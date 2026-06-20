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Abşeronda faciə: Azyaşlını motosiklet vurub öldürdü

First News Media11:29 - Bu gün
Abşeronda faciə: Azyaşlını motosiklet vurub öldürdü

Abşeron rayonunda yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

1news.az xəbər verir ki, hadisə iyunun 19-da axşam saat 18 radələrində rayonun Masazır kəndi ərazisində qeydə alınıb.
 
2007-ci il təvəllüdlü Fuad Azad oğlu Babaşov idarə etdiyi "Minsk D D4" motosikleti ilə Masazır kəndi, "Qurtuluş-93" yaşayış kompleksinin qarşısındakı küçədə hərəkətdə olarkən sola manevr etdiyi vaxt yolu qaçaraq keçən 2022-ci il təvəllüdlü Atilla Rafail oğlu Bağırovu vurub.
 
A.Bağırov aldığı xəsarətlərdən xəstəxanaya aparılarkən yolda ölüb.

Faktla bağlı cinayət işi başlanaraq istintaq aparılır.

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