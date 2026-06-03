 Mənzil Məcəlləsində dəyişiklik: İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə daimi məskunlaşma fondu yaradılır | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Siyasət

Mənzil Məcəlləsində dəyişiklik: İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə daimi məskunlaşma fondu yaradılır

First News Media13:03 - Bu gün
Mənzil Məcəlləsində dəyişiklik: İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə daimi məskunlaşma fondu yaradılır

“Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərinə Böyük Qayıdışa dair 1-ci Dövlət Proqramı”nın icrası ilə bağlı möhkəm hüquqi baza yaradılıb, qanunvericilikdə müvafiq dəyişikliklər edilərək Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda işləyən və məskunlaşan şəxslər üçün yeni müavinət növü təsis edilib, məzuniyyət, vergi, sosial sığorta güzəştləri və imtiyazları müəyyən olunub.

1news.az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin Əmək və sosial siyasət, İnsan hüquqları və Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitələrinin birgə iclasında komitə sədri Musa Quliyev deyib.

O bildirib ki, bu gün müzakirəyə çıxarılan Mənzil Məcəlləyə, "Qaçqınların və məcburi köçkünlərin statusu haqqında" və "Məcburi köçkünlərin və onlara bərabər tutulan şəxslərin sosial müdafiəsi haqqında" qanunlara təklif edilən dəyişikliklər də məhz bu sahədə görülən işlərin hüquqi bazasının təkmilləşdirilməsi, məcburi köçkünlərin işğaldan azad edilmiş ərazilərdə yaşayış sahələrinə köçürülməsi, onların mülkiyyət hüququnun təmini və məcburi köçkün statusunun itirilməsi ilə bağlı qanunvericilik aktlarının təkmilləşdirilməsi məqsədilə hazırlanıb.

Belə ki, Mənzil Məcəlləsinə ediləcək dəyişiklik nəticəsində yeni institut – İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə daimi məskunlaşma fondu yaranacaq və bu fonda daxil olan yaşayış məntəqələri məcburi köçkünlərin köçürülməsi və bu sahələrin onların mülkiyyətinə verilməsi məqsədilə istifadə olunacaq.

Eyni zamanda, "Qaçqınların və məcburi köçkünlərin statusu haqqında" Qanuna təklif olunan dəyişikliyə əsasən, məcburi köçkün statusunun itirilməsi halları da konkretləşdiriləcək. Yeni təklifə əsasən, şəxs yaşadığı regionda müəyyənləşdirilmiş ölçüdə başqa yaşayış yeri ilə əvvəlki yaşayış yerinin əvəzinə təmin ediləcək, bununla da dövlət tərəfindən yeni yaşayış sahəsinin verilməsi vətəndaşın mülkiyyət hüququnun tam bərpasına xidmət edəcək. Həmçinin sözügedən qanuna təklif olunan dəyişikliyə görə, şəxs dövlət tərəfindən təklif olunan həmin yaşayış yerindən imtina etdikdə məcburi köçkün statusunu itirəcək.

Komitə sədri qeyd edib ki, layihədə sosial müdafiə tədbirlərinin müddətinə də aydınlıq gətirilir. Mövcud üçillik güzəşt müddətinin hesablanması şəxsin statusunu itirdiyi və ya mənzildən imtina etdiyi tarixdən müəyyən ediləcək.

Bundan başqa, "Məcburi köçkünlərin və onlara bərabər tutulan şəxslərin sosial müdafiəsi haqqında" Qanunun 5-ci maddəsinə təklif olunan dəyişikliyə əsasən, məcburi köçkünlərin köçürülməsi mexanizmi də dəyişdirilir. Yeni qaydalara əsasən, dövlət öhdəliyi yaşayış sahəsinin təklif edilməsi ilə icra olunmuş hesab ediləcək. Bununla da həm məcburi köçkünlərin mənzil hüquqları, həm də üçüncü şəxslərin maraqları arasında balans təmin olunacaq.

