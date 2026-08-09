Tramp niyə birinci zəng etdi?: Fərhad Məmmədov Vaşinqton görüşündən sonrakı ilin yekunları haqqında
Vaşinqton sammitindən bir il sonra Donald Tramp Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin nömrəsinə özü zəng etdi. Amerika tərəfinin təşəbbüsü nə üçün söhbətin məzmunundan az əhəmiyyətli deyil, TRIPP ilə bağlı nələr baş verir və nə üçün sülh gündəliyi imzalanmış müqavilə olmadan belə inkişaf edir — Cənubi Qafqaz Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Fərhad Məmmədovun 1news.az üçün şərhində.
İlham Əliyev və Donald Trampın avqustun 8-də telefon danışığı 40 dəqiqədən çox davam edib. 1news.az-ın etibarlı mənbələrdən əldə etdiyi məlumata görə, zəng Amerika prezidentinin təşəbbüsü ilə baş tutub və Vaşinqton sülh sammitinin ilk ildönümünə təsadüf edib.
Fərhad Məmmədovun fikrincə, məhz Vaşinqtonun təşəbbüsü bu epizodun əsas məzmunudur.
“Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentinin zəngi bir hadisədir, prezident Trampın zəngi isə ikiqat əhəmiyyətli hadisədir, çünki xarakterinə görə prezident Tramp həmişə məhz ona müraciət olunmasına üstünlük verir», — deyə ekspert bildirir. Onun sözlərinə görə, Tramp bu addımı ilə Vaşinqton sammitinin nəticəsi olaraq əldə edilmiş Ermənistan-Azərbaycan sülhünün onun üçün nə qədər önəmli olduğunu nümayiş etdirir.
Məmmədov xatırladır ki, ötən dövr ərzində ABŞ prezidenti səkkiz münaqişənin tənzimlənməsini bəyan edib. “Lakin bu gün demək olar ki, həm vizual, həm də məzmun baxımından ən uğurlu nümunə məhz Ermənistan-Azərbaycan nümunəsidir”, — deyə politoloq hesab edir. Onun qiymətləndirməsinə görə, söhbətin özünün davametmə müddəti də göstəricidir: 40 dəqiqə görülmüş işlərin təhlilinin aparıldığını və gələcək planların müzakirə edildiyini söyləməyə imkan verir.
Tranzit və 907-ci maddə
Azərbaycan Prezidentinin rəsmi saytının məlumatına görə, söhbətdə Azərbaycan neft məhsullarının Ermənistana ixracı, yüklərin Azərbaycan ərazisindən tranziti və iki ölkə arasında ticarət əlaqələrinin başlanması qeyd olunub.
Məmmədov bu istiqamətləri ardıcıllıqla düzür: iqtisadi qarşılıqlı əlaqənin başlanğıcı Azərbaycan ərazisindən Ermənistana gedən yüklərin tranzitinin açılması, ikinci element isə Azərbaycan neft məhsullarının ixracı olub. “Sonra, əlbəttə, biz digər istiqamətləri də görə bilərik — ehtiyac və tələbat yarandıqca Azərbaycanla Ermənistan arasında iqtisadi münasibətlər genişlənəcək”, — deyə o bildirir.
Bununla belə, onun fikrincə, bu prosesin əhəmiyyəti Bakı və İrəvanın ikitərəfli gündəliyinin çərçivəsindən kənara çıxır. 1990-cı illərin əvvəlində Azərbaycana qarşı tətbiq edilmiş məhdudiyyətlər — 907-ci maddə şəklində — erməni diaspor lobbi qruplarının təsiri altında qəbul edilib, onlar üçün əsas bəhanə isə “Ermənistanın blokadası” olub.
“Bu, birtərəfli, qeyri-obyektiv mövqedir, lakin reallıqda mənzərə belədir. Azərbaycanla Ermənistanın qarşılıqlı əlaqəsinin başlanması, tranzitin açılması faktiki olaraq bu məhdudiyyətlərin əsasını aradan qaldırır”.
