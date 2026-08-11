 Taxıl biçinində ən yüksək nəticələr hansı rayonda qeydə alınıb? - STATİSTİKA | 1news.az | Xəbərlər
На русском
İqtisadiyyat

Taxıl biçinində ən yüksək nəticələr hansı rayonda qeydə alınıb? - STATİSTİKA

First News Media12:20 - Bu gün
Taxıl biçinində ən yüksək nəticələr hansı rayonda qeydə alınıb? - STATİSTİKA

Azərbaycanda 2026-cı il üzrə taxıl biçini başa çatmaq üzrədir.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatında bildirilib.

Qeyd olunub ki, avqustun 3-nə olan operativ məlumata əsasən, payızlıq və yazlıq dənli və dənli-paxlalı bitkilər üzrə biçilməsi nəzərdə tutulan 994,9 min hektar sahənin 925,1 min hektarı, yəni 93 faizi biçilib.

Sahələrdən 3 milyon 131,9 min ton məhsul yığılıb. Hər hektardan orta məhsuldarlıq 33,9 sentner təşkil edib.

Toplanan məhsulun 1 milyon 534,8 min tonu buğdanın, 1 milyon 561,2 min tonu arpanın, 35,9 min tonu isə digər dənli və dənli-paxlalı bitkilərin payına düşüb.

Ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə ümumi məhsul yığımı 6,2 faiz artıb. Arpa üzrə artım 15,9 faiz, buğda üzrə isə 2,1 faiz azalma qeydə alınıb.

Buğda üzrə yığımın azalması bu tarixə biçilmiş sahənin ötən illə müqayisədə daha az olması ilə əlaqələndirilir. Belə ki, bu il 420,7 min hektar sahədə buğda biçilib, ötən il isə bu göstərici 466,9 min hektar olub. Bununla yanaşı, buğda üzrə məhsuldarlıq hər hektardan 33,6 sentnerdən 36,5 sentnerə yüksəlib.

Hazırda 13 şəhər və rayonda biçin tam başa çatıb, digər 30 rayonda isə nəzərdə tutulan sahənin 90 faizdən çoxu biçilib.

Ən çox məhsul Cəlilabad (298,8 min ton), Şəki (186,7 min ton), Ağcabədi (167,2 min ton), Füzuli (141,1 min ton), Kürdəmir (127,5 min ton) və Neftçala (109,6 min ton) rayonlarında yığılıb.

Ən yüksək məhsuldarlıq isə Ağcabədi (45,5 sentner/ha), Tovuz (45,3 sentner/ha), Bərdə (45,2 sentner/ha) və Sabirabad (43,9 sentner/ha) rayonlarında qeydə alınıb.

Məlumatda göstəricilərin operativ olduğu və biçin prosesinin başa çatmaq üzrə olduğu bildirilib.

Paylaş:
204

Aktual

Cəmiyyət

Prezident İlham Əliyev Naxçıvanda səfərdədir

Cəmiyyət

Bir il əvvəl itkin düşən qadının qətlə yetirildiyi müəyyənləşib, oğlu saxlanıldı

İqtisadiyyat

“Card-to-Card” limit altında: Xeyriyyə məqsədli pul yığımlarını nə gözləyir?

Cəmiyyət

Sabah yağış yağacaq - PROQNOZ

İqtisadiyyat

Aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı 5,8 faiz artıb

“Card-to-Card” limit altında: Xeyriyyə məqsədli pul yığımlarını nə gözləyir?

Taxıl biçinində ən yüksək nəticələr hansı rayonda qeydə alınıb? - STATİSTİKA

Qızıl və gümüş bahalaşıb

Redaktorun seçimi

FIFA sazişinin uğursuzluğu varlı Avropa ilə inkişaf etməkdə olan ölkələr arasındakı parçalanmanı üzə çıxardı

Bank of Baku: borc hesabına artım, əriyən kredit gəlirliliyi və səhmdarlara artan ödənişlər

“AFB Bank”, “Yelo Bank” və “AccessBank”: İyun ayında Mərkəzi Bankın antireytinqinə yeni üçlük başçılıq edir

Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri təyin olunan Rəşad Aslanov kimdir? - DOSYE

“Yüksəliş” müsabiqəsi və Azərbaycanın strateji üstünlüklərinin axtarışı – Regionda yeni təsir mərkəzinə necə çevrilməli?

Sizin üçün xəbərlər

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan neftinin qiyməti bahalaşıb

Azərbaycan nefti ucuzlaşıb

Son xəbərlər

Prezident İlham Əliyev Naxçıvanda səfərdədir

Bu gün, 19:34

AYNA bir sıra şəhərlərarası və şəhərətrafı avtobus marşrutları üzrə müsabiqələrin qaliblərini açıqlayıb

Bu gün, 17:57

Gəncədə restoranda qətllə bağlı 7 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 17:50

Lənkəranda yaxın qohumların meyiti meşədə tapıldı

Bu gün, 17:30

Bir il əvvəl itkin düşən qadının qətlə yetirildiyi müəyyənləşib, oğlu saxlanıldı

Bu gün, 17:13

Azərbaycanda axtarışda olanların sayı artıb

Bu gün, 17:08

“PAŞA Holding”in dəstəyi ilə təsis edilən Bakının ilk inklüziv “Kashalata” kafesi fəaliyyətini davam etdirir

Bu gün, 16:36

Yuxarı Sulutəpə qəsəbəsində içməli su küçəyə axır - VİDEO

Bu gün, 16:30

Yasamalda marketi soyan şəxs saxlanıldı

Bu gün, 16:17

Suraxanıda 10 min manatlıq qızıl oğurlayan usta saxlanıldı

Bu gün, 15:52

Tramp: Biz İranın pullarına nəzarət edirik

Bu gün, 15:50

Məzunlara elektron attestatlar verilir

Bu gün, 15:13

YouTube-dan sərt qərar: Pul qazanmaq istəyənlər üçün şərtlər 2 dəfə ağırlaşdırıldı

Bu gün, 14:59

Aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı 5,8 faiz artıb

Bu gün, 14:57

Toy hazırlığı faciəyə çevrildi: Balakəndəki qəzada ölənlərin sayı 4-ə çatdı

Bu gün, 14:51

Təhlükəsizlik kəmərini taxmaqdan imtina etdi, uçuş ləğv olundu

Bu gün, 14:45

Göygöldə mal-qaranı örüşə aparan kişi çaya düşüb

Bu gün, 14:41

“Card-to-Card” limit altında: Xeyriyyə məqsədli pul yığımlarını nə gözləyir?

Bu gün, 14:11

İrandan Rusiyaya aparılan bibər yükündə 25 kq-dan çox marixuana aşkarlanıb - FOTO - VİDEO

Bu gün, 14:05

Geomaqnit qasırğası gözlənilir

Bu gün, 13:43
Bütün xəbərlər