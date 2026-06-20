Bəzi ərazilərdə işıq olmayacaq - Sakinlərin NƏZƏRİNƏ
İyunun 20-də paytaxtın Nəsimi və Nərimanov rayonlarının bir sıra ərazilərində elektrik enerjisinin verilişində müvəqqəti məhdudiyyət olacaq.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə "Azərişıq" ASC məlumat yayıb.
Bildirilib ki, buna səbəb Nəsimi Rayon Enerji Təchizatı və Satışı İdarəsinin (RETSİ) ərazisində yerləşən 35/6 kV-luq 96 saylı yarımstansiyanın 6 kV-luq bölmələrində aparılacaq təmir işləridir.
Məlumata görə, təmir işləri ilə əlaqədar saat 00:30-dan 02:30-dək Nəsimi rayonu üzrə Mirəli Qaşqay, Feyzulla Qasımzadə, Abbasqulu ağa Bakıxanov, Ənvər Qasımzadə, Hənifə Ələsgərov, Qulu Quliyev, Abbas Səhhət, Hüseynqulu Sarabski və Süleyman Rüstəm küçələrində, həmçinin Vaqif prospektində, Nərimanov rayonu üzrə isə Ceyhun Hacıbəyli və Həsən bəy Əliyev küçələrində, eləcə də Heydər Əliyev prospektinin bir hissəsində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət yaranacaq.
Bildirilib ki, təmir işləri başa çatdıqdan sonra həmin ərazilərin daha keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təmin olunması mümkün olacaq.