 Türkiyədə 4,6 maqnitudalı zəlzələ bir neçə vilayəti silkələdi | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Dünya

Türkiyədə 4,6 maqnitudalı zəlzələ bir neçə vilayəti silkələdi

First News Media09:05 - Bu gün
Türkiyədə 4,6 maqnitudalı zəlzələ bir neçə vilayəti silkələdi

Türkiyənin Qaziantep vilayətində zəlzələ qeydə alınıb.

1news.azxəbər verir ki, bu barədə “Report” yerli mətbuata istinadən məlumat yayıb.

Bildirilib ki, 4,6 maqnitudalı yeraltı təkanların episentri Nurdağı rayonunda yerləşib, zəlzələnin ocağı isə 7 kilometr dərinlikdə olub.

Təbiət hadisəsi Qaziantep, Qəhrəmanmaraş, Kilis, Osmaniyyə və Hatay vilayətlərində hiss edilib.

Hazırda dağıntı və ya insan tələfatı barədə hər hansı məlumat yoxdur.

Paylaş:
83

Aktual

Siyasət

Hikmət Hacıyev Trans-Xəzər Forumunda Azərbaycanın Avrasiyanın nəqliyyat əlaqəsindəki rolundan danışıb

İdman

DÇ 2026: ABŞ millisi Paraqvay üzərində 4 qolluq qələbə qazandı

Cəmiyyət

Bu gün Azərbaycan məktəblərində “Son zəng” qeyd olunur

Cəmiyyət

Hadrut və Qırmızı Bazar sakinlərini qəbul etdi - FOTO

Dünya

Türkiyədə 4,6 maqnitudalı zəlzələ bir neçə vilayəti silkələdi

Böyük Britaniyanın müdafiə naziri istefa verib

İran XİN: ABŞ-nin zərbələri atəşkəsi mənasız edir

Küveyt İran hücumlarından sonra hava məkanını bağladı

Redaktorun seçimi

Mikayıl Cabbarovun geniş müsahibəsinin əsas tezisləri: nazir nələrdən danışdı? – VİDEO

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

Sizin üçün xəbərlər

Özbəkistanda qazdoldurma stansiyasında partlayış nəticəsində altı nəfər ölüb

İran İsrailə qarşı hərbi əməliyyatları dayandırıb

Simonyan: Seçkilər azad və ədalətli olarsa, gərginlik olmayacaq

Karapetyan səs verib

Son xəbərlər

Bakıda 76 yaşlı kişi yıxılaraq ölüb

Bu gün, 10:50

AZAL Bakıdan Naxçıvana reysləri bərpa edib - YENİLƏNİB

Bu gün, 10:43

Bu ilki sertifikatlaşdırma prosesində iştirak edəcək müəllimlərin sayı açıqlandı

Bu gün, 10:35

FHN-dən çimərliklərdə təhlükəsizlik qaydaları ilə bağlı əhaliyə MÜRACİƏT - VİDEO

Bu gün, 10:30

Azərbaycan nefti 6,6% ucuzlaşıb

Bu gün, 10:25

Azad Kəlbəcərin ilk məzunu: ilk və tək məzun olmaq böyük qürur və məsuliyyətdir

Bu gün, 10:05

Nazirdən “Son zəng” mesajı: Gənclər seçəcəkləri peşədən asılı olmayaraq ölkənin inkişafına töhfə verəcəklər

Bu gün, 09:51

Yol polisindən sürücülərə MÜRACİƏT

Bu gün, 09:42

Ötən gün axtarışda olan 148 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 09:15

Hikmət Hacıyev Trans-Xəzər Forumunda Azərbaycanın Avrasiyanın nəqliyyat əlaqəsindəki rolundan danışıb

Bu gün, 09:10

DÇ 2026: ABŞ millisi Paraqvay üzərində 4 qolluq qələbə qazandı

Bu gün, 09:06

Türkiyədə 4,6 maqnitudalı zəlzələ bir neçə vilayəti silkələdi

Bu gün, 09:05

Bu gün Azərbaycan məktəblərində “Son zəng” qeyd olunur

Bu gün, 09:00

MEDİA: Fransanın bəzi media qurumlarının Azərbaycana qarşı qarayaxma kampaniyasını qəti şəkildə pisləyirik

12 / 06 / 2026, 22:19

“Sədərək”də biznesmen bıçaqlanıb

12 / 06 / 2026, 17:53

Beyləqanda 65 yaşlı kişi kanalda batıb

12 / 06 / 2026, 17:44

Balakəndə 10 tona yaxın çətənə kolu məhv edilib

12 / 06 / 2026, 17:33

Lənkəranın məşhur şəlaləsində ölüm hadisəsi

12 / 06 / 2026, 17:26

Azərbaycan və Ekvadorun diplomatik, rəsmi və xidməti pasport sahibləri viza tələblərindən azad ediləcək

12 / 06 / 2026, 17:11

Bu gün Xalq artisti Hacıbaba Bağırovun doğum günüdür

12 / 06 / 2026, 17:02
Bütün xəbərlər