Onun sözlərinə görə, mövzunun prezidentlər arasında müzakirə olunması bir daha göstərir ki, 907-ci maddənin ləğvi və Tramp administrasiyasının bu istiqamətdəki addımları Azərbaycan üçün nə qədər vacibdir.
Xatırladaq ki, maddə formal olaraq ləğv edilməyib: onun qüvvəsi hər il Ağ Evin qərarı ilə dayandırılır. 2026-cı ilin iyununda İlham Əliyev bildirmişdi ki, Donald Trampdan xatirə hədiyyəsi olaraq 907-ci maddənin qüvvəsinin dayandırılmasının uzadılması haqqında memorandumu — Amerika prezidentinin şəxsi qeydi ilə — alıb.
TRIPP: formula və müddətlər
Prezidentin mətbuat xidmətinin məlumatında TRIPP-in regional əlaqəlilik baxımından əhəmiyyəti vurğulanıb; qeyd olunub ki, Azərbaycan ərazisində nəqliyyat infrastrukturu üzrə işlər tamamlanma mərhələsindədir və Ermənistan ərazisində işlərin tezliklə başlanmasına ümid ifadə edilib.
Məmmədov TRIPP-i sülh gündəliyinin əsas layihələrindən biri adlandırır və onun özündə ehtiva etdiyi modelə diqqət çəkir. “Layihə çərçivəsində Azərbaycanla Ermənistan arasındakı sülh gündəliyində üçüncü ölkənin iştirakı formulu müəyyən edilib. Həmin formul iki paytaxtın üçüncü ölkənin iştirakına razılığını nəzərdə tutur və bu iştirak konkret layihə çərçivəsində — həm maliyyə, həm infrastruktur, həm də təşkilati baxımdan birbaşa iştirakla müəyyənləşdirilir”.
Onun məlumatına görə, Amerika Birləşmiş Ştatları və Ermənistan layihənin sənədləşmə hissəsini praktiki olaraq başa çatdırıb.
“Hazırda o, Ermənistanda yekun mərhələdədir və sentyabrın ortalarınadək artıq tam şəkildə qeydiyyatdan keçmiş və fəaliyyət göstərən Amerika-Ermənistan şirkətinə sahib ola bilərik”, — deyə politoloq bildirir.
Pessimist proqnozlara baxmayaraq, o qeyd edir ki, ABŞ nəinki layihəyə marağını itirməyib, əksinə böyük iş aparır — təkcə Azərbaycanda və Ermənistanda deyil, həm də Mərkəzi Asiyada, TRIPP-ə getdikcə daha çox dövlətin qoşulması istiqamətində. Məmmədov vurğulayır ki, layihənin özü dəmir və avtomobil yolu ilə məhdudlaşmır: elektrik xətti, internet kabeli, data-mərkəzlər üçün infrastruktur, ola bilsin ki, gələcəkdə qaz kəməri də nəzərdə tutulur. «Bu, Mərkəzi Asiya ilə Cənubi Qafqazı qərb istiqaməti ilə birləşdirəcək böyük layihədir».
Ekspert 201 milyon dollar dövlət iştirakı ilə Amerika investisiya fondunun yaradılmasını ABŞ zəmanətləri ilə özəl şirkətlərin iştirak edə biləcəyi platformanın formalaşması kimi şərh edir.
“Əlbəttə, hazırda bu layihənin ətrafında çox söz-söhbət var, müəyyən dərəcədə əks-təsir də mövcuddur — həm pərdələnmiş, həm də açıq şəkildə. Lakin faktiki olaraq nəticə əldə edirik: layihənin bütün birbaşa iştirakçıları onun yerində reallaşdırılması istiqamətində işləməyə davam edirlər”.
Geriyədönməzliyin iki şərti
Sülh gündəliyi təsdiqlənib və hər iki tərəf rəsmi səviyyədə ona sadiqliyini nümayiş etdirir, — deyə politoloq bildirir. Lakin prosesin tam geriyədönməzliyindən danışmaq üçün, onun qiymətləndirməsinə görə, iki əsas məsələ qalır.
