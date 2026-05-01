 Azərbaycanda şənbə günü 26 dərəcəyədək isti olacaq
На русском
Cəmiyyət

Azərbaycanda şənbə günü 26 dərəcəyədək isti olacaq

12:35 - Bu gün
Azərbaycanda şənbə günü 26 dərəcəyədək isti olacaq

Bakıda və Abşeron yarımadasında mayın 2-də hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.

Bildirilib ki, səhər bəzi yerlərdə qısamüddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim cənub-qərb küləyi axşama doğru arabir güclənən şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq.

Havanın temperaturu gecə 10-13° isti, gündüz 16-20° isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 760 mm civə sütunu, nisbi rütubət isə 60-70 % olacaq.

Azərbaycanın əksər rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağıntının qısamüddətli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Ayrı-ayrı yerlərdə arabir duman olacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək.

Havanın temperaturu gecə 9-13° isti, gündüz 21-26° isti, dağlarda gecə 3-8° isti, gündüz 13-18° isti olacaq.

Paylaş:
110

Aktual

Siyasət

Aİ səfiri Azərbaycan XİN-ə çağırılıb, ona etiraz notası təqdim olunub

Cəmiyyət

4 xəstəxanaya yeni direktorlar təyin edildi - FOTO

Cəmiyyət

Mayın 3-də Bakının bəzi ərazilərində nəqliyyatın hərəkəti tam məhdudlaşdırılacaq - SİYAHI

Cəmiyyət

TƏBİB-in icraçı direktoruna müavin təyin olunub - DOSYE

Cəmiyyət

Azərbaycanda şənbə günü 26 dərəcəyədək isti olacaq

Lənkəranda Xəzər dənizini çirkləndirən quş kəsim sexinin rəhbəri cəzalandırıldı

“Toy karvanları”nda qayda pozuntuları: sürücülərə xəbərdarlıq edildi

Azərbaycanda bu gündən balıq ovu qadağan edilib

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

Uşaqlar üçün sosial şəbəkə məhdudiyyəti: “Valideyn nəzarəti və maarifləndirmə olmalıdır” - ŞƏRH

Agentlik: Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətində araşdırma aparılması ilə bağlı məlumatlar əsassızdır

Bakıda gənc memarlar və tələbələr arasında memarlıq müsabiqəsi keçirilib

“Bolt”dan yeni xidmət: 4,99 AZN ilə daha çox qənaət – FOTO

Son xəbərlər

Türkiyəli müğənni Tülay Özer vəfat edib

Bu gün, 12:54

“Spotify” musiqi platformasında yenilik tətbiq olunacaq

Bu gün, 12:45

Azərbaycanda şənbə günü 26 dərəcəyədək isti olacaq

Bu gün, 12:35

Azərbaycan Avropa Parlamenti ilə əlaqələri dayandırdı

Bu gün, 12:22

Fələstinli jurnalist: İsrail həbsxanasına daxil olanda 120 kq idim, indi isə 60

Bu gün, 12:05

Lənkəranda Xəzər dənizini çirkləndirən quş kəsim sexinin rəhbəri cəzalandırıldı

Bu gün, 12:03

“Toy karvanları”nda qayda pozuntuları: sürücülərə xəbərdarlıq edildi

Bu gün, 11:54

Azərbaycanda bu gündən balıq ovu qadağan edilib

Bu gün, 11:46

Milli Məclisdə Avropa Parlamentinin Azərbaycan əleyhinə fəaliyyətinə görə komissiya yardıldı

Bu gün, 11:41

Bakıda “İctimai proseslər media müstəvisində” mövzusunda III Forum keçirilir

Bu gün, 11:21

4 xəstəxanaya yeni direktorlar təyin edildi - FOTO

Bu gün, 11:21

Tramp İranın Dünya Kubokuna qatılmasına dəstək verdi

Bu gün, 11:18

Aİ səfiri Azərbaycan XİN-ə çağırılıb, ona etiraz notası təqdim olunub

Bu gün, 11:14

Mayın 3-də Bakının bəzi ərazilərində nəqliyyatın hərəkəti tam məhdudlaşdırılacaq - SİYAHI

Bu gün, 11:05

Milli Məclisin iclası başlayıb

Bu gün, 11:04

Kamaləddin Qafarov: Azərbaycanda idman siyasəti sistemli və uzunmüddətli strategiyaya əsaslanır

Bu gün, 10:59

Məşhur rejissorun “Oskar”ı hava limanında itdi

Bu gün, 10:39

BDYPİ: “Təmiz hava” aylığı çərçivəsində nəzarət tədbirləri davam etdirilir

Bu gün, 10:33

Küləklə bağlı - Xəbərdarlıq

Bu gün, 10:31

TƏBİB-in icraçı direktoruna müavin təyin olunub - DOSYE

Bu gün, 10:23
Bütün xəbərlər