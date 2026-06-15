“Qarabağ”dan bu önəmli oyunçu ilə bağlı gözlənilməz qərar - "İstədiyin vaxt gedə bilərsən"
Aleksey Kaşuk tezliklə «Qarabağ»ı tərk edə bilər.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə "sportinfo" məlumat yayıb.
Ukraynalı legionerə özünə yeni komanda tapmaq icazəsi verilib. 26 yaşlı vingerin həm özüylə, həm də meneceriylə bu yöndə hərtərəfli söhbət edilib.
Bildirilib ki, onun xidmətinə maraq göstərən real müştəri ortalığa çıxarsa, danışıqlar aparmağa hazırdırlar. Hətta «köhlən atlar» maliyyə şərtlərində qarşı tərəfə müəyyən güzəştlər etməyə hazırdır.
"Şaxtyor”un (Donetsk) yetirməsi 2019-2022-ci illərdə icarə əsasında ölkəsində "Mariupol”un, 2022-2023-cü il mövsümündə isə Azərbaycanda "Sabah”ın formasını geyinib.
Ukraynanın aşağı yaş qrupu üzrə bütün yığmalarında çıxış etmiş yarımmüdafiəçi 2019-cu ildə 20 yaşadək futbolçulardan ibarət millilər arasında keçirilən dünya çempionatının qalibi olub.