 Tramp İlham Əliyevə zəng etdi: söhbət 40 dəqiqədən çox davam etdi – EKSKLÜZİV | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Rəsmi

Tramp İlham Əliyevə zəng etdi: söhbət 40 dəqiqədən çox davam etdi – EKSKLÜZİV

First News Media19:37 - 08 / 08 / 2026
Tramp İlham Əliyevə zəng etdi: söhbət 40 dəqiqədən çox davam etdi – EKSKLÜZİV

Avqustun 8-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə ABŞ Prezidenti Donald Tramp arasında baş tutan telefon danışığı 40 dəqiqədən çox davam edib.

1news.az-ın etibarlı mənbələrdən əldə etdiyi məlumata görə, telefon zəngi Donald Trampın təşəbbüsü ilə baş tutub və 2025-ci il avqustun 8-də keçirilmiş Vaşinqton Sülh Sammitinin birinci ildönümünə həsr olunub.

Məlumata görə, Azərbaycan və ABŞ liderləri arasında söhbət dostluq və səmimi atmosferdə keçib.

Azərbaycan Prezidentinin rəsmi saytının daha əvvəl yaydığı məlumata əsasən, telefon danışığı zamanı İlham Əliyev və Donald Tramp Vaşinqton Sammitindən ötən bir ilin nəticələrini, Azərbaycan ilə Ermənistan arasında sülh prosesini, TRIPP layihəsinin icrasını, eləcə də Azərbaycan-ABŞ strateji tərəfdaşlığının inkişafını müzakirə ediblər.

Xüsusi olaraq qeyd olunub ki, ötən bir il ərzində regionda sülh və sabitlik qorunub, sülh prosesinə zərər vura biləcək hər hansı insident baş verməyib.

Tərəflər, həmçinin Azərbaycan neft məhsullarının Ermənistana ixracını, yüklərin Azərbaycan ərazisindən tranzitini və iki ölkə arasında ticarət əlaqələrinin başlanmasını müsbət qiymətləndiriblər.

Paylaş:
194

Aktual

Mövqe

Tramp niyə birinci zəng etdi?: Fərhad Məmmədov Vaşinqton görüşündən sonrakı ilin yekunları haqqında

Mövqe

Vaşinqtondan başlayan yeni mərhələ: 8 avqust görüşü Azərbaycan və region üçün nəyi dəyişdi? - ŞƏRH

Rəsmi

Tramp İlham Əliyevə zəng etdi: söhbət 40 dəqiqədən çox davam etdi – EKSKLÜZİV

Rəsmi

İlham Əliyevlə Donald Tramp arasında telefon danışığı olub

Rəsmi

Tramp İlham Əliyevə zəng etdi: söhbət 40 dəqiqədən çox davam etdi – EKSKLÜZİV

İlham Əliyevlə Donald Tramp arasında telefon danışığı olub

Nikol Paşinyan Prezident İlham Əliyevə zəng edib

Zeynal Nağdəliyevin oğlu səfir təyin olundu

Redaktorun seçimi

FIFA sazişinin uğursuzluğu varlı Avropa ilə inkişaf etməkdə olan ölkələr arasındakı parçalanmanı üzə çıxardı

Bank of Baku: borc hesabına artım, əriyən kredit gəlirliliyi və səhmdarlara artan ödənişlər

“AFB Bank”, “Yelo Bank” və “AccessBank”: İyun ayında Mərkəzi Bankın antireytinqinə yeni üçlük başçılıq edir

Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri təyin olunan Rəşad Aslanov kimdir? - DOSYE

“Yüksəliş” müsabiqəsi və Azərbaycanın strateji üstünlüklərinin axtarışı – Regionda yeni təsir mərkəzinə necə çevrilməli?

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunun Təşkilat Komitəsi yaradıldı - SƏRƏNCAM

Dövlət Başçısı Fələstin səfirliyinə maliyyə dəstəyini təsdiqlədi

Sosial şəbəkələrdə yaş məhdudiyyəti tələbinin pozulmasına görə cərimələr müəyyənləşib

Azərbaycanda avtonom nəqliyyat tətbiq olunacaq

Son xəbərlər

Tramp niyə birinci zəng etdi?: Fərhad Məmmədov Vaşinqton görüşündən sonrakı ilin yekunları haqqında

Bu gün, 12:42

Vaşinqtondan başlayan yeni mərhələ: 8 avqust görüşü Azərbaycan və region üçün nəyi dəyişdi? - ŞƏRH

08 / 08 / 2026, 21:13

Tramp İlham Əliyevə zəng etdi: söhbət 40 dəqiqədən çox davam etdi – EKSKLÜZİV

08 / 08 / 2026, 19:37

İlham Əliyevlə Donald Tramp arasında telefon danışığı olub

08 / 08 / 2026, 19:28

Britaniya səfirliyi Vaşinqton sammitinin ildönümü ilə bağlı bəyanat yayıb

08 / 08 / 2026, 18:07

Sabunçuda 29 kiloqramdan artıq narkotik vasitə aşkarlanıb

08 / 08 / 2026, 17:30

Polis əməkdaşları qumbara, mərmi və patronlar aşkarlayıb

08 / 08 / 2026, 17:17

Abbas Əraqçi: İran və Oman Hörmüz boğazında yeni gəmiçilik marşrutu üzrə razılaşmaya yaxındır

08 / 08 / 2026, 16:20

Messinin atası vəfat edib

08 / 08 / 2026, 15:55

İşlədiyi evdən 10 min manat oğurlayan şəxs saxlanılıb

08 / 08 / 2026, 15:42

FHN su hövzələrinə üz tutan vətəndaşlara müraciət edib

08 / 08 / 2026, 15:18

Tarixi görüşdən bir il sonra: Cənubi Qafqazda geoiqtisadiyyat necə yeni güc mərkəzinə çevrildi?

08 / 08 / 2026, 14:54

Hikmət Hacıyev: Prezident İlham Əliyev müharibəni, həm də sülhü qazanıb

08 / 08 / 2026, 14:51

Vaşinqton razılaşmaları Cənubi Qafqazda nəyi dəyişir? – Azərbaycan-ABŞ strateji tərəfdaşlığında yeni mərhələ - ŞƏRH

08 / 08 / 2026, 14:37

Taksidən pul və bank kartları oğurlayan şəxs saxlanılıb

08 / 08 / 2026, 14:30

Azərbaycanın xarici ölkələrdəki hərbi attaşelərinin və nümayəndələrinin illik iclası keçirilib

08 / 08 / 2026, 13:47

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ açıqlandı

08 / 08 / 2026, 13:19

Nikol Paşinyan Prezident İlham Əliyevə zəng edib

08 / 08 / 2026, 12:44

Pirşağıda batan 16 yaşlı gəncin meyiti tapılıb

08 / 08 / 2026, 12:15

Vaşinqtonda Azərbaycan, Ermənistan və ABŞ liderlərinin tarixi görüşündən bir il ötür

08 / 08 / 2026, 11:46
Bütün xəbərlər