Birincisi — sülh müqaviləsinin imzalanması və ratifikasiyası, burada isə yadda saxlamaq lazımdır ki, Azərbaycan tərəfi Ermənistanın Konstitusiyasının dəyişdirilməsi ilə bağlı əsaslandırılmış tələb irəli sürür. Ermənistan hökuməti yeni Konstitusiyanın qəbulu mövzusu ilə razılaşır, lakin referendumun keçirilməsinə müəyyən daxili maneələr mövcuddur. “Bunun altı aydan sonra, yoxsa bir-bir yarım ildən sonra baş verəcəyini zaman göstərəcək”, — deyə Məmmədov bildirir.
Və burada o, ilin əsas müşahidəsini formalaşdırır: “Buna baxmayaraq, bu gün Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh gündəliyi sülh sazişinin olmadığı şəraitdə inkişaf edir. Müvafiq olaraq, biz obyektiv mənzərə əldə edirik ki, sülh gündəliyi sülh sazişinin olmamasının girovuna çevrilmir”.
İkinci məsələ — TRIPP. Azərbaycan Ermənistan istiqamətində dəmir və avtomobil yollarının tikintisini başa çatdırır; şirkətin rəsmiləşdirilməsindən və marşrutun Azərbaycan yükləri və vətəndaşları ilə bağlı fəaliyyət rejiminin müəyyənləşdirilməsindən sonra iş, ekspertin sözlərinə görə, ilin sonunda başlamalıdır. “Yəni müəyyən istiqamətlər üzrə biz sülh gündəliyinin geriyədönməzliyinə maneələri qeydə alırıq. Lakin digər tərəfdən, bu maneələrin aradan qaldırılması üçün addımların atıldığı müəyyən sürət mövcuddur”.
34 il ərzində ən yaxşı dövr
İlham Əliyevin ABŞ ilə münasibətlərin hazırkı mərhələsini ən yaxşı adlandıran qiymətləndirməsinin əsası var, — deyə Məmmədov hesab edir və bu əsası bəndlər üzrə sadalayır.
Liderlərin və hökumət nümayəndə heyətlərinin təmasları: il ərzində Azərbaycanın dörd hökumət nümayəndə heyəti ABŞ-a səfər edib, Azərbaycan rəsmi qurumların və ən iri özəl şirkətlərin çoxsaylı nümayəndə heyətlərini qəbul edib. İki ölkə arasında aktiv təmasları nəzərdə tutan Strateji Tərəfdaşlıq haqqında Xartiya imzalanıb. İri layihələr həyata keçirilir — təkcə ikitərəfli əsasda deyil, həm də Mərkəzi Asiya dövlətlərinin cəlb edilməsi ilə.
“Bununla yanaşı, Mərkəzi Asiya, Cənubi Qafqaz və nə qədər qəribə olsa da, Yaxın Şərq kimi regionlarla bağlı maraqların üst-üstə düşməsi mövcuddur”, — deyə ekspert qeyd edir. Azərbaycan İsraillə Türkiyə arasında danışıqlar platforması kimi çıxış edir, İsrail-Türkiyə normallaşması isə tamamilə ABŞ-ın maraqları ilə üst-üstə düşür. Məmmədov buraya Azərbaycanın Qəzza üzrə Sülh Şurasındakı iştirakını da aid edir.
Ayrıca — iki prezidentin şəxsi münasibətləri.
“Azərbaycan Prezidenti hələ ABŞ-dakı seçkilərdən bir neçə ay əvvəl qeyd edirdi ki, Trampın seçkiqabağı proqramı və çox geniş məsələlər üzrə onun baxışları ona xoş gəlir”, — deyə politoloq xatırladır. Onun sözlərinə görə, seçkilərdən sonra bu diqqət qarşılıqlı olub və təsadüfi deyil ki, məhz Azərbaycan Prezidenti bu ilin dekabrında ABŞ-da keçiriləcək G20 sammitinə dəvət olunub.