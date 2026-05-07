Avropa Liqasında finalçılar bu axşam bəlli olacaq
UEFA Avropa Liqasında finalçılar bu gün müəyyənləşəcək.
1news.az report-a istinadən xəbər verir ki, yarımfinal mərhələsinin cavab oyunları Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da start götürəcək.
Frayburq Almaniyada Portuqaliyanın "Braqa" komandasını sınağa çəkəcək. Portuqaliya təmsilçisi ilk görüşdə qələbə qazanıb - 2:1.
Digər matçda isə İngiltərə klubları münasibətlərə aydınlıq gətirəcəklər. İlk matçda "Nottinqem Forest"ə 0:1 hesabı ilə uduzan "Aston Villa" doğma meydanda məğlubiyyətin əvəzini çıxmağa çalışacaq.
Xatırladaq ki, final oyunu mayın 20-də İstanbulda təşkil olunacaq.
