 Bəzi ərazilərdə işıq olmayacaq - Sakinlərin NƏZƏRİNƏ | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Bəzi ərazilərdə işıq olmayacaq - Sakinlərin NƏZƏRİNƏ

First News Media10:40 - Bu gün
Bəzi ərazilərdə işıq olmayacaq - Sakinlərin NƏZƏRİNƏ

İyunun 20-də paytaxtın Nəsimi və Nərimanov rayonlarının bir sıra ərazilərində elektrik enerjisinin verilişində müvəqqəti məhdudiyyət olacaq.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə "Azərişıq" ASC məlumat yayıb.


Bildirilib ki, buna səbəb Nəsimi Rayon Enerji Təchizatı və Satışı İdarəsinin (RETSİ) ərazisində yerləşən 35/6 kV-luq 96 saylı yarımstansiyanın 6 kV-luq bölmələrində aparılacaq təmir işləridir.

Məlumata görə, təmir işləri ilə əlaqədar saat 00:30-dan 02:30-dək Nəsimi rayonu üzrə Mirəli Qaşqay, Feyzulla Qasımzadə, Abbasqulu ağa Bakıxanov, Ənvər Qasımzadə, Hənifə Ələsgərov, Qulu Quliyev, Abbas Səhhət, Hüseynqulu Sarabski və Süleyman Rüstəm küçələrində, həmçinin Vaqif prospektində, Nərimanov rayonu üzrə isə Ceyhun Hacıbəyli və Həsən bəy Əliyev küçələrində, eləcə də Heydər Əliyev prospektinin bir hissəsində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət yaranacaq.

Bildirilib ki, təmir işləri başa çatdıqdan sonra həmin ərazilərin daha keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təmin olunması mümkün olacaq.

Paylaş:
124

Aktual

Rəsmi

Azərbaycanın Portuqaliyada Səfirliyi təsis edilib

Cəmiyyət

Köç karvanı Xankəndi şəhərinə çatıb - FOTO

Cəmiyyət

Operativlik, şəffaflıq və rəsmiləşdirmə prosesləri: Aksizli Mallar üzrə Baş Gömrük İdarəsindən REPORTAJ

Rəsmi

Prezident “Diplomatik xidmət haqqında” qanuna dəyişiklikləri təsdiqləyib

Cəmiyyət

Sabah 36 dərəcə isti olacaq

Azərbaycandan tranzit keçməklə Rusiyadan Ermənistana buğda göndərilib

DİM: Ötən il 58 saxta diplom aşkarlanıb

“VAZ” dərəyə yuvarlandı - Sürücü öldü, 3 sərnişin yaralandı

Redaktorun seçimi

“Özüm özümə nifrət edirəm” - Nofəl Şahlaroğlu ilə VİDEOMÜSAHİBƏ

Mikayıl Cabbarovun geniş müsahibəsinin əsas tezisləri: nazir nələrdən danışdı? – VİDEO

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

Sabah Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb

Flora Kərimova Mehriban Əliyevaya təşəkkür etdi

Həftənin cümə gününə gözlənilən hava proqnozu

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Son xəbərlər

Sabah 36 dərəcə isti olacaq

Bu gün, 13:40

Azərbaycandan tranzit keçməklə Rusiyadan Ermənistana buğda göndərilib

Bu gün, 13:12

DİM: Ötən il 58 saxta diplom aşkarlanıb

Bu gün, 12:59

“VAZ” dərəyə yuvarlandı - Sürücü öldü, 3 sərnişin yaralandı

Bu gün, 12:45

Ötən gün Azərbaycanda cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 56 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 12:34

Britaniyada iki sərnişin qatarı toqquşub, maşinist ölüb, 89 nəfər yaralanıb

Bu gün, 12:15

Masazırda 4 yaşlı uşağı motosiklet vuraraq öldürüb

Bu gün, 12:05

"Avtovağzal" metrostansiyasından Bakının mərkəzinə birbaşa gəlmək mümkün olacaq - VİDEO

Bu gün, 11:45

Kobaxidze: Azərbaycan, Türkiyə və Ermənistanla çox yaxşı münasibətlərimiz var

Bu gün, 11:31

Abşeronda faciə: Azyaşlını motosiklet vurub öldürdü

Bu gün, 11:29

Özünü prokurorluq əməkdaşı kimi qələmə verən şəxs həbs olunub

Bu gün, 11:14

Flora Kərimova bu gün evə buraxılır

Bu gün, 11:07

Göygöldə mikroavtobus aşdı, yaralılar var

Bu gün, 10:50

Bəzi ərazilərdə işıq olmayacaq - Sakinlərin NƏZƏRİNƏ

Bu gün, 10:40

Culfada hərbçi dəm qazından öldü

Bu gün, 10:11

DYP həftəsonu səfərləri zamanı sürücü və piyadaları diqqətli olmağa çağırıb

Bu gün, 09:28

Kamçatka sahillərində güclü zəlzələ baş verib

Bu gün, 09:15

Londonda sərnişin təyyarəsində meyit tapıldı

Bu gün, 09:00

Çingiz Əsgərov: Avropa Məhkəməsinin qərarı ədalətsiz, qərəzli və beynəlxalq hüququn müddəalarına ziddir

Bu gün, 00:04

Ceyhun Bayramov Ralf Horlemannı qəbul edib - FOTO

19 / 06 / 2026, 17:50
Bütün xəbərlər