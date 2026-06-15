Avropa Regionlar Komitəsinin prezidenti Ukraynaya səfərə gəlib
Avropa Regionlar Komitəsinin prezidenti Kata Tyuttö Kiyevə səfərə gəlib, o, Ukrayna hökumətinin nümayəndələri ilə ikitərəfli görüşlər keçirəcək.
1news.az report-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın İcmaların və Ərazilərin İnkişafı Nazirliyi məlumat verib.
"Səfər çərçivəsində Ukraynanın bərpasına, icmaların inkişafına və Ukrayna ilə Avropa regionları arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsinə, həmçinin dəstək göstərilməsinə həsr olunmuş bir sıra görüşlər və tədbirlər planlaşdırılıb" – teleqram kanalındakı məlumatda deyilir.
Tyuttö Ukrayna hökumətinin nümayəndələri ilə, xüsusən Ukraynanın bərpası üzrə baş nazir müavini – Ukraynanın İcmaların və Ərazilərin İnkişafı naziri Aleksey Kuleba ilə ikitərəfli görüşlər keçirəcək.
Tərəflər Ukrayna icmalarına dəstək, Ukrayna və Aİ bələdiyyələri arasında tərəfdaşlıqların inkişafı, həmçinin bərpa və Avropa inteqrasiyası sahəsində gələcək əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edəcəklər.