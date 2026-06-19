 Rezidenturaya qəbul imtahanının birinci mərhələsi keçiriləcək | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Rezidenturaya qəbul imtahanının birinci mərhələsi keçiriləcək

First News Media10:06 - Bu gün
Rezidenturaya qəbul imtahanının birinci mərhələsi keçiriləcək

İyunun 21-də Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən rezidenturaya qəbul imtahanının birinci mərhələsi (baza fənləri üzrə biliklərin qiymətləndirilməsi imtahanı, ikinci cəhd) keçiriləcək.

Bu barədə 1news.az-a DİM-dən məlumat verilib.

Bildirilib ki, imtahanda iştirak etmək üçün 2141 namizəd qeydiyyatdan keçib. Onlardan 1626 nəfər Azərbaycan, 515 nəfər isə rus bölməsi üzrə imtahan verəcək. Ərizə verənlərin 899 nəfəri oğlan, 1242 nəfər qızdır. 332 nəfər cari ilin, 1023 nəfər əvvəlki illərin məzunudur. 786 nəfər isə növbəti illərdə məzun olacaq. 29 nəfər xarici ölkə vətəndaşıdır.

İmtahan Bakı və Naxçıvan şəhərlərində keçiriləcək. İmtahan saat 10:00-da başlanır və 2 saat 30 dəqiqə davam edir. İmtahanın başlanmasına 15 dəqiqə qalmış saat 09:45-də buraxılış rejimi başa çatır. Bundan sonra gələn iştirakçılar imtahan binasına buraxılmırlar.

İmtahanda iştirak edən namizədlər DİM-in internet saytına daxil olaraq "İmtahana buraxılış vərəqəsi"ni çap etməlidirlər. Buraxılış vərəqəsi ilə yanaşı onlara "Namizədin yaddaş kitabçası" da təqdim olunur. Burada namizədlərə imtahan prosesi ilə bağlı vacib tövsiyələr, onların əməl etməli olduqları qaydalar və digər zəruri məlumatlar çatdırılır.

Namizədlər imtahana aşağıdakı sənədləri gətirməlidirlər:

- şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin əsli;

- "İmtahana buraxılış vərəqəsi".

İmtahan binasına buraxılış vərəqəsində qeyd olunan vaxtda gəlmək lazımdır. Binaya mobil telefon və digər rabitə vasitələri, elektron cihazlar, kalkulyator, elektron məlumat daşıyıcısı, kitab, dəftər, jurnal, konspekt, məlumat kitabçası, lüğət, cədvəl, çanta və digər yardımçı vəsaitlər gətirmək qadağandır. İştirakçılardan imtahan binasına əlavə əşyaları gətirməməyi xahiş edirik. Bütün bunlar buraxılış rejimi işinin səmərəli təşkilinə və onun vaxtında başa çatdırılmasına mane olur.

İmtahanın keçirilməsi üçün 6 bina, 6 ümumi imtahan rəhbəri, 14 imtahan rəhbəri, 113 nəzarətçi, 17 buraxılış rejimi əməkdaşı (mühafizə) və 6 bina nümayəndəsi ayrılıb.

Paylaş:
124

Aktual

Rəsmi

Azərbaycanın Portuqaliyada Səfirliyi təsis edilib

Cəmiyyət

Operativlik, şəffaflıq və rəsmiləşdirmə prosesləri: Aksizli Mallar üzrə Baş Gömrük İdarəsindən REPORTAJ

Rəsmi

Prezident “Diplomatik xidmət haqqında” qanuna dəyişiklikləri təsdiqləyib

Cəmiyyət

AYNA-dan yenilik: xəstəxana və poliklinika ətrafında taksi duracaqları təşkil edildi

Cəmiyyət

Növbəti 3 gündə Azərbaycanda güclü külək əsəcək

Operativlik, şəffaflıq və rəsmiləşdirmə prosesləri: Aksizli Mallar üzrə Baş Gömrük İdarəsindən REPORTAJ

Lisey və gimnaziyalara qəbulda qeydiyyat üçün əlavə vaxt ayrıldı

Subway Azərbaycan bazarına daxil oldu: şirkətin EMEA regionu üzrə rəhbərliyi planlar haqqında danışdı - FOTO

Redaktorun seçimi

“Özüm özümə nifrət edirəm” - Nofəl Şahlaroğlu ilə VİDEOMÜSAHİBƏ

Mikayıl Cabbarovun geniş müsahibəsinin əsas tezisləri: nazir nələrdən danışdı? – VİDEO

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

Xırdalanda yeni kanalizasiya kollektoru inşa edilir

Bu gün Azərbaycanda 57 şəhid övladı on birinci sinifdən məzun olub

“İrşad”-da yay mövsümünə özəl böyük “Yaşıl Cümə” kampaniyası start götürdü - FOTO - VİDEO

Paytaxtın daha bir nöqtəsində nəqliyyat axını yenidən təşkil olunur - VİDEO

Son xəbərlər

Növbəti 3 gündə Azərbaycanda güclü külək əsəcək

Bu gün, 15:17

Operativlik, şəffaflıq və rəsmiləşdirmə prosesləri: Aksizli Mallar üzrə Baş Gömrük İdarəsindən REPORTAJ

Bu gün, 15:06

Norveç Qrenlandiyada baş konsulluq açacaq

Bu gün, 14:59

İlham Əliyev məktəbəqədər təhsillə bağlı Fərman imzalayıb

Bu gün, 14:48

Lissabonda səfirliyimiz təsis ediləcək - Sərəncam

Bu gün, 14:37

Qurbanov Yankoviçlə bağlı qərarını verdi

Bu gün, 14:23

Botanica Residence-in rəsmi təqdimatı baş tutdu: Təbiət və şəhər həyatının harmoniyası

Bu gün, 14:12

Prezident “Diplomatik xidmət haqqında” qanuna dəyişiklikləri təsdiqləyib

Bu gün, 13:56

Lisey və gimnaziyalara qəbulda qeydiyyat üçün əlavə vaxt ayrıldı

Bu gün, 13:40

Subway Azərbaycan bazarına daxil oldu: şirkətin EMEA regionu üzrə rəhbərliyi planlar haqqında danışdı - FOTO

Bu gün, 13:32

AYNA-dan yenilik: xəstəxana və poliklinika ətrafında taksi duracaqları təşkil edildi

Bu gün, 13:25

Azərbaycanın Portuqaliyada Səfirliyi təsis edilib

Bu gün, 13:09

Şənbə günü Bakıda 38, rayonlarda 39 dərəcə isti olacaq

Bu gün, 12:51

İlham Əliyev Dağıstanın tanınmış ictimai-siyasi xadim Qurban Qurbanova “Dostluq” ordenini təqdim edib - FOTO

Bu gün, 12:37

Milli Məclis media sahəsində vahid qurumun yaradılmasını ilk oxunuşda qəbul edib

Bu gün, 12:35

ABŞ səfirliyi bu gün işləməyəcək

Bu gün, 12:30

Azərbaycanda yumurta ucuzlaşdı

Bu gün, 12:22

Malların gömrük dəyəri manatla bəyan ediləcək

Bu gün, 12:10

Zaqatalada qətl törədilib

Bu gün, 12:09

Azərbaycanda sənədsiz evlər üçün amnistiya elan edilməsi təklif olunur

Bu gün, 11:52
Bütün xəbərlər