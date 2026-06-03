Tibb İşçiləri üçün 3%-dək endirimlə kredit - Expressbank
Expressbank Tibb İşçilərinin Peşə Bayramı münasibətilə bu sahədə çalışan şəxslərə xüsusi şərtlərlə kredit təklif edir.
Belə ki, 70 000 manatadək nağd pul kreditini illik faiz dərəcəsinə 3%-dək endirimlə indi əldə edib əsas məbləğ üzrə ödənişə 2 ay sonra başlamaq mümkündür.
· Müddət: 3-59 ay
· Minimal xalis gəlir tələbi: 351 AZN
· İllik faiz dərəcəsi: min. - 9.9%, maks. – 28.9%
· FİFD: min.11.9% - maks. 36.6 %
· Ərizəçinin yaşı: 20 - 70 (kreditin bitmə tarixinədək)
Kampaniyadan yararlanmağa tələsin!
Təklif 02.07.2026-cı il tarixinə qədər qüvvədədir. (tarix daxil olmaqla)
Expressbank Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Mingəçevir, Bərdə, Şirvan, Qusar, Xaçmaz və Lənkəranda olmaqla, 16 filialı ilə fəaliyyət göstərir. Bankın məhsul və xidmətləri ilə www.expressbank.az saytından, 132 Məlumat Mərkəzindən və ya Bankın “İnstagram”, “Facebook”, “LinkedIN” və “Telegram” sosial platformalarındakı rəsmi hesablarından tanış ola bilərsiniz.
“Expressbank” ASC ARMB tərəfindən 30 dekabr 1992-ci il tarixində verilmiş №119 lisenziya əsasında fəaliyyət göstərir. Ünvan: Bakı şəh., Y.V.Çəmənzəminli küç., 134C.