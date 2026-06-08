Güclü geomaqnit qasırğası gözlənilir
8-9 iyun tarixlərində güclü geomaqnit qasırğası gözlənilir.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə Nəsirəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası məlumat yayıb.
Bildirilib ki, proqnoz günlərində (8-14 may) C sinif alışmanın baş verməsi ehtimalı 95%, M (R1-R2) sinif alışmanın baş verməsi ehtimalı 55%, X (R3) sinif alışmanın baş verməsi ehtimalı isə 10% təşkil edir.
Günəş küləyinin də 6 iyunda baş vermiş TKA-nın təsirilə 8-9 iyunda normadan yüksək olacağı gözlənilir.
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