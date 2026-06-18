Əli Əhmədov: Azərbaycan–Rusiya əlaqələrində parlamentlərarası əməkdaşlıq xüsusi yer tutur
“Görüşümüz iki ölkənin parlamentləri arasında müntəzəm qarşılıqlı fəaliyyətin xoş ənənəsini davam etdirir”.
1news.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi sədrinin birinci müavini Əli Əhmədov Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi və Rusiya Federasiyası Federal Məclisi Parlamentlərarası Əməkdaşlıq Komissiyasının 24-cü iclasında deyib.
Komitə sədri deyib ki, Parlamentlərarası Komissiya uzun illərdir xalq və parlament diplomatiyasının mühüm mexanizmi kimi çıxış edir.
“Ümid edirəm ki, Bakıda olmaq Rusiya nümayəndə heyətinin üzvlərində xoş təəssüratlar yaradacaq və iclas dərin qarşılıqlı anlaşma şəraitində keçəcək. Moskvada keçirilən 23-cü iclas işgüzar ruhda baş tutaraq parlamentlərarası dialoqun inkişafında mühüm mərhələ olub. Əminəm ki, bugünkü görüş də bu əməkdaşlıq tarixində xüsusi yer tutacaq”.
O, bildirib ki, Azərbaycan və Rusiyanı mehriban qonşuluq, dostluq və əməkdaşlığın zəngin tarixi ənənələri birləşdirir.
“İkitərəfli münasibətlərdə yüksək səviyyəli təmaslar və dövlət qurumlarının fəal qarşılıqlı fəaliyyəti mühüm rol oynayır. Parlamentlərarası Komissiya bu əlaqələrdə xüsusi yer tutur və dayanıqlı təmasların qorunmasına töhfə verir. Gündəliyə daxil edilən məsələlər əməkdaşlığın mühüm sahələrini əhatə edir. Səhiyyə, elm və təhsil sahələrində qarşılıqlı fəaliyyət insan kapitalının inkişafı və humanitar əlaqələrin möhkəmləndirilməsi baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Birgə təhsil proqramları, ikili diplom layihələri və akademik mobillik əməkdaşlığın davamlı xarakterini göstərir. Moskva Dövlət Universiteti və Seçenov adına Tibb Universitetinin Azərbaycandakı filiallarının fəaliyyəti isə bu əlaqələrin praktik nəticəsidir”.