Paylaş:
125

Aktual

Siyasət

İlham Əliyev Mərkəzi Bankın yeni binasının açılışında iştirak edib - FOTO

Dünya

Tramp: Möctəba Xamenei ilə görüşmək istərdim

Cəmiyyət

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Cəmiyyət

Federasiya rəhbəri Bakıdan Hindistanın repressiya siyasəti ilə bağlı beynəlxalq ictimaiyyətə müraciət etdi

Siyasət

Daha bir qrup ukraynalı uşaq reabilitasiya üçün Azərbaycana gətirilib

Kanada Siqh Federasiyasının üzvü: Bakı Təşəbbüs Qrupu beynəlxalq dialoqun genişlənməsində rol oynayır

BTQ ilə Beynəlxalq Zikh Federasiyası əməkdaşlıq memorandumu imzalanıb - FOTO

Azərbaycanda 76 yeni abidə dövlət mühafizəsinə götürüləcək

Redaktorun seçimi

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Sizin üçün xəbərlər

Pekində Azərbaycan Turizm Bürosunun rəsmi nümayəndəlik ofisi fəaliyyətə başlayıb

Elçin Quliyev və İran generalı sərhəddə görüşdülər

Sabah Bakı–Tbilisi–Qars dəmir yolu modernləşdirilmədən sonra istifadəyə veriləcək

Moldovanın ölkəmizdəki səfirinin oğlu Şuşada Azərbaycan dilində mahnı ifa edib - VİDEO

Son xəbərlər

İspaniyanın nüfuzlu IE Universiteti Azərbaycanda, PAŞA Holding və SOCAR-ın dəstəyi ilə “Global MBA” proqramına qəbul elan edir

Bu gün, 18:51

AMB ödəniş kartlarının təhlükəsizliyinə dair məcburi standartlar tətbiq edəcək

Bu gün, 17:53

AFFA-dan “Turan Tovuz”un Konfrans Liqasından kənarlaşdırılması ilə bağlı daha bir AÇIQLAMA

Bu gün, 17:36

“Gənc xilasedici və yanğınsöndürən” XIII Ümumrespublika yarışlarının zona birinciliyi keçirilib - VİDEO

Bu gün, 17:35

Daha bir qrup ukraynalı uşaq reabilitasiya üçün Azərbaycana gətirilib

Bu gün, 17:34

Nəsimi rayonunda quldurluq edən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 17:11

Azərbaycan dövlət sərhədini pozmağa cəhd göstərən 6 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 17:06

Roma Papası İlham Əliyevi təbrik edib

Bu gün, 16:50

Bakı-Ağstafa-Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri təyin edilib - FOTO

Bu gün, 16:39

Şimşək çaxacaq, intensiv yağıntılar olacaq - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:15

Alimlərdən xəbərdarlıq: Rekord istilər gözlənilir

Bu gün, 16:04

Yasamalda “CHANGAN” yanıb

Bu gün, 15:40

Şara Bullet: “Azərbaycanlı azarkeşlərinin məni dəstəkləyəcəklərinə əminəm”

Bu gün, 15:16

Tramp: Möctəba Xamenei ilə görüşmək istərdim

Bu gün, 15:13

Kahramanmaraşda 4.4 maqnitudalı zəlzələ olub

Bu gün, 15:10

AFFA: “Turan Tovuz” UEFA Konfrans Liqasından kənarlaşdırılıb

Bu gün, 14:55

Salyanda keçmiş məhkumda 5 kq narkotik aşkarlanıb

Bu gün, 14:53

Bu gündən bəzi məktəblərdə I sinfə sərbəst qəbul başlayır

Bu gün, 14:32

Hindistanda restoranda yanğın: Xeyli sayda ölən var

Bu gün, 14:27

Kanada Siqh Federasiyasının üzvü: Bakı Təşəbbüs Qrupu beynəlxalq dialoqun genişlənməsində rol oynayır

Bu gün, 14:24
Bütün xəbərlər