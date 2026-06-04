 Vilayət Eyvazov Qazaxda vətəndaş qəbulu, Ağstafada sıra baxışı keçirib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Vilayət Eyvazov Qazaxda vətəndaş qəbulu, Ağstafada sıra baxışı keçirib

First News Media15:21 - Bu gün
Vilayət Eyvazov Qazaxda vətəndaş qəbulu, Ağstafada sıra baxışı keçirib

Daxili işlər naziri general-polkovnik Vilayət Eyvazov iyunun 3-də və 4-də Qazax rayonunda növbəti vətəndaş qəbulu keçirib.

Bu barədə 1news.az-a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, nazir əvvəlcə Qazax rayonunda Ümummilli Lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edərək əziz xatirəsini dərin hörmət və ehtiramla yad edib.

Daha sonra Polis Şöbəsinin inzibati binasında Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkir və Gədəbəy rayonlarından, eləcə də digər bölgələrdən qəbula gələn 211 vətəndaşın müxtəlif məsələlərlə bağlı müraciətləri dinlənilib.

Qəbula gələn vətəndaşların müraciətlərinin operativ və qanunvericiliyin tələblərinə uyğun həlli, habelə vətəndaş məmnunluğunun təmin olunması məqsədilə Nazirliyin aidiyyəti baş idarə və idarə rəislərinə müvafiq tapşırıqlar verilib.

Müraciətlərin böyük əksəriyyəti yerindəcə həll olunub, digərləri nəzarətə götürülüb.

Səfər çərçivəsində general-polkovnik Vilayət Eyvazov DİN DQ-nin Ağstafa rayonunda yerləşən hərbi hissəsində polis və daxili qoşunlarda xidmət etmək arzusunda olan gənclərin sıra baxışını da keçirib.

Sıra baxışında xidmətə qəbulun şərtlərinə uyğun gələn 238 nəfər seçim turunun növbəti mərhələsinə buraxılıb.

Paylaş:
107

Aktual

Siyasət

Azərbaycandan Ermənistana 42 vaqon dizel ixrac olunub - YENİLƏNİB

Siyasət

Azərbaycandan tranzit keçməklə Rusiyadan Ermənistana buğda, arpa və gübrə göndərilib

Cəmiyyət

Ət bazarında qiymət sabitliyi üçün hansı addım atılacaq? – AÇIQLAMA

Siyasət

Qayınatası tərəfindən öldürülən Gülüzarın atası və bacısı danışdı: “Məhkəməyə müraciət etmişdi ki,...” - VİDEO

Cəmiyyət

Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva 11 nömrəli inteqrasiya təlimli internat tipli ümumtəhsil məktəbində olublar

Heydər Əliyev prospektində qəza: hər iki istiqamətdə sıxlıq yarandı

Onlara 3 il hər ay pul veriləcək, güzəştlər olunacaq

Vilayət Eyvazov Qazaxda vətəndaş qəbulu, Ağstafada sıra baxışı keçirib

Redaktorun seçimi

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Sizin üçün xəbərlər

Qayınata gəlinini pula görə öldürüb? - TƏFƏRRÜAT

Əhmədbəyli–Füzuli–Şuşa avtomobil yolu üçün ödəniş məbləğləri müəyyən edilib

Oğuzda idarəetmədən çıxan avtomobil ağaca çırpıldı - VİDEO - YENİLƏNİB

Sürücülər üçün 20 bal limitinə yenidən baxıla bilər - VİDEO

Son xəbərlər

Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva 11 nömrəli inteqrasiya təlimli internat tipli ümumtəhsil məktəbində olublar

Bu gün, 16:28

Azərbaycandan Ermənistana 42 vaqon dizel ixrac olunub - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:16

Heydər Əliyev prospektində qəza: hər iki istiqamətdə sıxlıq yarandı

Bu gün, 15:55

Onlara 3 il hər ay pul veriləcək, güzəştlər olunacaq

Bu gün, 15:52

300 mindən çox şagird monitorinqə cəlb olunacaq

Bu gün, 15:31

Vilayət Eyvazov Qazaxda vətəndaş qəbulu, Ağstafada sıra baxışı keçirib

Bu gün, 15:21

Netanyahu Livanda quru əməliyyatı keçirmək təklifini rədd edib

Bu gün, 15:20

Konsulluğumuz Zeynəb Cavadlı məsələsini nəzarətə götürüb

Bu gün, 15:00

Cəlilabadda toy məclisinə gedən sərnişinlərin olduğu avtomobil qəzaya uğrayıb - FOTO

Bu gün, 14:46

"Sabah" kapitanı Amin Seydiyevlə yolları ayırıb

Bu gün, 14:33

Azərbaycandan tranzit keçməklə Rusiyadan Ermənistana buğda, arpa və gübrə göndərilib

Bu gün, 14:28

Ruslan Eyyubov işi üzrə ilkin istintaq başa çatıb - Yekun ittiham verildi

Bu gün, 14:21

Bak-Ağstafa-Bakı dəmir yolu marşrutu üzrə səfərlər hər şənbə və bazar təşkil olunacaq - CƏDVƏL

Bu gün, 14:18

Keşlədə obyekt yanır

Bu gün, 13:58

Əli Əsədov TDT-yə üzv ölkələrin mərkəzi bankları Şurasının iclasının iştirakçıları ilə görüşüb

Bu gün, 13:40

Ət bazarında qiymət sabitliyi üçün hansı addım atılacaq? – AÇIQLAMA

Bu gün, 13:19

Azərbaycan suveren dövlət xidmətləri internetdən asılı olmayacaq

Bu gün, 13:17

Yol polisi skuter sürən uşağı xilas etdi - VİDEO

Bu gün, 13:10

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 13:06

Paytaxtda yaşayış binalarının birində yanğın olub - VİDEO

Bu gün, 12:58
Bütün xəbərlər