 I və IV ixtisas qrupları üzrə qəbul imtahanı bu tarixdə keçiriləcək | 1news.az | Xəbərlər
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Cəmiyyət

I və IV ixtisas qrupları üzrə qəbul imtahanı bu tarixdə keçiriləcək

First News Media10:09 - Bu gün
I və IV ixtisas qrupları üzrə qəbul imtahanı bu tarixdə keçiriləcək

Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən iyunun 7-də I və IV ixtisas qrupları üzrə ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanı keçiriləcək.

Bu barədə 1news.az-a DİM-dən məlumat verilib.

Bildirilib ki, həmin gün III qrup üzrə DT və TC altqruplarının hər ikisini seçənlər üçün coğrafiya fənni üzrə də imtahan keçiriləcək.

İmtahan Bakı, Xankəndi, Naxçıvan, Gəncə, Şəmkir, Ağstafa, Qazax, Sumqayıt, Abşeron, Şamaxı, Mingəçevir, Şəki, Zaqatala, Bərdə, Göyçay, Ucar, Kürdəmir, Şirvan, Sabirabad, Salyan, Lənkəran, Cəlilabad, Quba və Xaçmazda təşkil olunacaq.

İştirakçılar mayın 26-dan etibarən Dövlət İmtahan Mərkəzinin saytından "İmtahana buraxılış vərəqəsi"ni çap edə bilirlər.

İmtahanda I ixtisas qrupu üzrə 33986, IV ixtisas qrupu üzrə 6518, III ixtisas qrupu üzrə DT və TC altqruplarının hər ikisini seçən abituriyentlər üçün coğrafiya fənni üzrə imtahanda isə 11186 nəfər olmaqla, ümumilikdə 51690 abituriyentin iştirakı nəzərdə tutulur.

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