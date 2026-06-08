 Azərbaycanda 260-a yaxın yaşayış məntəqəsində heyvanların monitorinqi aparılacaq | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Azərbaycanda 260-a yaxın yaşayış məntəqəsində heyvanların monitorinqi aparılacaq

First News Media13:10 - Bu gün
Azərbaycanda 260-a yaxın yaşayış məntəqəsində heyvanların monitorinqi aparılacaq

Peyvəndləmədən sonra immun fonun müəyyənləşdirilməsi və xüsusi təhlükəli xəstəliklər üzrə epizootoloji vəziyyətin öyrənilməsi məqsədilə iri və xırdabuynuzlu heyvanlar arasında monitorinq həyata keçiriləcək.

Bu barədə 1news.az-a Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, iyunun 10–30-da keçiriləcək monitorinq çərçivəsində xüsusi təhlükəli xəstəliklərə həssas heyvanlar üzərində klinik müşahidələr aparılaraq, laborator müayinələr üçün diaqnostik nümunələr götürüləcək, təsərrüfatlara ümumi baxış və maarifləndirmə tədbirləri aparılacaq. Eyni zamanda, epizootoloji məlumatlar toplanaraq təhlil ediləcək.

Monitorinq respublikanın 64 rayonunu (şəhərini) əhatə edən 258 yaşayış məntəqəsində fərdi və fermer təsərrüfatlarında təşkil olunacaq. Ümumilikdə hər heyvan növü üzrə 1548 baş olmaqla, 6–12 və 12–24 aylıq yaş qruplarına aid, xüsusi təhlükəli xəstəliklərə qarşı peyvənd edilmiş heyvanların müayinəsi nəzərdə tutulur.

Paylaş:
105

Aktual

Siyasət

Azərbaycanda 16–18 yaşlılar üçün sosial şəbəkələrdə yeni QAYDALAR

Siyasət

Ceyhun Bayramovdan Azərbaycan və Türkiyə vətəndaşlarına çağırış: Münaqişə zonalarından uzaq durun

Cəmiyyət

Novxanıda əməliyyat: gizli narkobunker aşkarlandı

Mövqe

Ölkəyə gələn turistlərin sayı niyə azalır? – Ekspertdən ŞƏRH

Cəmiyyət

Xaricdə təhsil üzrə sənəd qəbulu başa çatıb, müsahibəyə start verilib

Novxanıda əməliyyat: gizli narkobunker aşkarlandı

Şimşək çaxacaq, dolu düşəcək - XƏBƏRDARLIQ

Sabunçuda evdən oğurluq edən şəxs saxlanılıb

Redaktorun seçimi

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Sizin üçün xəbərlər

Bəzi yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq

Yeni Komissiya yaradıldı: Şahin Mustayev sədr, Mikayıl Cabbarov müavin oldu - ÜZVLƏR

Gədəbəyə dolu düşüb

Rövşən Rüstəmov: Bakı–Tbilisi–Qars dəmir yolu ilə sərnişin daşınması üzrə konkret plan yoxdur

Son xəbərlər

Ramiz Fətəliyev Prezidentin fəxri diplomu ilə təltif edilib

Bu gün, 17:32

Xaricdə təhsil üzrə sənəd qəbulu başa çatıb, müsahibəyə start verilib

Bu gün, 17:28

Özbəkistanda qazdoldurma stansiyasında partlayış nəticəsində altı nəfər ölüb

Bu gün, 17:18

Ceyhun Bayramovdan Azərbaycan və Türkiyə vətəndaşlarına çağırış: Münaqişə zonalarından uzaq durun

Bu gün, 17:06

Əli Əsədov Vyetnamın Baş prokuroru ilə görüşüb

Bu gün, 17:04

Novxanıda əməliyyat: gizli narkobunker aşkarlandı

Bu gün, 16:41

Şimşək çaxacaq, dolu düşəcək - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:40

Sabunçuda evdən oğurluq edən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 16:32

Ölkəyə gələn turistlərin sayı niyə azalır? – Ekspertdən ŞƏRH

Bu gün, 16:17

Vyetnamın Baş prokurorunun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Bakıya işgüzar səfərə gəlib

Bu gün, 16:01

İran İsrailə qarşı hərbi əməliyyatları dayandırıb

Bu gün, 15:54

Expressbank Mingəçevirdə təmizlik aksiyası keçirib - FOTO

Bu gün, 15:38

Çayların mühafizə zolaqlarına müdaxilə hallarına qarşı tədbirlər keçirilib

Bu gün, 15:29

Cəlilabadda şadlıq sarayında saxta alkoqollu içkilərin istehlaka təqdim edilməsinin qarşısı alınıb

Bu gün, 15:16

Sabahdan lisey və gimnaziyalara qəbul başlayır

Bu gün, 14:59

Azərbaycanda Aşuranın vaxtı açıqlandı

Bu gün, 14:38

Goranboyda avtomobil qəzasında iki nəfər ölüb, xəsarət alanlar var

Bu gün, 14:36

Hacıqabulda açıq ərazidə yanğın başlayıb - FOTO

Bu gün, 14:17

Ruslan Quliyev vəfat etdi

Bu gün, 13:54

Qaxda 1 ton çətənə kolu məhv edilib

Bu gün, 13:37
Bütün xəbərlər