Trampdan “NASA” direktoruna zarafat: “O qulaqlarla eşitdin?” - FOTO
ABŞ Prezidenti Donald Tramp "Artemis II" heyətini qəbul edərkən etdiyi zarafatlarla "NASA" direktorunu hədəf alıb.
1news.az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, ABŞ Prezidenti Donald Tramp Ağ Evdəki Oval kabinetdə Ay ətrafında dövrə vuran “Artemis II”nin astronavtları ilə görüşüb.
Görüşdə iştirak edən "NASA" direktoru Ayzekman Trampın zarafatlarının hədəfinə çevrilib.
Bir jurnalistin "NASA"nın baş qərargahının Vaşinqtondan Texas, Ohayo və ya Florida kimi ştatlara köçürülüb-köçürülməyəcəyini soruşmasından sonra Tramp sualı eşitmədiyini bildirib və təkrar olunmasını istəyib.
Sualı eşitdikdən sonra cavabın "NASA" direktoru tərəfindən verilməsinin daha uyğun olacağını bildirən ABŞ prezidenti bildirib: “Bu sualı o “gözəl qulaq”larınla eşitdin? Onun çox yaxşı eşitmə qabiliyyəti var, bilirsiniz, super eşitmə bacarığına malikdir”.
Trampın bu sözlərindən sonra kameralar "NASA" direktorunun qulaqlarına yönəlib. Ayzekmanın isə gərgin təbəssümlə cavab verdiyi müşahidə olunub. 43 yaşlı direktor yaxşı eşitməsini “peşə sirri” adlandıraraq mövzunu çox keçmədən dəyişib.
Görüş və zarafatlar davam edərkən Tramp kosmik uçuş üçün fiziki vəziyyətinin “çox yaxşı” olduğunu bildirərək astronavt olmaq potensialına sahib olduğunu deyib. O, "NASA" direktoru Ayzekmana “ABŞ prezidentinin belə vəzifələrdən birində iştirakına icazə verilirmi?” sualını ünvanlayıb və əlavə edib: “Fiziki olaraq çox yaxşı vəziyyətdəyəm, bəlkə bunu bir gün sınayaq”.
Ayzekman isə cavabında “Bunun üzərində işləyə bilərik, daha çox raket və imkanımız olacaq” deyib.