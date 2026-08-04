 Nazir: "İşğaldan azad olunmuş ərazilərin mina ilə çirklənməsi Azərbaycan üçün ən ciddi problemlərdən biridir" | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Siyasət

Nazir: "İşğaldan azad olunmuş ərazilərin mina ilə çirklənməsi Azərbaycan üçün ən ciddi problemlərdən biridir"

Ayşən Salehli14:03 - Bu gün
Nazir: "İşğaldan azad olunmuş ərazilərin mina ilə çirklənməsi Azərbaycan üçün ən ciddi problemlərdən biridir"

“İşğaldan azad olunmuş ərazilərin minayla çirklənməsi bizim ölkəmiz üçün ən ciddi məsələlərdən biridir”.


1news.az xəbər verir ki, bu sözləri Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov İsveçrə Konfederasiyasının federal xarici işlər naziri, ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri İqnasio Kassislə birgə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib.

“İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra artıq ən son statistikaya görə 430-dan çox nəfər həlak olanlar, yaralananlar, həyat və sağlamlıqlarını itirən insanlar var. 2020-ci ildən başlayaraq və ondan öncə də böyük miqyasda ölkə ərazisində minalardan təmizləmə işləri həyata keçirilirdi. Ancaq belə bir miqyasda, təbii ki, ərazilər azad ediləndən sonra tamamilə fərqli bir miqyasda problemlə üzləşmişik. Çünki işlərin böyük əksəriyyəti Azərbaycan dövləti tərəfindən həyata keçirilir. İlk növbədə ANAMA-nı qeyd etmək lazımdır. Ancaq bundan əlavə, Müdafiə zmazirliyi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, və digər özəl şirkətlər də bu işə cəlb edilmişdir. Buna baxmayaraq, əsas yük məhz Azərbaycan dövlətinin üzərindədir ”.

Paylaş:
100

Aktual

Cəmiyyət

28 May" və "Nizami" arasında metro işləməyəcək – Alternativ marşrutlar açılır

Mövqe

Bakı və Berlin yeni səhifə açır: Azərbaycanın Almaniyadakı səfiri Nəsimi Ağayevlə MÜSAHİBƏ

Mövqe

Sülh yolunda əsas maneə: Bakı nə üçün İrəvandan yeni konstitusiya gözləyir və Ankaranın bununla nə əlaqəsi var

Mövqe

Minalar sülhə qarşı: Azərbaycan niyə ən yüksək qiyməti ödəməkdə davam edir

Siyasət

Bu il peşə kurslarını bitirən 5019 şəxs işlə təmin edilib

İqnasio Kassis: SOCAR İsveçrədə çox yaxşı tanınan bir şirkətdir

Ceyhun Bayramov: "TRIPP layihəsi üzrə fiziki işlərin 2026-cı ildə başlanması gözlənilir"

Nazir: "İşğaldan azad olunmuş ərazilərin mina ilə çirklənməsi Azərbaycan üçün ən ciddi problemlərdən biridir"

Redaktorun seçimi

Bank of Baku: borc hesabına artım, əriyən kredit gəlirliliyi və səhmdarlara artan ödənişlər

“AFB Bank”, “Yelo Bank” və “AccessBank”: İyun ayında Mərkəzi Bankın antireytinqinə yeni üçlük başçılıq edir

Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri təyin olunan Rəşad Aslanov kimdir? - DOSYE

“Yüksəliş” müsabiqəsi və Azərbaycanın strateji üstünlüklərinin axtarışı – Regionda yeni təsir mərkəzinə necə çevrilməli?

Azərbaycanda rəqəmsal nəqliyyat ekosistemi: Görülən işlər və qarşıdakı hədəflər - MÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycan və Qırğızıstanın 6 şəhəri qardaşlaşıb

İlham Əliyev Dünya Güləş Birliyinin prezidentini qəbul edib - FOTO

Azərbaycanın Pakistandakı səfiri diplomatik missiyasını başa çatdırır

Sadır Japarov: Bizim dəyərlərimiz öz əksini iki xalqın zəngin mədəni irsində tapıb

Son xəbərlər

Paşinyan Tokayevi Ermənistana səfərə dəvət edib

Bu gün, 17:53

PAŞA Holding və Bakı Arbitraj Mərkəzi arasında “LEGIS Hüquq Forumu” layihəsi üzrə əməkdaşlığa dair Memorandum imzalandı - FOTO

Bu gün, 17:44

Bakı və rayonlarda ötən ay 78 aptek yoxlanılıb, 11-də nöqsan aşkarlanıb

Bu gün, 17:24

Bu ölkə Azərbaycanda səfirlik açır - Tarix

Bu gün, 17:06

Narkotik istifadə etdiyim üçün peşmanam, bir daha istifadə etməyəcəyəm

Bu gün, 16:56

“TuranBank”dan beynəlxalq əməkdaşlıq - Gender bərabərliyi layihəsi yekunlaşdı - FOTO

Bu gün, 16:35

Azərbaycan ötən il neft və qaz tranzitindən əldə etdiyi gəlirləri açıqlayıb

Bu gün, 16:31

Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi şəhid ailəsi üzvünün video müraciətinə münasibət bildirib

Bu gün, 15:59

200 min tamaşaçı izlədi: “Tağıyev” kinoteatrlarda ən çox baxılan Azərbaycan filmi oldu - FOTO

Bu gün, 15:49

Bakı və Berlin yeni səhifə açır: Azərbaycanın Almaniyadakı səfiri Nəsimi Ağayevlə MÜSAHİBƏ

Bu gün, 15:43

Qaxda iki avtomobil toqquşub, xəsarət alanlar var

Bu gün, 15:31

28 May" və "Nizami" arasında metro işləməyəcək – Alternativ marşrutlar açılır

Bu gün, 15:29

Sülh yolunda əsas maneə: Bakı nə üçün İrəvandan yeni konstitusiya gözləyir və Ankaranın bununla nə əlaqəsi var

Bu gün, 15:26

Bloqer Hüseyn Həsənov 4 il qiyabi həbs cəzasına məhkum edilib

Bu gün, 15:16

Azərbaycanlı gənc Gürcüstanda qəzada öldü

Bu gün, 14:54

Bu il peşə kurslarını bitirən 5019 şəxs işlə təmin edilib

Bu gün, 14:46

Sabahdan Samux, Şəmkir və Qazaxın bəzi ərazilərində qaz olmayacaq

Bu gün, 14:35

İqnasio Kassis: SOCAR İsveçrədə çox yaxşı tanınan bir şirkətdir

Bu gün, 14:17

"Nizami" və "28 May" metrostansiyaları arasında əlavə avtobuslar ödənişli olacaq

Bu gün, 14:14

Ceyhun Bayramov: "TRIPP layihəsi üzrə fiziki işlərin 2026-cı ildə başlanması gözlənilir"

Bu gün, 14:11
Bütün xəbərlər