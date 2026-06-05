Tarixdə bu gün - 5 iyun nə günüdür?
Tarixdə hər bir gün müxtəlif hadisələrlə yadda qalır.
1news.az 5 iyun tarixində baş vermiş hadisələri təqdim edir:
1883-cü il 5 iyun - İlk müntəzəm olaraq planlaşdırılan "Orient Express" Parisdən yola düşüb.
1944-cü il iyunun 5-də - müttəfiq qüvvələr Normandiya əməliyyatı üçün son hazırlıqları tamamladılar. Əməliyyat iyunun 6-da başladı və İkinci Dünya müharibəsinin gedişatını dəyişdi.
1947-ci il iyunun 5-də - Ciorci C. Marşal Avropanın müharibədən sonrakı bərpasına yönəlmiş Marşall Planı ideyasını irəli sürdü.
1967-ci il 5 iyun - Altı günlük müharibə başlamışdır: İsrail Misir qüvvələrinin İsrail sərhədində səfərbər olmasına cavab olaraq Misir aerodromlarına qəfil zərbələr endirib.
1968-ci il 5 iyun - ABŞ prezidentliyinə namizəd Robert Kennedi Sərxan Sərxan tərəfindən öldürülüb.
1981-ci il iyunun 5-də - QİÇS (AIDS) xəstəliyinin ilk tanınmış halları haqqında rəsmi məlumat yayımlandı. Bu tarix sonradan epidemiyanın başlanğıcı kimi qəbul edildi.
1992-c il 5 iyun - Azərbaycan, Bolqarıstan, Norveç və Portuqaliya arasında diplomatik əlaqələr qurulmuşdur.
2005-ci il 5 iyun - İsrafil Aşurlı Şimali Amerikanın ən yüksək dağı olan Denaliyə çıxan ilk azərbaycanlı olmuşdur.
2006-cı il iyunun 5-də - Serbiya dövlət birliyindən ayrılaraq müstəqilliyini elan etdi.
Qeyd edək ki, 5 iyun həm də Ümumdünya Ətraf Mühit Günü kimi qeyd olunur.