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Cəmiyyət

Oğuzda narkotik satışı ilə bağlı 4 nəfər saxlanılıb

First News Media10:28 - Bu gün
Oğuzda narkotik satışı ilə bağlı 4 nəfər saxlanılıb

Oğuz Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən tədbirlərlə narkotiklərin satışı ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən 41 yaşlı Elşad Əzizov, 42 yaşlı Tural Əsgərov, 61 yaşlı Siyavuş Məmmədov və 62 yaşlı İlqar Zeynalov saxlanılıblar.

Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən 1news.az-a verilən məlumata görə, onlardan 1 kiloqramdan artıq marixuana və 1 ədəd odlu silah aşkarlanıb.

Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, məhkəmənin qərarı ilə sözügedən şəxslər barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib.

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