 Beş ayda 111,7 milyon manatlıq narkotik dövriyyədən çıxarılıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Beş ayda 111,7 milyon manatlıq narkotik dövriyyədən çıxarılıb

First News Media16:02 - Bu gün
Beş ayda 111,7 milyon manatlıq narkotik dövriyyədən çıxarılıb

Yanvar-may ayları ərzində qanunsuz dövriyyədən çıxarılmış 4 ton 263,1 kq 169,4 qramnarkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin ümumilikdə dəyəri 111 milyon 793 min AZN kimi qiymətləndirilib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Narkomanlığa və Narkotik Vasitələrin Qanunsuz Dövriyyəsinə Qarşı Mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasının daimi fəaliyyət göstərən İşçi Qrupunun məlumatında deyilir.

Bildirilib ki, aşkarlanmış faktlar üzrə qanunsuz dövriyyədən ümumilikdə müsadirə olunmuş 4 ton 263,1 kq 533,1 qram narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin 3 ton 664 kq 289,559 qramını marixuana, 212 kq 587,146 qramını heroin, 88 kq 128,798 qramını tiryək, 214 kq 243,147 qramını həşiş, 7 kq 937,74 qramını digər narkotik vasitələr və 76 kq 346,71 qramını psixotrop maddələr təşkil edib. Bunlarla yanaşı 4486 ədəd həbmetadon, 3660 ədəd çətənə bitkisi və 29 həb psixotrop maddə aşkar edilərək götürülüb.

Paylaş:
119

Aktual

Rəsmi

Azərbaycan və Türkmənistan Prezidentləri mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər - FOTO

Cəmiyyət

Bakıda su təminatında tənzimləmə davam edir – Rayonlar üzrə qrafik açıqlandı

Rəsmi

Azərbaycan və Türkmənistan Prezidentlərinin geniş tərkibdə görüşü olub - YENİLƏNİB

Dünya

Böyük Britaniyanın Baş naziri Kir Starmer istefa verib

Cəmiyyət

Doktoranturaya qəbul olmaq istəyənlər imtahana buraxılış vərəqəsini çap edə bilərlər

Mərdəkanda dənizdə 4 nəfər batıb, üç nəfərin meyiti tapılıb - YENİLƏNİB 1

Bakıda su təminatında tənzimləmə davam edir – Rayonlar üzrə qrafik açıqlandı

“Koroğlu” NMM yaxınlığında nəqliyyatın hərəkətində dəyişiklik olacaq - SXEM

Redaktorun seçimi

“Özüm özümə nifrət edirəm” - Nofəl Şahlaroğlu ilə VİDEOMÜSAHİBƏ

Mikayıl Cabbarovun geniş müsahibəsinin əsas tezisləri: nazir nələrdən danışdı? – VİDEO

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

Vilyam Hacıyevin oğluna hədiyyə etdiyi “Range Rover” satıldı

Milli Etalon Vaxtı, ölçmə, kalibrlənmə - Metrologiya İnstitutunun laboratoriyalarından REPORTAJ 

“VAZ” dərəyə yuvarlandı - Sürücü öldü, 3 sərnişin yaralandı

Operativlik, şəffaflıq və rəsmiləşdirmə prosesləri: Aksizli Mallar üzrə Baş Gömrük İdarəsindən REPORTAJ

Son xəbərlər

Doktoranturaya qəbul olmaq istəyənlər imtahana buraxılış vərəqəsini çap edə bilərlər

Bu gün, 17:55

Mərdəkanda dənizdə 4 nəfər batıb, üç nəfərin meyiti tapılıb - YENİLƏNİB 1

Bu gün, 17:44

Bakıda su təminatında tənzimləmə davam edir – Rayonlar üzrə qrafik açıqlandı

Bu gün, 17:34

“Koroğlu” NMM yaxınlığında nəqliyyatın hərəkətində dəyişiklik olacaq - SXEM

Bu gün, 17:10

Sərdar Berdiməhəmmədov: Türkmənistanla Azərbaycan arasında əməkdaşlıq ölkələrimizin uzunmüddətli maraqlarına cavab verir

Bu gün, 17:00

İlham Əliyev: Azərbaycan-Türkmənistan münasibətləri möhkəm təməl üzərində qurulub

Bu gün, 16:52

Prezident: Azərbaycanla Türkmənistan arasında nəqliyyat-logistika sahəsində əməkdaşlıq uzunmüddətli xarakter daşıyır

Bu gün, 16:50

Azərbaycan və Türkmənistan Prezidentləri mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər - FOTO

Bu gün, 16:42

Tahir Abdullayev: Rəqibimin üzərindən tank kimi keçməyə hazıram

Bu gün, 16:31

Beş ayda 111,7 milyon manatlıq narkotik dövriyyədən çıxarılıb

Bu gün, 16:02

“DostyWalks”: Addımlarımız necə real yardıma çevrilir?

Bu gün, 15:56

Rezidenturaya qəbul imtahanının nəticələri açıqlanıb

Bu gün, 15:21

Azərbaycan və Türkmənistan Prezidentlərinin geniş tərkibdə görüşü olub - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:11

Sahibə Qafarova İordaniya Nümayəndələr Palatasının sədri ilə görüşüb

Bu gün, 14:50

Sərdar Berdiməhəmmədov Ümumilli Lider Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib

Bu gün, 14:41

Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Azərbaycana gəlir

Bu gün, 14:28

Gümrü–Moskva reysində həyəcan siqnalı: Təyyarə Mahaçqalaya endi

Bu gün, 14:18

Bakı məktəbliləri respublika və beynəlxalq olimpiadalarda yüksək nəticələr əldə ediblər

Bu gün, 13:50

Elvin Cəfərquliyev “Qarabağ”ın əsas heyətinə qaytarılıb

Bu gün, 13:32

Türkmənistan Prezidenti Zəfər parkını ziyarət edib - FOTO

Bu gün, 13:28
Bütün xəbərlər