

“Optimal Finance” BOKT-un lisenziyası ləğv olunub

Son xəbərlər

“Gənclik” metrosunun qarşısındakı meydan rahat şəhər mühitinə çevriləcək - FOTO

Bu gün, 17:08

Qarabağ Dirçəliş Fondu ADA Universitetində gənclərlə maarifləndirmə görüşü keçirib

Bu gün, 17:02

Agentlik: Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətində araşdırma aparılması ilə bağlı məlumatlar əsassızdır

Bu gün, 17:01

Binədə mənzillərdən oğurluq edən şəxs saxlanılıb - VİDEO

Bu gün, 16:54

“Formula 1” həyəcanı Türkiyədə 6 ildən sonra yenidən yaşanacaq - Ərdoğan açıqladı

Bu gün, 16:52

Türkiyədə sosial mediada yaş məhdudiyyəti necə tətbiq olunacaq?

Bu gün, 16:50

Ölkə ərazisində küləkli hava şəraiti davam edir - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 16:42

“Son zəng”də bu şəxslər iştirak edə biləcək - Təlimat göndərildi

Bu gün, 16:34

“Bolt”dan yeni xidmət: 4,99 AZN ilə daha çox qənaət – FOTO

Bu gün, 16:29

İran XİN başçısı Ərakçi danışıqlar üçün Pakistana gedir

Bu gün, 16:19

Müdafiə Nazirliyi ilə Hərbi Prokurorluq arasında Memorandum imzalanıb

Bu gün, 16:10

Fantaziyanın sərhədi yoxdur: Cəmil Hüseynovun “Fantazm” sərgisi Bakıda - FOTO

Bu gün, 16:08

MİQ-də iştirak üçün ödənişin məbləği təsdiqləndi

Bu gün, 16:00

“Yelo Bank” Avropa İttifaqının sanksiyalarına düşdü

Bu gün, 16:00

Nazirlər Kabineti vahid indekslərin siyahısında dəyişiklik edib

Bu gün, 15:52

Kamran Əliyev İranın Azərbaycandakı səfirini qəbul edib

Bu gün, 15:31

Dünyanın ən yüksək zirvəsinə gedən yolda gözlənilməz maneə - FOTO

Bu gün, 15:28

AZAL bayram günlərində Naxçıvana biletləri öncədən əldə etməyi tövsiyə edir

Bu gün, 15:07

Tovuzda 57 yaşlı kişi dostunun yasında dünyasını dəyişib

Bu gün, 14:56

Ağdam şəhərində daha 110 ailəyə mənzillərinin açarları təqdim olunub - FOTO

Bu gün, 14:52
Bütün xəbərlər