 Ebola Afrika sərhədlərini aşdı | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Siyasət

Ebola Afrika sərhədlərini aşdı

First News Media09:13 - Bu gün
Ebola Afrika sərhədlərini aşdı

Konqo Demokratik Respublikasında (KDR) davam edən Ebola epidemiyası fonunda virus şübhəsi daşıyan halların Braziliya və İtaliyada araşdırılması beynəlxalq narahatlığı artırıb. Beynəlxalq səyahət tarixçəsi olan şəxslərlə bağlı xəbərdarlıqlardan sonra hər iki ölkədə xüsusi səhiyyə protokolları işə salınıb.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST) məlumat yayıb.

Bildirilir ki, KDR-də Bundibuqyo ştammının səbəb olduğu epidemiya zamanı müalicə alan dörd tibb bacısı və bir laboratoriya əməkdaşı sağalaraq xəstəxanadan buraxılıb.

Bununla belə, ölkədə epidemiya genişlənməkdə davam edir. Son məlumatlara əsasən, yoluxma hallarının sayı 282-yə, ölüm sayı isə 42-yə çatıb. Afrika Xəstəliklərə Nəzarət və Profilaktika Mərkəzi hazırda 1100-dən çox şübhəli halın araşdırıldığını açıqlayıb.

ÜST-ün baş direktoru Tedros Adhanom Qebreyesus bildirib ki, Bundibuqyo ştammına qarşı hazırda lisenziyalı peyvənd və ya xüsusi müalicə mövcud deyil. Bununla yanaşı, güclü dəstəkləyici müalicə və erkən müdaxilə sayəsində xəstələrin sağalma şansının əhəmiyyətli dərəcədə artdığı qeyd olunub.

Epidemiya bölgələrinə səfər etmiş şəxslərlə bağlı şübhəli hallar Braziliya və İtaliyada əlavə tədbirlərin görülməsinə səbəb olub.

Braziliyada San-Paulu və Rio de Janeyro şəhərlərində yüksək hərarətlə xəstəxanaya müraciət edən iki nəfərdə ilkin olaraq meningit və malyariya aşkarlansa da, səhiyyə qurumları Ebola ehtimalının tam istisna edilmədiyini və müşahidələrin davam etdiyini bildiriblər.

İtaliyanın Sardinia bölgəsində isə Konqo Demokratik Respublikasından qayıdan və Ebola simptomları göstərən sərnişinlə bağlı təcili protokollar tətbiq edilib. Sonradan aparılan testlərin mənfi nəticə verdiyi açıqlansa da, vəziyyət diqqətlə izlənilir.

Bildirilir ki, beynəlxalq reaksiyanın gecikməsi virusun regional sərhədləri aşaraq digər ölkələrə daşınması riskini artırıb. KDR tarixində qeydə alınan 17-ci Ebola epidemiyası artıq ölkənin ən böyük epidemiyalarından biri hesab olunur.

Paylaş:
114

Aktual

Siyasət

İlham Əliyev Mərkəzi Bankın yeni binasının açılışında iştirak edib - FOTO

Dünya

Tramp: Möctəba Xamenei ilə görüşmək istərdim

Cəmiyyət

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Cəmiyyət

Federasiya rəhbəri Bakıdan Hindistanın repressiya siyasəti ilə bağlı beynəlxalq ictimaiyyətə müraciət etdi

Siyasət

Daha bir qrup ukraynalı uşaq reabilitasiya üçün Azərbaycana gətirilib

Kanada Siqh Federasiyasının üzvü: Bakı Təşəbbüs Qrupu beynəlxalq dialoqun genişlənməsində rol oynayır

BTQ ilə Beynəlxalq Zikh Federasiyası əməkdaşlıq memorandumu imzalanıb - FOTO

Azərbaycanda 76 yeni abidə dövlət mühafizəsinə götürüləcək

Redaktorun seçimi

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Sizin üçün xəbərlər

Banqladeş SOCAR ilə LNG tədarükünə dair danışıqlar aparır

Azərbaycanın Suriyadakı səfirliyi humanitar aksiya keçirib

Ukrayna səfiri Azərbaycanı təbrik edib

Pekində Azərbaycan Turizm Bürosunun rəsmi nümayəndəlik ofisi fəaliyyətə başlayıb

Son xəbərlər

İspaniyanın nüfuzlu IE Universiteti Azərbaycanda, PAŞA Holding və SOCAR-ın dəstəyi ilə “Global MBA” proqramına qəbul elan edir

Bu gün, 18:51

AMB ödəniş kartlarının təhlükəsizliyinə dair məcburi standartlar tətbiq edəcək

Bu gün, 17:53

AFFA-dan “Turan Tovuz”un Konfrans Liqasından kənarlaşdırılması ilə bağlı daha bir AÇIQLAMA

Bu gün, 17:36

“Gənc xilasedici və yanğınsöndürən” XIII Ümumrespublika yarışlarının zona birinciliyi keçirilib - VİDEO

Bu gün, 17:35

Daha bir qrup ukraynalı uşaq reabilitasiya üçün Azərbaycana gətirilib

Bu gün, 17:34

Nəsimi rayonunda quldurluq edən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 17:11

Azərbaycan dövlət sərhədini pozmağa cəhd göstərən 6 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 17:06

Roma Papası İlham Əliyevi təbrik edib

Bu gün, 16:50

Bakı-Ağstafa-Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri təyin edilib - FOTO

Bu gün, 16:39

Şimşək çaxacaq, intensiv yağıntılar olacaq - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:15

Alimlərdən xəbərdarlıq: Rekord istilər gözlənilir

Bu gün, 16:04

Yasamalda “CHANGAN” yanıb

Bu gün, 15:40

Şara Bullet: “Azərbaycanlı azarkeşlərinin məni dəstəkləyəcəklərinə əminəm”

Bu gün, 15:16

Tramp: Möctəba Xamenei ilə görüşmək istərdim

Bu gün, 15:13

Kahramanmaraşda 4.4 maqnitudalı zəlzələ olub

Bu gün, 15:10

AFFA: “Turan Tovuz” UEFA Konfrans Liqasından kənarlaşdırılıb

Bu gün, 14:55

Salyanda keçmiş məhkumda 5 kq narkotik aşkarlanıb

Bu gün, 14:53

Bu gündən bəzi məktəblərdə I sinfə sərbəst qəbul başlayır

Bu gün, 14:32

Hindistanda restoranda yanğın: Xeyli sayda ölən var

Bu gün, 14:27

Kanada Siqh Federasiyasının üzvü: Bakı Təşəbbüs Qrupu beynəlxalq dialoqun genişlənməsində rol oynayır

Bu gün, 14:24
Bütün xəbərlər