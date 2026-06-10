 İlham Əliyev portuqaliyalı həmkarını təbrik edib | 1news.az | Xəbərlər
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İlham Əliyev portuqaliyalı həmkarını təbrik edib

First News Media12:02 - Bu gün
İlham Əliyev portuqaliyalı həmkarını təbrik edib

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Portuqaliya Respublikasının Prezidenti Antoniu Joze Sequruya məktub ünvanlayıb.

1news.az xəbər verir ki, məktubda qeyd olunub:

"Hörmətli cənab Prezident,

Portuqaliya Respublikasının milli bayramı münasibətilə Sizi və Sizin simanızda bütün xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından səmimi-qəlbdən təbrik edir, ən xoş arzularımı çatdırıram.

İnanıram ki, qarşılıqlı hörmət üzərində qurulmuş Azərbaycan-Portuqaliya əlaqələrinin inkişafı və əməkdaşlığımızın möhkəmləndirilməsi istiqamətində birgə səylərimizi bundan sonra da davam etdirəcəyik.

Belə bir əlamətdar gündə Sizə möhkəm cansağlığı, xoşbəxtlik, dost Portuqaliya xalqına daim rifah və firavanlıq diləyirəm".

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