 Avropa Regionlar Komitəsinin prezidenti Ukraynaya səfərə gəlib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Dünya

Avropa Regionlar Komitəsinin prezidenti Ukraynaya səfərə gəlib

First News Media14:24 - Bu gün
Avropa Regionlar Komitəsinin prezidenti Ukraynaya səfərə gəlib

Avropa Regionlar Komitəsinin prezidenti Kata Tyuttö Kiyevə səfərə gəlib, o, Ukrayna hökumətinin nümayəndələri ilə ikitərəfli görüşlər keçirəcək.

1news.az report-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın İcmaların və Ərazilərin İnkişafı Nazirliyi məlumat verib.

"Səfər çərçivəsində Ukraynanın bərpasına, icmaların inkişafına və Ukrayna ilə Avropa regionları arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsinə, həmçinin dəstək göstərilməsinə həsr olunmuş bir sıra görüşlər və tədbirlər planlaşdırılıb" – teleqram kanalındakı məlumatda deyilir.

Tyuttö Ukrayna hökumətinin nümayəndələri ilə, xüsusən Ukraynanın bərpası üzrə baş nazir müavini – Ukraynanın İcmaların və Ərazilərin İnkişafı naziri Aleksey Kuleba ilə ikitərəfli görüşlər keçirəcək.

Tərəflər Ukrayna icmalarına dəstək, Ukrayna və Aİ bələdiyyələri arasında tərəfdaşlıqların inkişafı, həmçinin bərpa və Avropa inteqrasiyası sahəsində gələcək əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edəcəklər.

Paylaş:
69

Aktual

Siyasət

Bu gün Azərbaycanda Milli Qurtuluş Günüdür

Siyasət

İlham Əliyev Şuşada keçirilən beynəlxalq konfransın iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

Dünya

ABŞ İranla sülh sazişinin bağlandığını elan etdi, Tehran hələ təsdiqləməyib

Mövqe

Milli qurtuluşdan qələbə dövrünə: niyə 15 iyun bu gün Azərbaycan üçün aktual olaraq qalır

Dünya

Gürcüstan ABŞ-İran razılaşmasını alqışlayıb

Avropa Regionlar Komitəsinin prezidenti Ukraynaya səfərə gəlib

ABŞ və İran razılaşması fonunda dollar ucuzlaşır

Avropa ölkələri İranın nüvə şərtlərinə əməl edəcəyi təqdirdə sanksiyaların ləğvinə hazırdır

Redaktorun seçimi

Mikayıl Cabbarovun geniş müsahibəsinin əsas tezisləri: nazir nələrdən danışdı? – VİDEO

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

Sizin üçün xəbərlər

Instagramda yenilik - profil dizaynını dəyişə biləcəksiniz

Pezeşkian: İran müharibə istəmir, lakin öz suverenliyini qoruyacaq

Türkiyə və Bolqarıstan sərhəddə yeni keçid məntəqəsi yaradacaq

ABŞ-də təhlükəli parazit həyəcanı: “Ətyeyən milçək” daha bir ştatda aşkarlandı

Son xəbərlər

Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə 7 vaqon buğda göndərilib

Bu gün, 15:45

Bakıda maşından 2 telefon oğurlanıb

Bu gün, 15:21

Gürcüstan ABŞ-İran razılaşmasını alqışlayıb

Bu gün, 15:15

Sumqayıtda oğurluq edən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 15:04

Sumqayıtda 4000 manatlıq qızıl-zinət əşyalarını talamaqda şübhəli bilinən saxlanılıb

Bu gün, 14:50

Avropa Regionlar Komitəsinin prezidenti Ukraynaya səfərə gəlib

Bu gün, 14:24

Hesablama Palatası: Turizm sektoru ötən il hədəflərə tam nail ola bilməyib

Bu gün, 14:03

Bu tarixdə qısa iş günü olacaq

Bu gün, 13:53

“Qarabağ”dan bu önəmli oyunçu ilə bağlı gözlənilməz qərar - "İstədiyin vaxt gedə bilərsən"

Bu gün, 13:36

Neftin qiyməti ilə bağlı dəyişiklik baş verdi - RƏQƏMLƏR

Bu gün, 13:21

ABŞ və İran razılaşması fonunda dollar ucuzlaşır

Bu gün, 13:05

Bakıda 31, rayonlarda 32 dərəcə isti olacaq

Bu gün, 12:53

Slovakiya Azərbaycanı təbrik etdi

Bu gün, 12:42

Azərbaycan XİN ABŞ və İran arasında əldə olunmuş razılaşmanı alqışlayıb

Bu gün, 12:26

İran-ABŞ memorandum layihəsinin ŞƏRTLƏRİ

Bu gün, 12:10

Kamaləddin Qafarov: “ Ulu Öndərin hakimiyyətə qayıdışı ölkəmizin taleyində dönüş anı oldu”

Bu gün, 12:00

Bakının 6 rayonunda avtomobil yolları təmir ediləcək

Bu gün, 11:48

Əmtəə bazarlarında qızılın qiyməti 4300 dolları ötüb

Bu gün, 11:32

Türkmənistan prezidentinin Azərbaycana səfəri nəzərdə tutulur

Bu gün, 11:17

Azərbaycandan tranzit keçməklə Ermənistana buğda göndəriləcək

Bu gün, 11:00
Bütün xəbərlər