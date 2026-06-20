Ötən gün Azərbaycanda cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 56 nəfər saxlanılıb
Azərbaycanda iyunun 19-da cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 56 nəfər saxlanılıb.
Bu barədə 1news.az-a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, ötən gün ölkə ərazisində qeydə alınan 61, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 12 cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin olunub.
Narkotiklərlə əlaqəli 25, qanunsuz saxlanılan silah-sursatın götürülməsi və aşkarlanması ilə bağlı 12 fakt müəyyən edilib.
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