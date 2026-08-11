Toy hazırlığı faciəyə çevrildi: Balakəndəki qəzada ölənlərin sayı 4-ə çatdı
Ötən gün Balakəndə baş vermiş zəncirvari qəzada daha bir ailə üzvü həyatını itirib.
1news.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, 1975-ci il təvəllüdlü Mütəllibov Yaşar Mahamarəsul oğlu bu gün dünyasını dəyişib.
Bununla da “Hyundai”, “KİA” və “Toyota” markalı avtomobillərin toqquşması nəticəsində vəfat edənlərin sayı 4 nəfərə çatıb.
Dünən isə Y. Mütəllibovun “Toyota”da olan ailə üzvləri - həyat yoldaşı 1974-cü il təvəllüdlü Məmmədova Pərvanə Zahid qızı və oğlu 1999-cu il təvəllüdlü Rəşad Mütəllibov, “Hyundai” markalı avtomobilin sürücüsü Hoorsova Məryəm Kamil qızı hadisə yerində vəfat etmişdilər.
Qəzada xəsarət alan digər şəxsin - 1965-ci il təvəllüdlü Soltanov Şərif Siracəddin oğlunun müalicəsi isə davam etdirilir.
Bildirilir ki, ailə toy hazırlığı üçün yola çıxıbmış. Belə ki, vəfat edən gəncin avqustun 28-i toyu olacaqmış.