 YouTube-dan sərt qərar: Pul qazanmaq istəyənlər üçün şərtlər 2 dəfə ağırlaşdırıldı | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

YouTube-dan sərt qərar: Pul qazanmaq istəyənlər üçün şərtlər 2 dəfə ağırlaşdırıldı

Oksana Orucova14:59 - Bu gün
YouTube-dan sərt qərar: Pul qazanmaq istəyənlər üçün şərtlər 2 dəfə ağırlaşdırıldı

YouTube kontent yaradıcılarının reklam və Premium gəlirlərindən pay qazanması üçün tələbləri sərtləşdirib.

1news.az xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, yeni qaydalara əsasən, Partner Proqramına yeni qoşulmaq istəyənlər son 365 gündə 4 min deyil, 8 min saat izlənmə toplamalıdır. "Shorts" üçün tələb olunan baxış sayı isə son 90 gün üzrə 10 milyondan 20 milyona yüksəldilib.

Dəyişikliklər artıq Partner Proqramında olan yaradıcılar üçün keçərli olmayacaq. "Fan Funding" və "YouTube Shopping" üzrə tələblər də dəyişdirilməyəcək.

YouTube həmçinin 1 fevral 2027-dən "Shorts" gəlirləri üçün yeni qaydalar tətbiq edəcək. Şirkət bununla yanaşı, yaradıcıların gəlirlərini artırmaq üçün yeni bonus və əməkdaşlıq imkanları hazırladığını açıqlayıb.

Paylaş:
107

Aktual

Cəmiyyət

Prezident İlham Əliyev Naxçıvanda səfərdədir

Cəmiyyət

Bir il əvvəl itkin düşən qadının qətlə yetirildiyi müəyyənləşib, oğlu saxlanıldı

İqtisadiyyat

“Card-to-Card” limit altında: Xeyriyyə məqsədli pul yığımlarını nə gözləyir?

Cəmiyyət

Sabah yağış yağacaq - PROQNOZ

Cəmiyyət

Prezident İlham Əliyev Naxçıvanda səfərdədir

AYNA bir sıra şəhərlərarası və şəhərətrafı avtobus marşrutları üzrə müsabiqələrin qaliblərini açıqlayıb

Gəncədə restoranda qətllə bağlı 7 nəfər saxlanılıb

Lənkəranda yaxın qohumların meyiti meşədə tapıldı

Redaktorun seçimi

FIFA sazişinin uğursuzluğu varlı Avropa ilə inkişaf etməkdə olan ölkələr arasındakı parçalanmanı üzə çıxardı

Bank of Baku: borc hesabına artım, əriyən kredit gəlirliliyi və səhmdarlara artan ödənişlər

“AFB Bank”, “Yelo Bank” və “AccessBank”: İyun ayında Mərkəzi Bankın antireytinqinə yeni üçlük başçılıq edir

Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri təyin olunan Rəşad Aslanov kimdir? - DOSYE

“Yüksəliş” müsabiqəsi və Azərbaycanın strateji üstünlüklərinin axtarışı – Regionda yeni təsir mərkəzinə necə çevrilməli?

Sizin üçün xəbərlər

Jurnalistin dənizdə batan qardaşı tələbə imiş

Böyük Qayıdış: Xocavənddə yeni sakinlər mənzillərinə qovuşdu - YENİLƏNİB

Xocavənddə buldozer minaya düşüb

Bakıda estetik əməliyyatdan sonra ölüm faktı araşdırılır

Son xəbərlər

Prezident İlham Əliyev Naxçıvanda səfərdədir

Bu gün, 19:34

AYNA bir sıra şəhərlərarası və şəhərətrafı avtobus marşrutları üzrə müsabiqələrin qaliblərini açıqlayıb

Bu gün, 17:57

Gəncədə restoranda qətllə bağlı 7 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 17:50

Lənkəranda yaxın qohumların meyiti meşədə tapıldı

Bu gün, 17:30

Bir il əvvəl itkin düşən qadının qətlə yetirildiyi müəyyənləşib, oğlu saxlanıldı

Bu gün, 17:13

Azərbaycanda axtarışda olanların sayı artıb

Bu gün, 17:08

“PAŞA Holding”in dəstəyi ilə təsis edilən Bakının ilk inklüziv “Kashalata” kafesi fəaliyyətini davam etdirir

Bu gün, 16:36

Yuxarı Sulutəpə qəsəbəsində içməli su küçəyə axır - VİDEO

Bu gün, 16:30

Yasamalda marketi soyan şəxs saxlanıldı

Bu gün, 16:17

Suraxanıda 10 min manatlıq qızıl oğurlayan usta saxlanıldı

Bu gün, 15:52

Tramp: Biz İranın pullarına nəzarət edirik

Bu gün, 15:50

Məzunlara elektron attestatlar verilir

Bu gün, 15:13

YouTube-dan sərt qərar: Pul qazanmaq istəyənlər üçün şərtlər 2 dəfə ağırlaşdırıldı

Bu gün, 14:59

Aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı 5,8 faiz artıb

Bu gün, 14:57

Toy hazırlığı faciəyə çevrildi: Balakəndəki qəzada ölənlərin sayı 4-ə çatdı

Bu gün, 14:51

Təhlükəsizlik kəmərini taxmaqdan imtina etdi, uçuş ləğv olundu

Bu gün, 14:45

Göygöldə mal-qaranı örüşə aparan kişi çaya düşüb

Bu gün, 14:41

“Card-to-Card” limit altında: Xeyriyyə məqsədli pul yığımlarını nə gözləyir?

Bu gün, 14:11

İrandan Rusiyaya aparılan bibər yükündə 25 kq-dan çox marixuana aşkarlanıb - FOTO - VİDEO

Bu gün, 14:05

Geomaqnit qasırğası gözlənilir

Bu gün, 13:43
Bütün xəbərlər