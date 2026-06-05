Azərbaycan Danimarkanı milli bayram münasibətilə təbrik edib
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Danimarkanı milli bayramı münasibətilə təbrik edib.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin "X" sosial mediasında paylaşım edilib.
"Danimarka Krallığının hökumətini və xalqını ölkənin Milli Günü münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirik", - paylaşımda qeyd olunub.
Warm congratulations to the Government and people of the Kingdom of Denmark on the occasion of their National Day.
Happy National Day, Denmark! 🇦🇿-🇩🇰@DanishMFA pic.twitter.com/X3u2nE85cR — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) June 5, 2026
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