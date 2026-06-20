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İdman

DÇ-26: Niderland İsveçə qarşı

First News Media17:54 - Bu gün
DÇ-26: Niderland İsveçə qarşı

2026-cı il dünya çempionatında F qrupunun II turunda növbəti oyun keçiriləcək.

1news.az  xəbər verir ki, turun mərkəzi qarşılaşmalarından birində Niderland millisi İsveçlə üz-üzə gələcək.

Görüş bu gün Bakı vaxtı ilə saat 21:00-da başlayacaq.

Hər iki komanda ilk turda məğlub olmayıb. Niderland Yaponiya ilə 2:2 hesablı heç-heçə edib, İsveç isə Tunis üzərində 5:1 hesablı inamlı qələbə qazanıb.

Qeyd edək ki, F qrupunun digər oyununda Tunis və Yaponiya milliləri qarşılaşacaq.

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