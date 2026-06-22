 Cəbrayılın Şükürbəyli kəndinə növbəti köç olub | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Cəbrayılın Şükürbəyli kəndinə növbəti köç olub

First News Media13:18 - Bu gün
Cəbrayılın Şükürbəyli kəndinə növbəti köç olub

Köç karvanı işğaldan azad edilmiş Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə çatıb.

1news.az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, Şükürbəyli kəndi bu gün 20 ailə olmaqla, 89 nəfərə qucaq açıb. Ailələr yenidən qurulan kəndə qədəm qoyub və doğma yurdlarında yaradılan gözəlliyi seyr ediblər.

Qeyd edək ki, kənd müasir standartlara uyğun şəkildə yenidən qurulub və sakinlərin rahat yaşayışı üçün bütün zəruri infrastruktur yaradılıb.

Kənddə hər biri 80 yerlik olmaqla iki körpələr evi-uşaq bağçası, 360 şagird yerlik məktəb binası, həkim məntəqəsi, musiqi məktəbi, klub-icma mərkəzi, həmçinin yerli icra strukturları üçün inzibati bina tikilib. Bununla yanaşı, 35/10 kV-luq elektrik yarımstansiyası inşa olunub, elektrik enerjisi, təbii qaz, içməli su, rabitə, internet və “İP TV” şəbəkələri yaradılıb, kənddaxili yollar asfaltlanıb. İlkin mərhələdə 635 fərdi yaşayış evi istifadəyə verilib. Onlardan 615-i sakinlər, 20-si isə xidməti istifadə üçün ayrılıb. Müasir üslubda inşa olunan evlər 2, 3, 4 və 5 otaqlıdır.

Beləliklə, uzun illər həsrətlə doğma yurda qayıdışı gözləyən insanlar üçün Şükürbəylidə yeni həyat başlayıb. Burada həyata keçirilən quruculuq işləri “Böyük Qayıdış” Proqramının uğurlu icrasının daha bir nümunəsidir. Doğma yurdlarına qayıdan keçmiş məcburi köçkünlər onlara göstərilən dövlət qayğısından böyük məmnunluq duyaraq, yaradılan müasir yaşayış şəraitinə görə ölkə rəhbərliyinə minnətdarlıqlarını ifadə ediblər. Sakinlər bu tarixi Qələbəni bizə bəxş edən, torpaqlarımızı işğaldan canı bahasına qurtaran qəhrəman şəhidlərimizin əziz xatirəsini ehtiramla anıb, onlara Allahdan rəhmət diləyiblər. Eyni zamanda, döyüşlərdə şücaət göstərən qazilərimizə uzun ömür və cansağlığı arzulayan sakinlər, azad edilmiş ərazilərdəki dirçəlişin məhz bu fədakarlıq sayəsində mümkün olduğunu bildiriblər. Onlar vurğulayıblar ki, bu gün doğma yurdlarında başlanan yeni həyat həm də şəhid və qazilərimizin bizə əmanət etdiyi Zəfərin bəhrəsidir.

Paylaş:
86

Aktual

Rəsmi

Azərbaycan və Türkmənistan Prezidentlərinin geniş tərkibdə görüşü olub - YENİLƏNİB

Dünya

Böyük Britaniyanın Baş naziri Kir Starmer istefa verib

Cəmiyyət

Azərbaycanda bəzi çimərliklərdən istifadə qadağan edilib - SİYAHI

Rəsmi

Azərbaycan Türkmənistana tanker hədiyyə etdi - FOTO

Cəmiyyət

Rezidenturaya qəbul imtahanının nəticələri açıqlanıb

Sərdar Berdiməhəmmədov Ümumilli Lider Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib

Bakı məktəbliləri respublika və beynəlxalq olimpiadalarda yüksək nəticələr əldə ediblər

Türkmənistan Prezidenti Zəfər parkını ziyarət edib - FOTO

Redaktorun seçimi

“Özüm özümə nifrət edirəm” - Nofəl Şahlaroğlu ilə VİDEOMÜSAHİBƏ

Mikayıl Cabbarovun geniş müsahibəsinin əsas tezisləri: nazir nələrdən danışdı? – VİDEO

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

Köç karvanı Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

Vilyam Hacıyevin oğluna hədiyyə etdiyi “Range Rover” satıldı

Milli Etalon Vaxtı, ölçmə, kalibrlənmə - Metrologiya İnstitutunun laboratoriyalarından REPORTAJ 

AYNA-dan yenilik: xəstəxana və poliklinika ətrafında taksi duracaqları təşkil edildi

Son xəbərlər

Rezidenturaya qəbul imtahanının nəticələri açıqlanıb

Bu gün, 15:21

Azərbaycan və Türkmənistan Prezidentlərinin geniş tərkibdə görüşü olub - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:11

Sahibə Qafarova İordaniya Nümayəndələr Palatasının sədri ilə görüşüb

Bu gün, 14:50

Sərdar Berdiməhəmmədov Ümumilli Lider Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib

Bu gün, 14:41

Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Azərbaycana gəlir

Bu gün, 14:28

Gümrü–Moskva reysində həyəcan siqnalı: Təyyarə Mahaçqalaya endi

Bu gün, 14:18

Bakı məktəbliləri respublika və beynəlxalq olimpiadalarda yüksək nəticələr əldə ediblər

Bu gün, 13:50

Elvin Cəfərquliyev “Qarabağ”ın əsas heyətinə qaytarılıb

Bu gün, 13:32

Türkmənistan Prezidenti Zəfər parkını ziyarət edib - FOTO

Bu gün, 13:28

Cəbrayılın Şükürbəyli kəndinə növbəti köç olub

Bu gün, 13:18

Azərbaycan-Türkmənistan sənədləri mübadilə olunub

Bu gün, 13:04

Böyük Britaniyanın Baş naziri Kir Starmer istefa verib

Bu gün, 12:57

35 dərəcəyədək isti olacaq - Sabahın havası açıqlandı

Bu gün, 12:47

Azərbaycanda bəzi çimərliklərdən istifadə qadağan edilib - SİYAHI

Bu gün, 12:45

Bakıda ötən il məktəb və bağçalarda müxtəlif vəzifələrə işə təyin olunanların sayı açıqlanıb

Bu gün, 12:30

İsmayıllıda məktəb direktoru vəfat etdi - SƏBƏB

Bu gün, 12:20

Kəlbəcər Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidmətində yeni təyinat olub

Bu gün, 12:04

Azərbaycan Türkmənistana tanker hədiyyə etdi - FOTO

Bu gün, 11:48

Ötən həftə azad olunmuş ərazilərdən nə qədər mina aşkarlanıb?

Bu gün, 11:38

İlham Əliyevin Türkmənistan Prezidenti ilə təkbətək görüşü olub

Bu gün, 11:35
Bütün xəbərlər