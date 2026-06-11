İran XİN: ABŞ-nin zərbələri atəşkəsi mənasız edir
İran ABŞ-nin ölkə ərazisinə hücumunu pisləyərək bunun iki aylıq atəşkəsi praktiki olaraq mənasız etdiyini bəyan edib.
1news.az report-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə İran Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) bəyanatında deyilir.
Nazirlikdən qeyd olunub ki, Birləşmiş Ştatların son saatlarda həyata keçirdiyi hücumlar nəinki açıq-aşkar pozuntudur, həm də atəşkəsi praktiki olaraq mənasız edir.
"Bu cinayət əməlinin son dərəcə ciddi nəticələrinə görə məsuliyyət Birləşmiş Ştatların rəhbərliyinin üzərinə düşür", - XİN-dən bildiriblər.
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