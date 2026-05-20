 Yaponiya sahillərində 5,9 bal gücündə zəlzələ baş verdi | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Dünya

Yaponiya sahillərində 5,9 bal gücündə zəlzələ baş verdi

Oksana Orucova10:42 - Bu gün
Yaponiya sahillərində 5,9 bal gücündə zəlzələ baş verdi

Yaponiya sahillərində 5,9 bal gücündə zəlzələ baş verib.

1news.az xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, məlumata görə, zəlzələ Kaqoşima prefekturasına bağlı Vadomari bölgəsinin 8 kilometr şərqində, dənizdə qeydə alınıb.

ABŞ Geoloji Araşdırmalar Mərkəzi bildirib ki, 5,9 bal gücündə olan zəlzələ təxminən 42 kilometr dərinlikdə baş verib.

İlkin məlumatlara əsasən, hadisə nəticəsində can və ya mal itkisi qeydə alınmayıb. Zəlzələdən sonra sunami xəbərdarlığı da edilməyib.

Paylaş:
86

Aktual

Siyasət

Mikayıl Cabbarov: “Tikililərin leqallaşdırılması məsələsinə son dərəcə ehtiyatla yanaşmaq vacibdir”

Siyasət

Ağakərim Səmədzadə: “Azərbaycan və Türkiyə Cəbrayılda birgə tingçilik mərkəzi yaradıblar”

Siyasət

Ağakərim Səmədzadə: “Şəhərlərin inkişafı ilə təbiətin qorunması arasında aydın balans saxlanılmalıdır”

Siyasət

Şruti Narayan: “Şəhər dizaynı və tikinti sahələri ekoloji yanaşmalar nəzərə alınmaqla planlaşdırılmalıdır”

Dünya

Filippində hərbi təlim təyyarəsi qəzaya uğradı

Yaponiya sahillərində 5,9 bal gücündə zəlzələ baş verdi

Türkiyədə zəlzələ baş verdi

Bu ölkədə əl sıxmaq qadağan edildi

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

“Eurovision 2026”nın finalında Azərbaycan tamaşaçılarının kimə səs verdiyi məlum olub

“Kurtlar vadisi”nin “Çakır”ı xəstəxanaya yerləşdirilib

"Eurovision 2027" Sofiyada keçiriləcək

Hindistanda güclü fırtına və leysan: azı 100 nəfər ölüb

Son xəbərlər

Qəbələdə fəaliyyət göstərən maye qazdoldurma məntəqəsi bağlanıb - VİDEO

Bu gün, 11:56

“Qarabağ”ın daha 2 rəqibi bəlli oldu

Bu gün, 11:53

Filippində hərbi təlim təyyarəsi qəzaya uğradı

Bu gün, 11:38

Ağakərim Səmədzadə: “Azərbaycan və Türkiyə Cəbrayılda birgə tingçilik mərkəzi yaradıblar”

Bu gün, 11:31

Mavriki Prezidenti İçərişəhərlə tanış olub

Bu gün, 11:28

Ağakərim Səmədzadə: “Şəhərlərin inkişafı ilə təbiətin qorunması arasında aydın balans saxlanılmalıdır”

Bu gün, 11:27

Şruti Narayan: “Şəhər dizaynı və tikinti sahələri ekoloji yanaşmalar nəzərə alınmaqla planlaşdırılmalıdır”

Bu gün, 11:17

Vüqar Bayramov Avropa Liqasında Azərbaycan yığmasının kapitanı olacaq

Bu gün, 11:11

AZPROMO rəhbəri ağıllı şəhərsalma idarəçiliyinin əsas tələblərini açıqlayıb

Bu gün, 11:07

Anaklaudiya Rossbax şəhər transformasiyasının üç əsas sütununu açıqlayıb: tanınma, inteqrasiya və maliyyə

Bu gün, 10:59

Yeniyetmə qız 16-cı mərtəbədən yıxılıb öldü

Bu gün, 10:50

Yaponiya sahillərində 5,9 bal gücündə zəlzələ baş verdi

Bu gün, 10:42

Mikayıl Cabbarov: “Keçmiş məcburi köçkünlərin doğma torpaqlarına qayıdışı böyük şəhərlərdə mənzil sektoruna təzyiqi azaldır”

Bu gün, 10:41

Anaklaudiya Rossbax: “Dünyada təxminən bir milyard insan qeyri-formal yaşayış məntəqələrində yaşayır”

Bu gün, 10:27

Azərbaycan XİN Milli Günü münasibətilə Kamerunu təbrik edib

Bu gün, 10:17

Türkiyədə zəlzələ baş verdi

Bu gün, 10:15

Mikayıl Cabbarov: “Tikililərin leqallaşdırılması məsələsinə son dərəcə ehtiyatla yanaşmaq vacibdir”

Bu gün, 10:06

Azərbaycanla Keniya arasında anlaşma memorandumu imzalanıb

Bu gün, 09:47

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüş ucuzlaşıb

Bu gün, 09:30

AYNA: WUF13 çərçivəsində 70 minə yaxın sərnişin daşınıb

Bu gün, 09:30
Bütün xəbərlər